Crea un video coinvolgente di 45 secondi che spieghi il nuovo conto di risparmio digitale di una banca, rivolto ai giovani adulti in cerca di strumenti finanziari accessibili. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con colori vivaci e animazioni di testo dinamiche, supportato da una traccia audio invitante e professionale generata tramite la generazione di voiceover di HeyGen. Questa narrazione del generatore di video sui servizi bancari dovrebbe semplificare concetti finanziari complessi per una facile comprensione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo animato di 60 secondi che rassicuri i clienti esistenti della banca sui protocolli di sicurezza online migliorati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e affidabile, utilizzando toni blu scuro e argento sottili, con una presentazione chiara e autorevole consegnata da un avatar AI professionale. Questo contenuto del Banking Security Video Maker dimostrerà visivamente le caratteristiche chiave di protezione, rafforzando la fiducia dei clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi che dimostri come utilizzare la funzione di deposito assegni tramite mobile, rivolto ai clienti esistenti impegnati. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e funzionale, combinando riprese nitide dello schermo con annotazioni utili sullo schermo, utilizzando il testo per video da script per una narrazione semplice e chiara. Questo video sui servizi finanziari deve guidare rapidamente gli utenti attraverso ogni passaggio, rendendo semplici i compiti complessi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio pubblicitario energico di 15 secondi per i social media per un nuovo programma di fidelizzazione delle carte di credito, rivolto a potenziali clienti su varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e veloce, con grafica audace e musica vivace per catturare immediatamente l'attenzione, assicurandosi che sia ottimizzato per i diversi formati delle piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Questa campagna del generatore di video mira a raggiungere e coinvolgere il massimo numero di persone in un breve lasso di tempo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video sui Servizi Bancari

Crea rapidamente video professionali e sicuri sui servizi bancari per la formazione, il marketing e la comunicazione con i clienti con strumenti AI intuitivi.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo script direttamente nella piattaforma. La nostra capacità di testo per video da script trasforma le tue idee in un video di base istantaneamente, sfruttando la tecnologia testo per video e risparmiando tempo di produzione significativo.
2
Step 2
Seleziona Avatar e Voci AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio. Abbinali a voice-over AI dal suono naturale per trasmettere i tuoi messaggi bancari con chiarezza e professionalità, rendendo la creazione del tuo video senza soluzione di continuità.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e altri asset della tua banca utilizzando i nostri controlli di branding completi. Aumenta il coinvolgimento incorporando media stock pertinenti o i tuoi caricamenti dalla libreria di modelli.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, quindi esportalo nel formato desiderato. Produci contenuti video di servizi finanziari di alta qualità pronti per qualsiasi piattaforma, assicurando una comunicazione chiara con il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video per i servizi finanziari?

La piattaforma video AI di HeyGen consente alle istituzioni finanziarie di elevare la loro creazione di video. Con accesso a un'ampia libreria di modelli e potenti controlli di branding, puoi facilmente produrre video esplicativi coinvolgenti, contenuti per i social media e altro ancora, rendendo la produzione di video per i servizi finanziari veramente creativa ed efficiente.

Quali controlli di branding creativi offre HeyGen per i video sui servizi finanziari?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare senza problemi il logo della tua azienda, palette di colori specifiche e font nei tuoi video sui servizi finanziari. Questo assicura che ogni video generato attraverso la nostra piattaforma video AI mantenga un'identità di marca coerente e professionale.

HeyGen può aiutare nella creazione di video di formazione e onboarding efficaci per le banche?

Assolutamente, HeyGen funge da avanzato generatore di video per i servizi bancari perfetto per produrre video di formazione e onboarding di alta qualità. Utilizza avatar AI personalizzabili e capacità di testo per video coinvolgenti per fornire video educativi chiari per i tuoi dipendenti bancari.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video per contenuti di sicurezza bancaria?

HeyGen funziona come un intuitivo Banking Security Video Maker, semplificando l'intero processo di creazione di video. La nostra piattaforma trasforma il testo in video con voice-over AI e genera automaticamente sottotitoli/didascalie, permettendo alle istituzioni finanziarie di produrre rapidamente video di sensibilizzazione alla sicurezza professionali senza una produzione complessa.

