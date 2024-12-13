Crea Formazione Coinvolgente sulla Sicurezza Bancaria con il Nostro Generatore

Ottimizza la conformità e potenzia la formazione sulla consapevolezza della sicurezza con capacità di trasformazione del testo in video efficaci.

522/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione coinvolgente di 60 secondi rivolto a tutto il personale dei servizi finanziari, progettato per educarli a identificare e rispondere a simulazioni di phishing sofisticate e tattiche di ingegneria sociale. Il video dovrebbe presentare scenari dinamici basati su visualizzazioni che contrastano risposte corrette e scorrette, narrato da un avatar AI amichevole ma deciso per migliorare la ritenzione degli spettatori. Gli avatar AI di HeyGen daranno vita a questi scenari critici con espressioni e movimenti realistici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi specificamente per i manager che supervisionano la gestione dei dati, enfatizzando le migliori pratiche per la privacy dei dati nei servizi finanziari. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e minimalista, evidenziando punti dati cruciali con un tono di voce sicuro e rassicurante. Utilizza l'ampia libreria di Template & scene di HeyGen per costruire rapidamente una presentazione raffinata e professionale.
Prompt di Esempio 3
Genera un breve video di 30 secondi per i dipendenti generali, offrendo consigli essenziali per mantenere una sicurezza bancaria robusta. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e vivace con elementi animati e una voce narrante chiara ed energica per trasmettere informazioni importanti in modo conciso. Impiega la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per creare audio coerente e di alta qualità per questi video di formazione essenziali per i dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generator di Formazione sulla Sicurezza Bancaria

Crea video di formazione sulla consapevolezza della sicurezza coinvolgenti e conformi per i servizi finanziari, assicurando che il tuo team sia preparato per le minacce informatiche moderne con strumenti guidati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Genera rapidamente il tuo contenuto di formazione sulla consapevolezza della sicurezza inserendo un copione per la conversione "Testo in video da copione", delineando i principali argomenti di sicurezza bancaria.
2
Step 2
Scegli Avatar e Voci AI
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" e personalizza le loro voci per fornire le tue lezioni di sicurezza bancaria in modo professionale e rendere il contenuto relazionabile.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali
Migliora la tua formazione con il branding specifico dell'azienda e integra visuali pertinenti dalla libreria "Template & scene" per rafforzare gli standard di formazione sulla conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video eseguendo "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, assicurando che il tuo team sia attrezzato per combattere efficacemente le minacce informatiche.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

.

Chiarisci argomenti complessi di sicurezza bancaria e conformità, rendendo le informazioni essenziali facilmente digeribili per il personale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la formazione sulla sicurezza bancaria?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che consente ai servizi finanziari di creare video di formazione sulla consapevolezza della sicurezza coinvolgenti. Trasforma il testo in video da copione, rendendolo un potente generatore di formazione sulla sicurezza bancaria per i video di formazione dei dipendenti.

Cosa rende HeyGen un generatore di programmi di formazione efficiente per la conformità?

HeyGen semplifica la creazione di formazione sulla conformità con la sua libreria intuitiva di template & scene e capacità guidate dall'AI. Puoi generare rapidamente video di formazione professionale per i dipendenti utilizzando avatar AI e i tuoi controlli di branding.

HeyGen può simulare minacce informatiche comuni come il phishing?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla creazione di video, puoi progettare scenari all'interno del tuo generatore di programmi di formazione per illustrare minacce informatiche come simulazioni di phishing e ingegneria sociale. Questo aiuta a educare i dipendenti sulla privacy dei dati e sull'identificazione delle minacce.

Come supporta HeyGen la formazione personalizzata sulla consapevolezza della sicurezza?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza attraverso i suoi avatar AI e la funzione di trasformazione del testo in video da copione. Questo ti consente di adattare il contenuto esattamente alle esigenze della tua organizzazione, garantendo video di formazione per i dipendenti pertinenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo