Costruisci rapidamente moduli di formazione multilingue e corsi online coinvolgenti convertendo qualsiasi script in video professionali utilizzando la funzione di testo in video da script.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, illustrando la potenza di HeyGen nella produzione di moduli di formazione multilingue con attività di apprendimento interattive. Adotta un'estetica visiva sofisticata e moderna, integrando animazioni sottili e grafica su schermo, completata dalla generazione di voiceover professionali in più lingue per enfatizzare la portata globale. Questo video dovrebbe trasmettere quanto sia semplice creare contenuti educativi di impatto e culturalmente rilevanti.
Prompt di Esempio 2
Per studenti e autodidatti, progetta un video vivace di 45 secondi che metta in evidenza come HeyGen aiuti a creare corsi gamificati e materiali di apprendimento personalizzati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, energico e divertente, incorporando grafiche colorate e musica di sottofondo allegra per catturare l'attenzione. Utilizza avatar AI vivaci per guidare gli spettatori attraverso un esempio di lezione personalizzata, facendo sentire l'apprendimento come un gioco coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 1 minuto e 30 secondi rivolto alle aziende in espansione globale e alle istituzioni educative, dimostrando le capacità di HeyGen come generatore di formazione bilingue per corsi online. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e professionale, con visualizzazioni di dati chiare e media pertinenti dalla libreria di supporto media/stock di HeyGen. La traccia audio dovrebbe mantenere un tono autorevole ma accessibile, supportato da sottotitoli/caption accurati in entrambe le lingue principali e secondarie, mostrando la capacità della piattaforma di soddisfare esigenze linguistiche diverse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione Bilingue

Crea senza sforzo moduli di formazione multilingue coinvolgenti con la generazione di video potenziata dall'AI, abbattendo le barriere linguistiche per il tuo pubblico globale.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Formazione
Inizia inserendo il tuo materiale del corso come testo o script. La nostra piattaforma sfrutta la funzione di testo in video da script per trasformare le tue parole in lezioni video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona le Opzioni Multilingue
Scegli le lingue desiderate per la formazione. La nostra piattaforma offre la generazione di voiceover dinamici per tradurre e doppiare il tuo contenuto senza problemi, garantendo l'accessibilità a diversi gruppi linguistici.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Arricchisci la tua formazione bilingue con presentatori professionali. Integra avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto, rendendo i tuoi moduli più interattivi e accattivanti per gli studenti.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Moduli Bilingue
Rivedi il tuo modulo di formazione bilingue completo. Una volta finalizzato, esporta facilmente l'output del tuo generatore di video AI in vari formati, pronto per la distribuzione alla tua forza lavoro globale o agli studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Creazione di Contenuti Video Bilingue

Produci rapidamente contenuti video di alta qualità generati dall'AI per la formazione bilingue, trasformando gli script in lezioni professionali in pochi minuti.

Domande Frequenti

Esplora il creatore di corsi AI di HeyGen per contenuti video dinamici.

Il creatore di corsi AI di HeyGen semplifica il processo convertendo il testo in video da script utilizzando avatar AI realistici e generazione di voiceover dinamici. Questo consente una creazione di corsi più rapida e lo sviluppo di lezioni video coinvolgenti potenziate dall'AI che catturano l'attenzione degli studenti.

HeyGen può aiutare a creare moduli di formazione multilingue per studenti diversi?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella generazione di moduli di formazione multilingue, rendendolo un generatore di formazione bilingue ideale. Puoi facilmente creare contenuti, generare voiceover dinamici in più lingue e aggiungere sottotitoli bilingue, garantendo una portata globale del corso per esperienze di apprendimento diversificate.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per attività di apprendimento personalizzate e interattive?

HeyGen fornisce un motore creativo per lo sviluppo di attività di apprendimento coinvolgenti e interattive. Con contenuti completamente personalizzabili e avatar AI, gli educatori possono creare materiali di apprendimento personalizzati, inclusi corsi gamificati e lezioni di lingua interattive, progettati per generare un coinvolgimento significativo.

Come può HeyGen assistere gli insegnanti di lingue nello sviluppo di piani di lezione e materiali in modo efficiente?

HeyGen offre strumenti AI robusti per gli insegnanti di lingue, facilitando la generazione di piani di lezione e materiali personalizzati. La sua piattaforma consente la creazione di video nativi e la conversione del testo in video da script, riducendo significativamente il tempo dedicato allo sviluppo dei contenuti e permettendo lezioni di lingua più interattive.

