Sviluppa un video promozionale di 90 secondi rivolto a team di marketing globali e creatori di contenuti, evidenziando la facilità di generare contenuti video multilingue per campagne internazionali. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, mostrando varie scene che si susseguono fluidamente con la funzionalità da testo a video, permettendo una rapida localizzazione dei contenuti. L'audio presenterà voci narranti distinte in tre lingue diverse, dimostrando un adattamento linguistico senza soluzione di continuità.
Produci un modulo di conformità di 2 minuti per il personale HR e gli educatori, sottolineando come creare contenuti di video di formazione accessibili per studenti diversi e l'integrazione con LMS. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e strutturato, presentando le informazioni in un formato facile da assimilare. Fondamentale, il video presenterà sottotitoli/caption prominenti e accurati in più lingue, garantendo la comprensione per il pubblico con problemi di udito o per chi guarda in ambienti silenziosi, evidenziando un'accessibilità completa.
Immagina un video esplicativo B2B di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e generalisti del marketing, illustrando la rapida produzione di contenuti di alta qualità utilizzando una piattaforma video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, dimostrando come i modelli e le scene pre-progettati possano essere rapidamente personalizzati. L'audio presenterà una voce narrante vivace e sicura, trasmettendo i significativi risparmi di tempo e costi ottenuti sfruttando una soluzione così efficiente per i materiali di marketing.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Bilingue

Crea senza sforzo video di formazione professionali e multilingue con avatar AI e traduzione automatizzata per coinvolgere un pubblico globale.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Principale
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. Utilizza un modello professionale o crea una scena personalizzata, sfruttando la capacità di HeyGen da testo a video per costruire il tuo video di formazione iniziale.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Elementi Visivi
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Arricchisci il tuo video con media pertinenti dalla vasta libreria, garantendo elementi visivi professionali e coinvolgenti.
3
Step 3
Traduci il Tuo Video
Traduci facilmente il tuo script video e genera una narrazione con voci naturali in più lingue. Applica automaticamente sottotitoli corrispondenti per creare un'esperienza video veramente multilingue.
4
Step 4
Esporta per una Portata Globale
Rivedi il tuo video di formazione bilingue per verificarne l'accuratezza e la coerenza. Poi, esporta il tuo video finale utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per la distribuzione al tuo pubblico globale su qualsiasi piattaforma.

Semplifica Informazioni Complesse

Semplifica materiali di formazione complessi in formati video multilingue facilmente digeribili per una migliore comprensione tra team diversi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione attraverso la sua avanzata piattaforma video AI, convertendo il testo in video senza sforzo. Puoi sfruttare potenti voci AI e avatar AI realistici per articolare i tuoi contenuti, riducendo significativamente il tempo e la complessità di produzione.

HeyGen può produrre video di formazione multilingue con precisione tecnica per un pubblico globale?

Assolutamente. HeyGen funziona come un completo creatore di video di formazione bilingue, offrendo un robusto supporto multilingue e capacità di traduzione video. Genera automaticamente sottotitoli accurati, garantendo che i tuoi video educativi raggiungano efficacemente un pubblico diversificato.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per la produzione di video di formazione aziendale?

HeyGen fornisce sofisticati avatar AI che trasmettono il tuo messaggio con impatto, migliorando i video di formazione aziendale. Inoltre, il suo Generatore di Script AI aiuta a creare contenuti coinvolgenti, mentre i modelli e le scene consentono una rapida personalizzazione e un branding coerente.

Come può essere utilizzata la piattaforma video AI di HeyGen per un'integrazione efficace con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS)?

La piattaforma video AI di HeyGen produce video educativi di alta qualità facilmente esportabili e compatibili con vari sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS). Questo consente una distribuzione senza soluzione di continuità dei contenuti, rendendo le risorse video di formazione aziendale accessibili all'interno della tua infrastruttura organizzativa esistente.

