Il Tuo Miglior Creatore di Video per Offerte BOGO per Vendite Istantanee

Crea rapidamente promozioni coinvolgenti sui social media e video di offerte BOGO con Modelli & Scene intuitivi, aumentando le tue vendite.

Crea un video promozionale energico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile annunciare la loro ultima offerta BOGO utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente con transizioni rapide, accompagnato da una voce entusiasta generata tramite la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, evidenziando l'offerta irresistibile.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale vivace di 15 secondi per i social media rivolto ai digital marketer che cercano di aumentare l'engagement per una vendita flash BOGO. Il video dovrebbe sfruttare i diversi modelli video BOGO di HeyGen, con sovrapposizioni di testo audaci e grafica dinamica, tutto sincronizzato con musica di sottofondo di tendenza e vivace. Utilizza i Modelli & scene di HeyGen per personalizzare e distribuire rapidamente questo annuncio d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio BOGO raffinato di 45 secondi su misura per i brand di e-commerce, enfatizzando la coerenza del marchio mentre promuovi un'offerta speciale e permetti agli utenti di personalizzare gli elementi del video. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, incorporando i colori e i loghi del marchio in modo armonioso, potenzialmente presentando un avatar AI che trasmette il messaggio con un tono sicuro. Gli avatar AI di HeyGen possono aggiungere un tocco unico e personalizzato a questi video personalizzati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 60 secondi che dimostri la facilità di creare una spiegazione dettagliata di un'offerta BOGO per i creatori di contenuti, evidenziando la generazione video end-to-end. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente ma semplice, utilizzando filmati di stock e grafica pertinenti per illustrare i benefici dell'offerta. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare un testo in video da script per trasformare un copione dettagliato in un video completo, arricchito da selezioni dalla libreria multimediale/supporto stock.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Offerte BOGO

Crea senza sforzo video promozionali ad alto impatto per le tue offerte Compra Uno Prendi Uno (BOGO), aumentando l'engagement su tutti i tuoi canali social media con una piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Seleziona un Modello BOGO
Scegli da una libreria diversificata di modelli video BOGO, progettati specificamente per dare il via ai tuoi contenuti promozionali. Questi modelli sono ottimizzati per varie promozioni sui social media.
2
Step 2
Personalizza la Tua Offerta
Inserisci i dettagli specifici della tua offerta BOGO e il messaggio promozionale. La nostra funzione di testo in video ti consente di convertire senza problemi il tuo script in testo e immagini dinamiche sullo schermo.
3
Step 3
Applica Branding & Voce
Utilizza i controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del marchio senza sforzo. Genera un voiceover professionale utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover per articolare chiaramente la tua offerta BOGO.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Utilizza l'editor video intuitivo per rivedere la tua promozione BOGO. Effettua eventuali aggiustamenti finali prima di esportare il tuo video di alta qualità, pronto per essere condiviso immediatamente su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo con Video AI

.

Sfrutta video AI coinvolgenti per evidenziare esperienze positive dei clienti, costruendo fiducia che incoraggia la partecipazione alle offerte BOGO.

background image

Domande Frequenti

HeyGen offre modelli video creativi per varie campagne?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente che gli utenti possono facilmente personalizzare. La nostra piattaforma funge da motore creativo, permettendoti di adattare gli elementi con il tuo branding per video promozionali unici. Questo rende semplice personalizzare i contenuti per qualsiasi campagna.

Cosa rende HeyGen un efficace agente video AI per le campagne di marketing?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video per trasformare i tuoi script in contenuti video coinvolgenti senza sforzo. Con la generazione di voiceover integrata, puoi creare campagne di marketing coinvolgenti rapidamente ed efficientemente. Questo fornisce una soluzione di generazione video end-to-end per le aziende.

HeyGen può generare facilmente video di offerte BOGO per promozioni sui social media?

Assolutamente, HeyGen è progettato come un potente creatore di video per offerte BOGO, offrendo modelli video BOGO specializzati per semplificare le tue promozioni. Puoi adattare rapidamente questi modelli per creare promozioni sui social media accattivanti che risuonano con il tuo pubblico. HeyGen rende semplice produrre video di vendita d'impatto.

Quanto è intuitiva la piattaforma di HeyGen per creare video dall'inizio alla fine?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva che semplifica l'intero processo di editing video, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti. Il suo approccio di creazione video nativo ai prompt consente agli utenti di generare e perfezionare rapidamente i contenuti senza competenze tecniche estese. Questa esperienza senza soluzione di continuità garantisce una generazione video end-to-end efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo