Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 60 secondi rivolto alle aziende con dipendenti remoti, dimostrando l'impatto dei video di onboarding coinvolgenti sulla cultura aziendale. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e vivace, con avatar AI diversi che interagiscono in vari ambienti virtuali, accompagnati da una narrazione professionale e vivace. Mostra come gli avatar AI di HeyGen forniscano una soluzione scalabile per offrire video di benvenuto personalizzati, assicurando che ogni nuovo assunto si senta connesso indipendentemente dalla loro posizione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi rivolto a piccole e medie imprese focalizzate sulla riduzione dei costi nell'onboarding dei dipendenti. La presentazione visiva deve essere semplice e facilmente comprensibile, magari utilizzando registrazioni dello schermo che dimostrano la rapida creazione di video, supportate da una voce chiara e informativa. Illustra il vantaggio di utilizzare i Sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i video di onboarding per garantire accessibilità e comprensione, aiutando a ridurre gli sforzi di formazione ripetitiva e i costi associati.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 75 secondi per qualsiasi organizzazione che aspira a migliorare l'esperienza di onboarding dei dipendenti. Visivamente, il video dovrebbe essere caldo e accogliente, magari mostrando frammenti di percorsi di successo di nuovi assunti e traguardi aziendali, con una voce entusiasta e professionale. Evidenzia come l'utilizzo dei Template e scene predefiniti di HeyGen permetta una rapida creazione di contenuti di coinvolgimento dei dipendenti visivamente accattivanti e coerenti, favorendo una migliore ritenzione.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding

Semplifica l'esperienza dei nuovi assunti con video di onboarding coinvolgenti e professionali che trasmettono chiaramente ed efficacemente i vantaggi cruciali.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Contenuto
Inizia inserendo le informazioni sui vantaggi. Utilizza Text-to-video da script per trasformare istantaneamente il tuo contenuto scritto in una base video dinamica per l'onboarding dei dipendenti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e il Branding
Scegli tra una varietà di Template e scene o avatar AI per dare vita al tuo video. Personalizza con i controlli di Branding per allinearti con l'identità della tua azienda per video coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Accessibilità
Migliora il tuo messaggio con la generazione di Voiceover professionale. Assicurati che il tuo video sia inclusivo e chiaro per tutti i nuovi assunti incorporando Sottotitoli/caption automatici, promuovendo un facile trasferimento di conoscenze.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di onboarding di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo per varie piattaforme, assicurando una consegna scalabile e coerente a tutti i nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Crea video di benvenuto ispiratori e contenuti culturali, presentando i benefici in modo positivo ai nuovi membri del team.

Domande Frequenti

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per i video di onboarding dei dipendenti?

HeyGen trasforma l'onboarding dei dipendenti permettendo ai team HR di creare video coinvolgenti, coerenti e scalabili rapidamente. Questo riduce significativamente il tempo di onboarding e può portare a un miglioramento del coinvolgimento e della ritenzione dei dipendenti.

Come semplifica la creazione di contenuti di onboarding l'AI video creation di HeyGen?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate basate su AI come avatar AI realistici, conversione da Text-to-video da script e generazione automatica di voiceover. Questo semplifica l'intero processo di creazione video, permettendo agli utenti di produrre video di onboarding di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può personalizzare i video di onboarding per riflettere il nostro marchio e la nostra cultura aziendale unici?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti per personalizzare i tuoi video di onboarding con il logo, i colori e i messaggi specifici della tua azienda. Questo assicura che i tuoi contenuti video riflettano perfettamente la tua cultura aziendale unica e rafforzino il riconoscimento del marchio.

HeyGen è una soluzione efficace per creare video di formazione coinvolgenti per i dipendenti remoti?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video di formazione coinvolgenti che si rivolgono ai dipendenti remoti e alle esigenze di apprendimento flessibili. La sua piattaforma scalabile assicura messaggi coerenti e una consegna di contenuti di alta qualità per la formazione asincrona, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti indipendentemente dalla posizione.

