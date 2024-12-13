Generatore di Video con Asset del Marchio: Crea Annunci Video Coerenti

Ottimizza la produzione video e garantisci un'identità di marca coerente utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Immagina di creare un vivace video di marketing di 30 secondi che mostri il tuo ultimo prodotto utilizzando un generatore di video con asset del marchio. Rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing in cerca di una rapida creazione di contenuti, presentandolo con uno stile visivo energico, musica di sottofondo vivace e una voce narrante professionale, tutto costruito senza soluzione di continuità con i modelli e le scene estese di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un avvincente annuncio video AI di 45 secondi per marketer digitali e brand di e-commerce, evidenziando il coinvolgimento personalizzato del cliente. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con immagini coinvolgenti e una voce AI amichevole che trasmette il messaggio attraverso un avatar personalizzato creato facilmente utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione aziendale di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e team di comunicazione aziendale, dimostrando come mantenere una perfetta coerenza del marchio su tutti gli asset visivi. Utilizza uno stile visivo informativo con grafica pulita e una voce narrante autorevole, trasformando il tuo script in un video raffinato utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per ottimizzare la produzione video.
Prompt di Esempio 3
Crea un dinamico annuncio sui social media di 15 secondi progettato per professionisti del marketing e startup in cerca di una soluzione economica per contenuti di marketing diversificati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accattivante e conciso, con un messaggio chiaro trasmesso con una generazione di voce precisa, rendendolo uno strumento efficace di generazione video AI per campagne rapide.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video con Asset del Marchio

Trasforma efficacemente i tuoi asset del marchio in contenuti video coinvolgenti con il nostro intuitivo generatore di video AI, garantendo coerenza e accelerando la produzione.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello Video
Scegli da una libreria di modelli video professionali per allinearti istantaneamente con l'identità visiva del tuo marchio, ottimizzando il tuo processo creativo.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Script e Avatar
Incolla il tuo script per generare automaticamente il dialogo. Sfrutta i nostri avatar AI per presentare il tuo messaggio con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Personalizza con Asset del Marchio
Applica il logo, i colori e gli asset multimediali del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video di marketing.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Marca
Genera il tuo video di alta qualità utilizzando il nostro generatore di video AI ed esportalo con varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di storie di successo dei clienti

Produci testimonianze video convincenti che costruiscono fiducia e dimostrano efficacemente il valore del tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un potente generatore di video con asset del marchio?

HeyGen consente alle aziende di creare contenuti video di marca straordinari utilizzando il suo avanzato generatore di video AI, garantendo identità visiva e coerenza del marchio in tutti i video di marketing. Ottimizza significativamente la produzione video per varie campagne.

HeyGen consente di utilizzare avatar AI personalizzati nel suo processo creativo?

Assolutamente! La piattaforma innovativa di HeyGen ti permette di utilizzare avatar AI realistici, inclusa l'opzione di creare un avatar personalizzato, trasformando i suggerimenti di testo in creativi annunci video coinvolgenti e personalizzati con facilità.

Quali tipi di modelli video offre HeyGen per diverse esigenze creative?

HeyGen offre una libreria diversificata di modelli video specificamente progettati per applicazioni creative come video di onboarding, demo di prodotto e video tutorial. Questo consente agli utenti di convertire rapidamente uno script in video, accelerando la produzione di contenuti.

HeyGen può aiutare a creare annunci video AI efficaci per campagne di marketing?

Sì, HeyGen è una piattaforma ideale per la produzione di contenuti per generare annunci video AI ad alto impatto. Offre funzionalità robuste per sviluppare creativi annunci video personalizzati, aiutando i marketer a raggiungere i loro obiettivi di campagna in modo efficiente.

