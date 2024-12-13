Crea Annunci Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video Banner
Genera video pubblicitari ad alte prestazioni con avatar AI, progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video tutorial elegante di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing e marketer di performance, illustrando la potenza di HeyGen come "creatore di video pubblicitari AI". Questo video dovrebbe presentare un "avatar AI" professionale che spiega in modo conciso le funzionalità complesse, utilizzando una voce chiara e autorevole e un'estetica visiva moderna e minimalista per evidenziare efficienza e innovazione nella creazione di annunci.
Produci un video promozionale energico di 60 secondi per creatori di contenuti e manager di social media, dimostrando come HeyGen sia l'ultimo "creatore di video pubblicitari online" per piattaforme diverse. Il video dovrebbe avere un montaggio veloce di creativi "annunci sui social media", utilizzare musica di sottofondo vivace, sovrapposizioni di testo dinamiche e mettere in evidenza visivamente la funzione di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per una portata ottimale su più piattaforme.
Crea un video di risposta diretta conciso di 15 secondi per startup e aziende di e-commerce, enfatizzando come HeyGen aiuti a ottenere "costi di produzione più bassi" per "video pubblicitari" professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, concentrandosi su problema-soluzione, con una voce persuasiva e sicura. Mostra la semplicità di trasformare "Testo in video da script" per generare rapidamente annunci accattivanti senza risorse estese.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video pubblicitari ad alte prestazioni per tutte le tue campagne, sfruttando l'AI per massimizzare l'impatto e la portata.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video pubblicitari accattivanti per i social media e clip brevi per aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari?
HeyGen funge da intuitivo creatore di video pubblicitari AI, consentendo alle aziende di produrre rapidamente video pubblicitari di alta qualità a un costo di produzione inferiore. Gli utenti possono sfruttare una varietà di template e suggerimenti di testo per generare video pubblicitari accattivanti senza sforzo.
HeyGen può incorporare avatar AI e branding automatico nei miei video pubblicitari?
Sì, HeyGen ti consente di integrare senza problemi avatar AI realistici nei tuoi video pubblicitari, migliorando il coinvolgimento e l'appeal visivo. Offre anche funzionalità di branding automatico, garantendo che l'identità del tuo marchio sia applicata in modo coerente in tutte le tue campagne di video pubblicitari.
Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per le campagne pubblicitarie sui social media?
HeyGen offre funzionalità di editing intelligente e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, cruciali per ottimizzare i tuoi video pubblicitari per varie piattaforme di social media. Questo assicura che il tuo contenuto sia perfettamente adattato per annunci sui social media efficaci e campagne pubblicitarie diversificate.
Come può HeyGen aiutare i marketer di performance a creare annunci video efficaci?
HeyGen consente ai marketer di performance di generare video pubblicitari coinvolgenti con forti call-to-action, convertendo suggerimenti di testo in video raffinati. Le sue robuste capacità di creatore di video pubblicitari online, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli, garantiscono un messaggio chiaro per pubblici diversi.