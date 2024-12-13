Creatore di Video Esplicativi per Proposte di Offerta: Assicurati Contratti Più Velocemente

Utilizza i nostri ampi Modelli e scene per assemblare rapidamente video esplicativi straordinari che mostrano il tuo valore e chiudono affari.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti delle vendite, dimostrando come creare rapidamente un persuasivo "creatore di video esplicativi per proposte di offerta" utilizzando "modelli di video esplicativi" professionali all'interno di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno con transizioni energiche, accompagnato da musica di sottofondo vivace, evidenziando la facilità di utilizzo dei diversi Modelli e scene di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa uno spot coinvolgente di 30 secondi per i responsabili di prodotto e gli imprenditori dell'e-commerce, illustrando la semplicità di generare "video di prodotto" di alta qualità con "creazione video AI". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e vibrante, con avatar AI che presentano i principali vantaggi del prodotto con una voce AI chiara e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto a consulenti e project manager, mostrando come trasformare qualsiasi "proposta di offerta" scritta in un raffinato "crea video esplicativi" utilizzando le capacità di HeyGen. Adotta uno stile visivo autorevole e professionale con grafiche eleganti e una voce narrante professionale, enfatizzando l'efficienza della funzione Testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video alla moda di 40 secondi per i gestori di social media e i creatori di contenuti, spiegando come potenziare la loro presenza sui "social media" utilizzando contenuti generati dall'AI e il "generatore di voiceover AI". Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante con musica di sottofondo moderna, dimostrando la potenza della generazione avanzata di Voiceover di HeyGen per aggiungere impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Proposte di Offerta

Crea senza sforzo proposte video coinvolgenti che catturano i clienti e assicurano il tuo prossimo grande progetto con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Crea da Modello
Inizia selezionando un "modello di video esplicativo" su misura per le proposte di offerta, o inizia da una tela bianca. La nostra funzione "Modelli e scene" fornisce una base rapida e professionale per il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Narrazione
Trasforma il tuo script di proposta in audio coinvolgente. Utilizza il nostro "generatore di voiceover AI" per creare una narrazione naturale e professionale, che si abbina perfettamente al tuo contenuto visivo.
3
Step 3
Personalizza con Visual AI
Personalizza il tuo video con visual accattivanti. Scegli un "avatar AI" per presentare i tuoi punti chiave, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con impatto e professionalità.
4
Step 4
Finalizza ed Esporta
Rifinisci il tuo video per massimizzare la portata e l'efficacia. Applica controlli di branding, "aggiungi musica", e poi utilizza "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per preparare i tuoi "video di marketing" per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Esplicativi Persuasivi

.

Sviluppa video esplicativi ispiratori e persuasivi per catturare il tuo pubblico, comunicare chiaramente il tuo valore e assicurarti risultati favorevoli nelle offerte.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video esplicativi?

HeyGen ti consente di creare video esplicativi coinvolgenti con una ricca gamma di strumenti creativi. Puoi facilmente incorporare animazioni, utilizzare video stock gratuiti e aggiungere musica per dare vita alla tua visione, rendendo HeyGen un creatore di video esplicativi ideale.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di creazione video AI per ottimizzare il tuo flusso di lavoro. Con HeyGen, puoi utilizzare avatar AI e un generatore di voiceover AI per trasformare il testo in contenuti video di qualità professionale in modo rapido ed efficace.

Ci sono modelli di video esplicativi personalizzabili disponibili in HeyGen?

Sì, HeyGen offre una selezione diversificata di modelli di video esplicativi completamente personalizzabili. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop ti consente di modificare facilmente le scene, aggiungere il tuo branding e creare video di marketing unici senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

HeyGen può aiutare a realizzare video esplicativi professionali per proposte di offerta?

Assolutamente, HeyGen è un potente creatore di video esplicativi per proposte di offerta progettato per aiutarti a creare proposte persuasive. Utilizza i nostri modelli di proposte di video esplicativi specializzati e le capacità AI per produrre video di proposte di offerta ad alto impatto che comunicano chiaramente il tuo valore.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo