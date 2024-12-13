Creatore di Video Pubblicitari di Marca: Crea Annunci Straordinari con l'AI

Crea facilmente annunci video personalizzati per le piattaforme social utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi per un impatto massimo.

Crea un video pubblicitario dinamico di 30 secondi per lanciare una nuova linea di prodotti eco-sostenibili, rivolto a proprietari di piccole imprese e marchi di e-commerce. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con tagli rapidi che mostrano i benefici del prodotto, mentre l'audio dovrebbe essere vivace e ispirante. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per semplificare la creazione di "video pubblicitari" professionali che fungano da efficace "tattica di marketing."

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video pubblicitario di marca professionale di 45 secondi che metta in evidenza la tua soluzione SaaS unica per clienti B2B e startup tecnologiche, enfatizzando la sua efficienza e ROI. L'estetica dovrebbe essere elegante e sofisticata, incorporando visualizzazioni di dati e grafica professionale, con una generazione di Voiceover chiara e autorevole che spiega le caratteristiche chiave. Questo video dovrebbe dimostrare come un "creatore di video pubblicitari online" possa elevare gli sforzi di "branding automatico."
Immagina un video breve e accattivante di 15 secondi per marchi di bellezza e lifestyle, rivolto alla Gen Z e agli influencer dei social media, per promuovere un nuovo prodotto per la cura della pelle. Il suo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico, vibrante e veloce, imitando i contenuti generati dagli utenti con musica alla moda. Gli avatar AI di HeyGen possono essere utilizzati per presentare testimonianze diverse e relazionabili, ottimizzate per varie "piattaforme social" e campagne efficaci di "creazione di video pubblicitari."
È necessario un video istruttivo di 60 secondi per dimostrare una funzione software complessa, rivolto a aspiranti creatori di video, studenti di marketing e marketer freelance. L'approccio visivo deve essere pulito e passo-passo, con istruzioni chiare sullo schermo e una narrazione calma e incoraggiante, assicurando che tutti i sottotitoli siano precisi. Questo video dovrebbe infine mostrare quanto sia facile "personalizzare" i contenuti utilizzando un "editor drag-and-drop" per risultati d'impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari di Marca

Crea annunci video di marca coinvolgenti senza sforzo. Il nostro creatore di video pubblicitari online intuitivo semplifica ogni passaggio, dal concetto alla realizzazione, assicurando che il tuo messaggio si distingua.

Step 1
Scegli un Punto di Partenza
Inizia il tuo annuncio di marca selezionando da una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente o inizia da zero con una tela bianca per creare annunci video unici.
Step 2
Personalizza il Contenuto del Tuo Annuncio
Personalizza il tuo video con un editor intuitivo. Incorpora i tuoi media o seleziona da un'ampia libreria di foto e grafiche di stock per abbinare perfettamente la visione del tuo marchio.
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Assicura la coerenza del marchio con le funzionalità di branding automatico. Aggiungi facilmente il logo della tua azienda, i colori e i caratteri preferiti utilizzando i controlli di branding per rendere il tuo annuncio inconfondibilmente tuo.
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Una volta completato il tuo annuncio, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per una visione ottimale su tutte le piattaforme social. Preparati a lanciare la tua tattica di marketing e a raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video generati dall'AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari accattivanti per il mio marchio?

Il creatore di video pubblicitari AI di HeyGen offre strumenti intuitivi e modelli personalizzabili per aiutarti a creare video pubblicitari straordinari e personalizzati. Puoi facilmente aggiungere animazioni, musica e adesivi per migliorare i tuoi video promozionali di prodotto e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video pubblicitari online?

HeyGen semplifica il processo di creazione degli annunci con il suo editor drag-and-drop facile da usare e una libreria di modelli di annunci video. Sfrutta le capacità AI per l'editing con un clic e il branding automatico, rendendo semplice la produzione di annunci professionali per i social media rapidamente.

HeyGen può aiutarmi a personalizzare i miei video pubblicitari con elementi unici?

Assolutamente. HeyGen ti consente di personalizzare i tuoi video pubblicitari utilizzando avatar AI e funzionalità avanzate di testo in video, dando vita al tuo script. Puoi anche incorporare foto e grafiche di stock per assicurarti che i tuoi video pubblicitari personalizzati riflettano veramente il tuo marchio.

Come supporta HeyGen i video pubblicitari su varie piattaforme social?

HeyGen ti permette di creare video pubblicitari ottimizzati per diverse piattaforme social con rapporti d'aspetto flessibili e opzioni di esportazione. Puoi persino generare voiceover in oltre 50 lingue per raggiungere un pubblico globale, espandendo efficacemente la tua tattica di marketing.

