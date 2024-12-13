Beauty Product Video Maker Crea Video di Prodotti Straordinari

Crea facilmente video accattivanti di prodotti di bellezza e aumenta le vendite utilizzando i potenti AI Avatars di HeyGen.

Produci un video vivace di 30 secondi per i social media, rivolto ai giovani appassionati di bellezza, presentando il lancio di un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico con tagli rapidi, accompagnato da musica pop vivace, sfruttando i 'Templates & scenes' di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti accattivanti per il video maker di prodotti di bellezza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo conciso di 45 secondi, rivolto ai principianti della cura della pelle, illustrando l'applicazione passo-passo di un nuovo siero. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo calmo e istruttivo con illuminazione soffusa, completato da musica di sottofondo delicata e una narrazione chiara fornita tramite la funzione 'Voiceover generation' di HeyGen, rendendolo un video perfetto per prodotti di skincare.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per consumatori consapevoli, servendo come strumento di marketing per condividere la storia e i valori del tuo marchio di bellezza. Impiega uno stile visivo cinematografico caldo e invitante con luce naturale e musica strumentale emozionale, integrando un 'AI avatar' di HeyGen per rappresentare il fondatore del marchio, creando un potente pezzo di video maker di prodotti AI.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di recensione prodotto incisivo di 15 secondi, progettato per acquirenti scettici, presentando una trasformazione convincente prima e dopo l'uso di un prodotto di trucco specifico. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e grezzo, concentrandosi su risultati chiari con suono di sottofondo minimo, utilizzando il 'Text-to-video from script' di HeyGen per tradurre rapidamente le testimonianze degli utenti in un dinamico video di prodotto di trucco.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Beauty Product Video Maker

Crea video di prodotti straordinari e professionali per social media e marketing con facilità, progettati per mettere in risalto efficacemente i tuoi prodotti di bellezza.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli tra una varietà di modelli video pre-progettati ottimizzati per prodotti di bellezza, o inizia con una tela bianca per dare vita alla tua visione unica.
2
Step 2
Carica i Tuoi Contenuti
Importa le immagini dei tuoi prodotti, video ed elementi di branding. Utilizza la libreria multimediale per filmati di repertorio e strumenti AI per rimuovere gli sfondi video per un aspetto raffinato.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Aggiungi voiceover coinvolgenti, sottotitoli e musica di sottofondo. Migliora il tuo video con AI Avatars per presentare i tuoi prodotti di bellezza in modo dinamico e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video regolando i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Esporta il tuo video di prodotto di bellezza di alta qualità, pronto per aumentare l'engagement sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Recensioni di Prodotti Autentiche

.

Genera video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente le testimonianze dei clienti e le recensioni dei prodotti, costruendo fiducia e credibilità per gli articoli di bellezza.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il marketing video del mio prodotto di bellezza?

HeyGen ti consente di creare video straordinari di prodotti di bellezza utilizzando avatar potenziati dall'AI e una vasta selezione di modelli video. Personalizza facilmente ogni aspetto per produrre contenuti video brevi e coinvolgenti che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video dimostrativi di prodotto dinamici?

Con HeyGen, puoi progettare video dimostrativi di prodotto accattivanti sfruttando i modelli video AI e le avanzate capacità di testo-a-video. La nostra piattaforma consente animazioni, branding personalizzato e voiceover generati dall'AI, assicurando che il tuo prodotto si distingua.

HeyGen supporta la creazione di video coinvolgenti per prodotti di skincare e trucco?

Assolutamente, HeyGen è un ideale video maker di prodotti AI per creare video coinvolgenti di prodotti di skincare e trucco. Utilizza i nostri AI avatars e la diversificata libreria multimediale per produrre contenuti di alta qualità che mostrano efficacemente i tuoi prodotti.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di recensioni e tutorial di prodotto?

HeyGen semplifica la produzione di video di recensioni e tutorial di prodotto con la sua interfaccia intuitiva e strumenti di scrittura AI. Genera rapidamente script, aggiungi sottotitoli professionali e seleziona musica di sottofondo per creare contenuti informativi e raffinati in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo