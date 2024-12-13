Generatore di Iscrizione ai Benefici: Semplifica l'Inserimento dei Dipendenti

Semplifica la selezione di piani complessi con moduli intuitivi e spiegazioni coinvolgenti, utilizzando il testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi con un'estetica visiva moderna e tecnologica e una voce narrante calma e autorevole, rivolto a Specialisti HR Tech e Direttori IT. Questo video dovrebbe mostrare la potenza dell'iscrizione ai benefici alimentata dall'AI attraverso Integrazioni Senza Soluzione di Continuità e capacità di esportazione dati efficienti, sfruttando i sottotitoli di HeyGen per spiegare flussi di lavoro tecnici complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video analitico di 1 minuto e 30 secondi per Consulenti dei Benefici e Consulenti Finanziari, utilizzando visualizzazioni dettagliate basate su grafici dalla libreria multimediale e una voce narrante esperta e rassicurante. Illustra gli strumenti sofisticati di Confronto dei Piani e il Calcolatore delle Detrazioni dei Dipendenti, sottolineando come queste funzionalità forniscano Analisi e Approfondimenti critici per aiutare a prendere decisioni informate, utilizzando la generazione di voce narrante di HeyGen per articolare dettagli finanziari complessi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video in stile tutorial di 2 minuti per Manager delle Operazioni HR e Ufficiali di Conformità, con registrazioni dello schermo chiare e una voce narrante professionale e istruttiva. Questo video dovrebbe approfondire l'ottimizzazione del processo di iscrizione ai benefici dimostrando funzionalità avanzate come logica condizionale, widget di firma elettronica e notifiche automatiche, utilizzando i Modelli e le scene di HeyGen per presentare una guida passo-passo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Generatore di Iscrizione ai Benefici

Crea e gestisci senza sforzo moduli di iscrizione ai benefici alimentati dall'AI per semplificare la tua amministrazione HR e potenziare i dipendenti con una selezione di piani chiara e personalizzata.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia scegliendo da una libreria di Modelli di Benefici Pre-Popolati, o inizia da zero con il nostro intuitivo Costruttore di Moduli drag-and-drop per progettare il tuo Modulo di Iscrizione ai Benefici perfetto.
2
Step 2
Personalizza i Dettagli del Piano
Inserisci facilmente le tue opzioni di piano specifiche, integra un Calcolatore delle Detrazioni dei Dipendenti e applica la logica condizionale per personalizzare l'esperienza di iscrizione per ogni dipendente.
3
Step 3
Integra e Rivedi
Sfrutta le Integrazioni Senza Soluzione di Continuità con i sistemi HR esistenti per la sincronizzazione dei dati. Rivedi l'intero modulo, assicurandoti che tutte le regole di idoneità e gli elementi di Branding Personalizzato siano applicati con precisione.
4
Step 4
Distribuisci e Notifica i Dipendenti
Pubblica i tuoi moduli di iscrizione ai benefici alimentati dall'AI per l'iscrizione aperta o la selezione dei benefici per i nuovi assunti, e invia notifiche automatiche per guidare i dipendenti attraverso il processo.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Più Corsi e Raggiungi Più Studenti in Tutto il Mondo

Sviluppa guide complete per l'iscrizione ai benefici e raggiungi efficacemente tutti i dipendenti con contenuti video scalabili, garantendo un messaggio coerente.

Domande Frequenti

Qual è il ruolo degli avatar AI di HeyGen nella semplificazione della comunicazione sull'iscrizione ai benefici?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti, alimentati dall'AI, con avatar realistici che possono spiegare chiaramente piani di benefici complessi, rendendo il processo di iscrizione ai benefici dei dipendenti più interattivo e semplificato.

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi sui benefici a partire da uno script?

HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi sui benefici offrendo robuste capacità di testo in video da script. Questo consente agli utenti di generare rapidamente contenuti video per l'amministrazione dei benefici, sfruttando modelli alimentati dall'AI e aggiungendo facilmente voci narranti.

HeyGen può personalizzare i video di iscrizione ai benefici con elementi di branding specifici?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi direttamente nei tuoi video di iscrizione ai benefici. Questo assicura una comunicazione coerente che si allinea con la tua identità aziendale.

HeyGen offre funzionalità per garantire una comunicazione inclusiva sui benefici per tutti i dipendenti?

HeyGen facilita la comunicazione inclusiva sui benefici attraverso sottotitoli automatici e generazione di voci narranti in più lingue. Queste funzionalità assicurano che le informazioni essenziali sull'iscrizione ai benefici dei dipendenti siano chiaramente comprese da una forza lavoro diversificata.

