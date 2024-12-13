Immagina di creare un video dinamico di 60 secondi per il report del consiglio di amministrazione, su misura per dirigenti impegnati e stakeholder chiave, con uno stile visivo professionale e coinvolgente e una narrazione chiara. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente i dati finanziari chiave e gli aggiornamenti strategici, assicurando che il tuo messaggio sia sia conciso che incisivo.

Genera Video