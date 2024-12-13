Immagina un segmento di 'creatore di video di notizie di compleanno' di 30 secondi per famiglia e amici, che riporta il giorno speciale con uno stile di notiziario umoristico e vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per consegnare le ultime notizie di compleanno e incorpora la generazione di Voiceover per una sensazione di trasmissione professionale.

Genera Video