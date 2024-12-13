Generatore di banner in video senza sforzo per contenuti straordinari

Crea senza sforzo video banner accattivanti, pronti per qualsiasi dimensione di schermo grazie al nostro ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.

Immagina un video di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori che mirano ad aumentare le vendite attraverso campagne sui social media accattivanti. Questo pezzo vivace trasforma banner promozionali statici in video dinamici per i social media utilizzando l'innovativo generatore di banner in video di HeyGen. Visivamente, presenta tagli rapidi, evidenziazioni animate dei prodotti e testi in sovrimpressione audaci, il tutto ambientato in un'estetica pulita e moderna con una traccia musicale pop energica e senza diritti d'autore. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per creare senza sforzo modelli di video banner accattivanti che catturano l'attenzione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di storytelling di marca di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing per introdurre una nuova linea di prodotti. Questo video professionale e informativo inizia con un'immagine del prodotto mozzafiato, per poi passare senza soluzione di continuità a un avatar AI che spiega eloquentemente i suoi benefici, rendendolo una vetrina ideale per il generatore di immagini in video. Lo stile visivo è elegante e minimalista, con un focus sulle immagini del prodotto e una voce fuori campo sicura e articolata. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere il tuo messaggio chiave, garantendo video di alta qualità che risuonano con il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per creatori di contenuti o educatori che illustrano un concetto complesso con chiarezza. Questa creazione del generatore di testo in video trasforma un copione dettagliato in contenuti veramente coinvolgenti, caratterizzati da grafiche luminose e illustrative, transizioni fluide e spiegazioni testuali sullo schermo. L'audio presenta una voce fuori campo calma e articolata sincronizzata con le immagini, progettata per essere facilmente comprensibile. Assicura la massima accessibilità e comprensione da parte degli spettatori incorporando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per personalizzare il tuo video per tutti i pubblici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 15 secondi di grande impatto rivolto ai manager dei social media per annunciare un evento entusiasmante. Questo capolavoro di video AI di breve durata sarà uno spettacolo visivo, combinando riprese cinematografiche mozzafiato con animazioni di testo dinamiche per creare video banner che catturano immediatamente l'attenzione. L'audio dovrebbe essere una traccia strumentale epica e stimolante, che costruisce l'anticipazione. Per garantire una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme per i tuoi video sui social media, sfrutta la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, assicurandoti che il tuo contenuto appaia impeccabile ovunque.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Banner in Video

Trasforma i tuoi banner statici in video dinamici e coinvolgenti con il nostro intuitivo generatore di video AI, facendo risaltare il tuo contenuto su qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Banner o Modello
Inizia caricando le tue immagini di banner ad alta risoluzione esistenti o scegliendo dalla nostra vasta gamma di modelli video accattivanti per iniziare la tua creazione.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Audio Dinamici
Dai vita al tuo banner incorporando animazioni di testo dinamiche, media stock senza diritti d'autore dalla nostra vasta libreria e musica di sottofondo coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza il Tuo Video
Affina l'aspetto del tuo video con i nostri strumenti di editing, aggiungi il tuo logo e applica i controlli di branding per garantire la coerenza con l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo file MP4 ad alta risoluzione, ridimensionando facilmente il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a tutti i video sui social media o siti web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Converti i tuoi banner promozionali in testimonianze video avvincenti e storie di successo, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video accattivanti per i social media?

HeyGen ti consente di produrre contenuti coinvolgenti per campagne sui social media trasformando suggerimenti testuali in video AI straordinari. Puoi personalizzare il tuo video generato dall'AI con modelli predefiniti, animazioni di testo dinamiche e un'ampia libreria multimediale per garantire che i tuoi video sui social media si distinguano.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per il mio brand?

Il generatore di video AI di HeyGen ti permette di creare video di alta qualità con facilità, incorporando lo storytelling del brand attraverso elementi personalizzabili. Puoi utilizzare i controlli di branding per aggiungere il tuo logo e colori specifici, assicurando che il tuo contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand su tutte le piattaforme.

Posso convertire un'immagine in un video banner dinamico con HeyGen?

Sì, HeyGen funziona come un generatore di immagini in video, permettendoti di animare le immagini e trasformarle in affascinanti video banner per il tuo sito web o social media. Migliora il tuo video banner con musica bella, elementi animati e transizioni video personalizzabili per contenuti veramente coinvolgenti.

Come semplifica HeyGen la creazione di video da testo?

Il generatore di testo in video di HeyGen ti consente di creare facilmente video professionali da un copione utilizzando avatar AI e generazione di voce fuori campo realistica. Aggiungi sottotitoli/didascalie e perfeziona il tuo lavoro con strumenti di editing video robusti per produrre video accattivanti senza competenze tecniche.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo