Creatore di Video di Allenamento per l'Allineamento del Corpo per Contenuti Coinvolgenti

Aumenta l'efficacia dell'apprendimento e produci video professionali in modo efficiente con avatar AI.

391/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione aziendale dinamico di 45 secondi progettato per i lavoratori d'ufficio per correggere i comuni problemi di postura alla scrivania. Utilizza uno stile visivo vivace con musica di sottofondo energica e indicazioni verbali dinamiche, creato in modo efficiente tramite testo-a-video da script. Questo segmento del 'creatore di video di allineamento fisico' offrirà consigli rapidi e pratici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti per individui impegnati nel benessere a lungo termine, illustrando i benefici cumulativi della pratica costante dell'allineamento del corpo. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore e cinematografico, supportato da una generazione di voce narrante autorevole ma incoraggiante, rendendo questo contenuto del 'creatore di video di allenamento' altamente coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video conciso di 30 secondi che spiega l'uso corretto di un rullo di schiuma per migliorare la 'meccanica del corpo', rivolto a praticanti e apprendisti avanzati. La presentazione visiva dovrebbe essere precisa e orientata ai dettagli, con una narrazione chiara e informativa arricchita da sottotitoli/caption facili da comprendere per garantire che ogni istruzione sia accessibile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Allenamento per l'Allineamento del Corpo

Produci senza sforzo video di allenamento per l'allineamento del corpo di alta qualità con avatar AI e tecnologia testo-a-video, semplificando la creazione dei tuoi contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Scrivi il tuo script dettagliato, delineando ogni istruzione di allineamento del corpo. Sfrutta la funzionalità testo-a-video di HeyGen per trasformare senza soluzione di continuità il tuo contenuto scritto in sequenze visive coinvolgenti, garantendo chiarezza e precisione per i tuoi apprendisti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da tuo istruttore virtuale. Seleziona un modello o una scena adatta che completi il tuo ambiente di formazione, fornendo un aspetto professionale e coerente per le tue dimostrazioni di allineamento del corpo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionale e Branding
Utilizza la funzione di generazione di voiceover professionale per narrare il tuo script con un tono chiaro e autorevole. Migliora la professionalità del tuo video incorporando i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per un'esperienza educativa coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video rivedendo tutti gli elementi per accuratezza e rifinitura. Approfitta delle opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per preparare il tuo video di formazione per varie piattaforme, garantendo una qualità di visione ottimale e un'ampia portata per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza il Coinvolgimento nella Formazione

.

Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento degli apprendisti e migliorare la ritenzione delle tecniche di allineamento del corpo.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di formazione?

HeyGen trasforma il "testo-a-video da script" in "video di formazione" professionali utilizzando sofisticati "avatar AI". Questa capacità, unita alla generazione di "voiceover" senza soluzione di continuità, semplifica il processo di produzione per contenuti istruttivi di alta qualità.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la qualità e l'adattamento dei video?

HeyGen supporta un'impressionante uscita video di "qualità 4K", garantendo chiarezza e professionalità per i tuoi contenuti. Offre anche un ridimensionamento flessibile del "rapporto d'aspetto e esportazioni" per adattarsi a varie piattaforme, insieme a robusti "controlli di branding" e "sottotitoli/caption" automatici per una personalizzazione completa.

HeyGen può davvero fornire una soluzione completa per la generazione di video?

Sì, HeyGen offre un flusso di lavoro completo di "Generazione Video End-to-End", dalla "Creazione Video Nativa da Prompt" all'esportazione finale. La sua "interfaccia intuitiva" e i potenti "strumenti di editing" consentono agli utenti di produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente, anche senza un'esperienza precedente estesa.

Come migliorano la produzione di contenuti gli Agenti Video AI di HeyGen e le risorse integrate?

Gli innovativi "Agenti Video AI" di HeyGen lavorano senza soluzione di continuità con un'ampia "libreria multimediale" per facilitare la creazione di contenuti dinamici e versatili. Gli utenti possono scegliere tra vari "modelli e scene" e integrare "avatar AI realistici" per produrre video unici e di impatto con efficienza.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo