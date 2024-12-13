Video Procedurale per il Consiglio: Crea Video Esplicativi Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video procedurali professionali istantaneamente con potenti capacità di testo-a-video.

560/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 90 secondi che mostri una nuova funzionalità software complessa ai potenziali stakeholder aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e coinvolgente, utilizzando animazioni dinamiche e punti salienti per enfatizzare i benefici chiave. Attraverso la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen, la narrazione scorrerà fluidamente, arricchita da sottotitoli chiari per garantire accessibilità e comprensione, rendendo questo "Video Esplicativo" efficace per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 2
Produci un modulo "Creazione di Corsi in un Minuto" di 2 minuti progettato per un dipartimento interno di Apprendimento e Sviluppo, concentrandosi su un concetto tecnico avanzato. Adotta uno stile visivo animato e basato su personaggi che sia amichevole e accessibile, facendo ampio uso della libreria multimediale/stock di HeyGen per sfondi e oggetti di scena diversificati. Un avatar AI espressivo narrerà il contenuto, fornendo una guida personale attraverso il materiale, assicurando che la formazione risuoni con i professionisti dell'Apprendimento e Sviluppo.
Prompt di Esempio 3
Genera una guida di risoluzione dei problemi concisa di 45 secondi per il team di supporto tecnico, dimostrando una soluzione rapida per un problema di sistema comune. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pratico, simile a uno screencast, con transizioni rapide e chiare. Utilizzando i Template e le scene di HeyGen, il processo di creazione sarà efficiente, permettendo un rapido dispiegamento. Questo breve "Video Procedurale per il Consiglio" sarà facilmente fruibile e accessibile per il suo pubblico di supporto tecnico, garantendo una rapida risoluzione dei problemi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Procedurale per il Consiglio

Trasforma senza sforzo le tue guide operative e i tuoi processi in video procedurali chiari e coinvolgenti con la piattaforma intuitiva di HeyGen, semplificando la comunicazione e la formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il tuo testo procedurale o uno script dettagliato nella piattaforma. La funzione di testo-a-video di HeyGen convertirà le tue parole in scene dinamiche, gettando le basi per il tuo video istruttivo.
2
Step 2
Scegli Immagini e Avatar
Seleziona da una libreria di Template professionali o aggiungi scene specifiche per visualizzare ogni passaggio della tua procedura. Aumenta il coinvolgimento incorporando avatar AI per presentare il tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Voce Coinvolgente e Sottotitoli
Sfrutta l'AI Voice Generator di HeyGen per selezionare una voce naturale per il tuo video procedurale. Aggiungi automaticamente sottotitoli e didascalie precise per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Procedurale
Finalizza il tuo video, regolando il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni secondo necessità. Genera il tuo video procedurale di alta qualità, pronto per essere condiviso con il tuo team o sulle piattaforme di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

.

Semplifica procedure complesse del consiglio in video facili da comprendere per un apprendimento migliorato.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro di creazione di testo-a-video?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il tuo script in video coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo e la nostra piattaforma genererà voci AI realistiche e le sincronizzerà con avatar AI, semplificando il tuo flusso di lavoro di creazione video.

Qual è il processo per produrre video procedurali in modo efficiente con gli strumenti di HeyGen?

HeyGen semplifica la produzione di video procedurali con il suo editor intuitivo drag-and-drop. Puoi utilizzare template pre-progettati e una ricca libreria multimediale per costruire rapidamente storie visive, garantendo un flusso di lavoro di creazione video fluido dall'inizio alla fine.

HeyGen può utilizzare Agenti Video AI per migliorare la narrazione visiva?

Assolutamente, la piattaforma di HeyGen presenta avatar AI avanzati che agiscono come tuoi Agenti Video AI, dando vita alla tua narrazione visiva. Questi avatar possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni naturali, completati da sottotitoli automatici per l'accessibilità.

Oltre al contenuto, quali caratteristiche di accessibilità e branding offre HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori per un'identità di marca coerente nella produzione video. Inoltre, sottotitoli e didascalie automatiche garantiscono che il tuo contenuto sia accessibile a un pubblico più ampio, migliorando la narrazione visiva complessiva.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo