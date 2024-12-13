Crea Annunci Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video Banner

Genera video pubblicitari ad alte prestazioni con avatar AI, progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati.

Crea un video vivace di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando quanto facilmente possano trasformare idee statiche in dinamici "video pubblicitari" utilizzando l'ampia gamma di "Template e scene" di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e user-friendly, accompagnato da una voce entusiasta, enfatizzando velocità e facilità di creazione per campagne digitali di impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial elegante di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e marketer di performance, illustrando la potenza di HeyGen come "creatore di video pubblicitari AI". Questo video dovrebbe presentare un "avatar AI" professionale che spiega in modo conciso le funzionalità complesse, utilizzando una voce chiara e autorevole e un'estetica visiva moderna e minimalista per evidenziare efficienza e innovazione nella creazione di annunci.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale energico di 60 secondi per creatori di contenuti e manager di social media, dimostrando come HeyGen sia l'ultimo "creatore di video pubblicitari online" per piattaforme diverse. Il video dovrebbe avere un montaggio veloce di creativi "annunci sui social media", utilizzare musica di sottofondo vivace, sovrapposizioni di testo dinamiche e mettere in evidenza visivamente la funzione di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per una portata ottimale su più piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di risposta diretta conciso di 15 secondi per startup e aziende di e-commerce, enfatizzando come HeyGen aiuti a ottenere "costi di produzione più bassi" per "video pubblicitari" professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, concentrandosi su problema-soluzione, con una voce persuasiva e sicura. Mostra la semplicità di trasformare "Testo in video da script" per generare rapidamente annunci accattivanti senza risorse estese.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Banner

Produci facilmente video pubblicitari accattivanti che catturano l'attenzione e stimolano il coinvolgimento utilizzando il nostro intuitivo creatore di video pubblicitari online.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia sfruttando i nostri template diversificati o convertendo suggerimenti di testo direttamente in contenuti video. Questo stabilisce rapidamente il nucleo visivo per il tuo annuncio banner.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Personalizzati
Seleziona un avatar AI per narrare il tuo messaggio o applica Voice Clones per aggiungere una voce familiare. Queste aggiunte personalizzano il tuo annuncio e connettono con il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Editing Intelligente
Utilizza le funzionalità di editing intelligente per perfezionare il flusso del tuo video, aggiungere elementi dinamici e assicurarti che ogni dettaglio sia rifinito per il massimo impatto. Questo prepara il tuo video per campagne pubblicitarie efficaci.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Genera il tuo video banner finito in vari rapporti d'aspetto per una distribuzione senza problemi su tutti gli annunci e le piattaforme social media. Il tuo video è ora pronto per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video pubblicitari accattivanti, costruendo fiducia e stimolando conversioni con storie autentiche.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video pubblicitari AI, consentendo alle aziende di produrre rapidamente video pubblicitari di alta qualità a un costo di produzione inferiore. Gli utenti possono sfruttare una varietà di template e suggerimenti di testo per generare video pubblicitari accattivanti senza sforzo.

HeyGen può incorporare avatar AI e branding automatico nei miei video pubblicitari?

Sì, HeyGen ti consente di integrare senza problemi avatar AI realistici nei tuoi video pubblicitari, migliorando il coinvolgimento e l'appeal visivo. Offre anche funzionalità di branding automatico, garantendo che l'identità del tuo marchio sia applicata in modo coerente in tutte le tue campagne di video pubblicitari.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per le campagne pubblicitarie sui social media?

HeyGen offre funzionalità di editing intelligente e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, cruciali per ottimizzare i tuoi video pubblicitari per varie piattaforme di social media. Questo assicura che il tuo contenuto sia perfettamente adattato per annunci sui social media efficaci e campagne pubblicitarie diversificate.

Come può HeyGen aiutare i marketer di performance a creare annunci video efficaci?

HeyGen consente ai marketer di performance di generare video pubblicitari coinvolgenti con forti call-to-action, convertendo suggerimenti di testo in video raffinati. Le sue robuste capacità di creatore di video pubblicitari online, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli, garantiscono un messaggio chiaro per pubblici diversi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo