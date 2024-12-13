Generatore di Video Banner: Crea Creativi Pubblicitari Straordinari

Progetta rapidamente creativi pubblicitari accattivanti utilizzando la nostra ricca libreria di modelli per potenziare la tua presenza sui social media.

Immagina un video di 30 secondi, ad alta energia, che mostra come i proprietari di piccole imprese e i digital marketer possano produrre rapidamente creativi pubblicitari accattivanti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, utilizzando tagli rapidi e animazioni vivaci, accompagnato da una voce fuori campo motivazionale e vivace. Questo video dimostrerà la potenza dei "Templates & scenes" di HeyGen per creare senza sforzo annunci video banner dinamici, evidenziando come gli utenti possano lanciare rapidamente le loro campagne senza un'esperienza estesa di editing video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale di 45 secondi, elegante e mirato a product manager e marchi di e-commerce, illustrando le opzioni di personalizzazione meticolose disponibili per i loro lanci di prodotto. L'estetica dovrebbe essere elegante e professionale, con transizioni fluide tra scatti dettagliati dei prodotti ed elementi animati con eleganza, il tutto accompagnato da una traccia strumentale ispiratrice e contemporanea. Sottolinea come il "Media library/stock support" di HeyGen permetta agli utenti di selezionare i visual perfetti, garantendo che ogni video banner sia unicamente brandizzato e visivamente sorprendente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi progettato per team di marketing e design in agenzie o grandi aziende, spiegando l'efficienza di un generatore di video banner alimentato da AI. I visual dovrebbero essere puliti e professionali, utilizzando grafici esplicativi e testo sullo schermo per trasmettere informazioni complesse in modo chiaro, accompagnati da una voce fuori campo autorevole ma amichevole. Questo video mostrerà come la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen semplifichi il flusso di lavoro di produzione video, trasformando il contenuto scritto in annunci video coinvolgenti senza sforzo, rendendolo uno strumento AI potente per la generazione rapida di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 15 secondi rivolto a creatori di contenuti globali e specialisti di marketing internazionale, evidenziando l'accessibilità e l'impatto dei contenuti video localizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere audace e d'impatto, con immagini globali diverse e tagli rapidi e dinamici, accompagnati da una traccia di sottofondo energica e moderna. Questo prompt illustrerà come la funzione "Subtitles/captions" di HeyGen permetta agli utenti di aggiungere facilmente sovrapposizioni multilingue, garantendo che i loro strumenti di editing video possano creare messaggi universalmente comprensibili e una chiara Call to Action in diversi mercati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Banner

Crea senza sforzo annunci video accattivanti per qualsiasi piattaforma, migliorando i tuoi sforzi di marketing con strumenti AI intuitivi e visual straordinari.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo processo di design scegliendo tra una ricca varietà di modelli pre-progettati. Questi layout pronti all'uso forniscono una solida base per il tuo video banner.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Design
Adatta il tuo video banner all'identità unica del tuo marchio. Personalizza facilmente il tuo banner regolando colori, font e aggiungendo il tuo logo utilizzando i nostri controlli di branding.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Eleva il tuo video integrando contenuti dinamici dalla nostra libreria multimediale. Accedi a foto stock, video e musica per rendere il tuo banner altamente accattivante e informativo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Creativo
Finalizza il tuo video ed esportalo facilmente in più rapporti d'aspetto. Il tuo banner rifinito è quindi pronto per una distribuzione immediata su qualsiasi piattaforma, garantendo un'ampia portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Ispiratori e Motivazionali

.

Sviluppa video ispiratori e motivazionali per connetterti profondamente e sollevare il tuo pubblico di riferimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei creativi pubblicitari per le campagne di marketing?

HeyGen ti consente di produrre creativi pubblicitari coinvolgenti con facilità, utilizzando una vasta libreria di modelli e media stock. Puoi incorporare elementi animati dinamici per catturare l'attenzione e elevare le tue campagne di marketing.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un generatore di video banner leader?

HeyGen si distingue come un potente generatore di video banner integrando strumenti AI intuitivi con un editor drag-and-drop facile da usare. Questo consente la creazione e personalizzazione efficiente di video banner di alta qualità senza una vasta esperienza di editing video.

HeyGen mi permette di ridimensionare ed esportare video banner per varie piattaforme social?

Assolutamente. HeyGen offre capacità robuste per ridimensionare senza sforzo i tuoi video banner per adattarsi ai rapporti d'aspetto specifici richiesti dalle diverse piattaforme social. Puoi quindi esportare i tuoi video ottimizzati in vari formati per una massima diffusione.

Quali opzioni di branding offre HeyGen per la personalizzazione dei video banner?

Con HeyGen, i team di marketing e design possono personalizzare completamente i loro video banner, incorporando controlli di branding come loghi personalizzati e colori. Puoi anche aggiungere una filigrana per mantenere la coerenza del marchio in tutta la tua produzione creativa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo