Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto a imprenditori esperti di tecnologia e creatori di contenuti, illustrando la potenza della creazione di video guidata dall'AI. L'estetica è elegante e futuristica, accompagnata da una 'generazione di voiceover' calma ma autorevole che spiega il processo passo dopo passo. La narrazione enfatizza come il 'generatore di video AI' di HeyGen semplifichi la produzione di contenuti, dallo script allo schermo, utilizzando avanzati 'avatar AI' per offrire presentazioni raffinate.
Prompt di Esempio 2
Crea un video social di 15 secondi vibrante, rivolto alle agenzie di marketing digitale, concentrandosi su messaggi rapidi e d'impatto. Lo stile visivo è veloce e altamente coinvolgente, con colori vivaci e una colonna sonora pop di tendenza e vivace. Questo prompt mira a mostrare quanto facilmente si possano produrre 'video social' coinvolgenti, sfruttando la 'libreria multimediale/supporto stock' completo di HeyGen per catturare l'attenzione istantaneamente e stimolare l'engagement con il minimo sforzo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione aziendale di 60 secondi per i responsabili del marchio e i comunicatori aziendali, enfatizzando la chiarezza e l'accessibilità nei 'contenuti di marca'. L'estetica visiva è raffinata e autorevole, con grafiche nitide e una narrazione professionale e informativa. Il video dimostra come la funzione di 'sottotitoli/didascalie' di HeyGen assicuri che ogni messaggio sia compreso universalmente, migliorando la portata del marchio e rafforzando un'identità di marca coerente su tutte le piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per la Consapevolezza del Marchio

Crea rapidamente video per la consapevolezza del marchio con l'AI, progettati per catturare il tuo pubblico e rafforzare la presenza del tuo marchio su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia dallo Script
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente o inserendo il tuo script per sfruttare le funzionalità di testo in video. Questo stabilisce la base per il tuo messaggio di consapevolezza del marchio.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi Visivi del Tuo Marchio
Integra l'identità unica del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere loghi, regolare i colori e caricare i tuoi asset specifici del marchio, garantendo coerenza visiva nel tuo video.
3
Step 3
Crea Voiceover Professionali
Migliora il tuo messaggio con una narrazione coinvolgente utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover. Crea audio accattivante che si allinea perfettamente con il tono e il messaggio del tuo marchio per un'attrattiva più ampia.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Marca
Finalizza il tuo video per la consapevolezza del marchio ed esportalo in vari formati ottimizzati per le piattaforme social e altri canali, pronto per potenziare la portata e l'engagement del tuo marchio.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Marchio

Produci potenti storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e migliorando la credibilità del tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video per la consapevolezza del marchio coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video professionali che elevano la consapevolezza del tuo marchio. Utilizza modelli video personalizzabili, musica con licenza e voiceover professionali per produrre rapidamente video di marketing accattivanti.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per i social media?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendoti di produrre facilmente annunci video di alta qualità e video per i social media. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e l'ampia libreria multimediale semplificano la creazione di contenuti per tutte le piattaforme.

Posso personalizzare i modelli video per adattarli all'estetica del mio marchio in HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli video completamente personalizzabili per allinearsi all'identità unica del tuo marchio. Incorpora il tuo logo, i colori e i contenuti di marca per creare video coerenti e professionali senza sforzo.

HeyGen supporta elementi creativi avanzati come voiceover e animazioni per i video di marketing?

Sì, HeyGen integra funzionalità robuste per generare voiceover realistici e incorporare animazioni sottili. Questi elementi migliorano significativamente i tuoi video di marketing, rendendo i tuoi contenuti di marca più dinamici e d'impatto.

