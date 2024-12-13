Beauty News Video Maker: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Genera video di marketing di bellezza sorprendenti con avatar AI, trasformando il tuo contenuto senza sforzo.

Crea un video di notizie di bellezza di 60 secondi, presentato da un avatar AI, che mostri le ultime tendenze del settore per professionisti della bellezza e creatori di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e nitido, accompagnato da una voce narrante autorevole generata utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script, garantendo che i tuoi sforzi nel creare video di notizie di bellezza siano sia efficienti che professionali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 45 secondi per mettere in evidenza un nuovo prodotto di bellezza per i consumatori impegnati sui social media, utilizzando la funzione di testo-a-video da script. Questo video di breve durata dovrebbe presentare immagini vivaci e una colonna sonora allegra, sfruttando la capacità di HeyGen di aggiungere automaticamente sottotitoli per la massima accessibilità, rendendolo uno strumento efficace per qualsiasi creatore di video di bellezza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un sofisticato video di marketing di 90 secondi, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e le opzioni di personalizzazione, per introdurre la nuova linea di prodotti di un marchio di bellezza di lusso alle agenzie di marketing e ai potenziali partner commerciali. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e di alta gamma, con una voce narrante professionale generata con la generazione di voiceover, dimostrando la potenza di un AI Video Maker nella creazione di contenuti di Beauty Marketing Video Maker coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial completo di 1 minuto e 30 secondi che dimostri una tecnica di trucco complessa, rivolto agli appassionati di bellezza fai-da-te e alle piccole imprese di bellezza. Il video dovrebbe utilizzare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare gli esempi visivi e utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme. Questo pezzo informativo, strutturato utilizzando i modelli di video di bellezza, renderà i passaggi complessi facili da seguire con un tono istruttivo amichevole e chiaro, mostrando la versatilità di un AI Video Maker.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Beauty News Video Maker

Crea senza sforzo video di notizie di bellezza accattivanti con AI, dal testo a immagini sorprendenti, perfetti per coinvolgere il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Seleziona da un'ampia gamma di "Modelli di Video di Bellezza" progettati professionalmente per impostare rapidamente le basi della tua storia di notizie di bellezza, garantendo un inizio raffinato e coinvolgente.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo testo o script di notizie di bellezza direttamente nella piattaforma. La nostra funzione "Testo-a-Video" trasformerà quindi le tue parole in una bozza di video dinamico.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Eleva le tue notizie di bellezza incorporando "Avatar AI" realistici. Seleziona un presentatore per consegnare il tuo contenuto, aggiungendo un tocco umano senza bisogno di una telecamera o di uno studio.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo video aggiungendo musica di sottofondo e regolando i rapporti d'aspetto. Poi, "Esporta" il tuo video di notizie di bellezza di alta qualità, ottimizzato per la condivisione su "Social Media" e altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Tutorial di Bellezza Informativi

.

Migliora l'educazione alla bellezza e le guide all'uso dei prodotti con avatar AI dinamici e spiegazioni video chiare e concise.

background image

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per la creazione avanzata di video?

HeyGen utilizza una tecnologia AI avanzata per trasformare il testo in video dinamici, fungendo da potente AI Video Maker. Gli utenti possono selezionare tra avatar AI realistici e generare voiceover naturali direttamente dal loro script, semplificando il processo di testo-a-video.

HeyGen può aiutare a creare video di marketing coinvolgenti per i marchi di bellezza?

Assolutamente, HeyGen è un ideale Beauty Marketing Video Maker, offrendo una gamma di modelli personalizzabili per creare contenuti visivi accattivanti. Puoi personalizzare i video con animazioni dinamiche e controlli di branding per promuovere efficacemente i tuoi prodotti di bellezza e catturare il tuo pubblico.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un editor video efficiente per i creatori di contenuti?

HeyGen semplifica il processo di editing video con strumenti intuitivi, offrendo un robusto Video Editor per rapide regolazioni e miglioramenti. I suoi modelli diversificati e le opzioni di personalizzazione consentono una rapida produzione di contenuti video di alta qualità, perfetti per i social media.

Come posso generare rapidamente contenuti video utilizzando le capacità di HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare rapidamente contenuti video convertendo il testo in video utilizzando modelli predefiniti e la generazione automatica di voiceover. Questo approccio efficiente consente una rapida produzione di video professionali per varie piattaforme, rendendolo un eccellente creatore di video di bellezza.

