Generatore di banner in video senza sforzo per contenuti straordinari
Crea senza sforzo video banner accattivanti, pronti per qualsiasi dimensione di schermo grazie al nostro ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di storytelling di marca di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing per introdurre una nuova linea di prodotti. Questo video professionale e informativo inizia con un'immagine del prodotto mozzafiato, per poi passare senza soluzione di continuità a un avatar AI che spiega eloquentemente i suoi benefici, rendendolo una vetrina ideale per il generatore di immagini in video. Lo stile visivo è elegante e minimalista, con un focus sulle immagini del prodotto e una voce fuori campo sicura e articolata. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere il tuo messaggio chiave, garantendo video di alta qualità che risuonano con il tuo pubblico.
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per creatori di contenuti o educatori che illustrano un concetto complesso con chiarezza. Questa creazione del generatore di testo in video trasforma un copione dettagliato in contenuti veramente coinvolgenti, caratterizzati da grafiche luminose e illustrative, transizioni fluide e spiegazioni testuali sullo schermo. L'audio presenta una voce fuori campo calma e articolata sincronizzata con le immagini, progettata per essere facilmente comprensibile. Assicura la massima accessibilità e comprensione da parte degli spettatori incorporando la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per personalizzare il tuo video per tutti i pubblici.
Produci un video promozionale di 15 secondi di grande impatto rivolto ai manager dei social media per annunciare un evento entusiasmante. Questo capolavoro di video AI di breve durata sarà uno spettacolo visivo, combinando riprese cinematografiche mozzafiato con animazioni di testo dinamiche per creare video banner che catturano immediatamente l'attenzione. L'audio dovrebbe essere una traccia strumentale epica e stimolante, che costruisce l'anticipazione. Per garantire una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme per i tuoi video sui social media, sfrutta la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, assicurandoti che il tuo contenuto appaia impeccabile ovunque.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Trasforma rapidamente i tuoi banner statici in annunci video dinamici che catturano l'attenzione e aumentano le conversioni con l'AI.
Produci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Trasforma i tuoi banner visivi in video e clip accattivanti per i social media per aumentare l'interazione del pubblico e la presenza del brand.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video accattivanti per i social media?
HeyGen ti consente di produrre contenuti coinvolgenti per campagne sui social media trasformando suggerimenti testuali in video AI straordinari. Puoi personalizzare il tuo video generato dall'AI con modelli predefiniti, animazioni di testo dinamiche e un'ampia libreria multimediale per garantire che i tuoi video sui social media si distinguano.
Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per il mio brand?
Il generatore di video AI di HeyGen ti permette di creare video di alta qualità con facilità, incorporando lo storytelling del brand attraverso elementi personalizzabili. Puoi utilizzare i controlli di branding per aggiungere il tuo logo e colori specifici, assicurando che il tuo contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand su tutte le piattaforme.
Posso convertire un'immagine in un video banner dinamico con HeyGen?
Sì, HeyGen funziona come un generatore di immagini in video, permettendoti di animare le immagini e trasformarle in affascinanti video banner per il tuo sito web o social media. Migliora il tuo video banner con musica bella, elementi animati e transizioni video personalizzabili per contenuti veramente coinvolgenti.
Come semplifica HeyGen la creazione di video da testo?
Il generatore di testo in video di HeyGen ti consente di creare facilmente video professionali da un copione utilizzando avatar AI e generazione di voce fuori campo realistica. Aggiungi sottotitoli/didascalie e perfeziona il tuo lavoro con strumenti di editing video robusti per produrre video accattivanti senza competenze tecniche.