Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un modulo di formazione coinvolgente di 60 secondi rivolto a tutto il personale dei servizi finanziari, progettato per educarli a identificare e rispondere a simulazioni di phishing sofisticate e tattiche di ingegneria sociale. Il video dovrebbe presentare scenari dinamici basati su visualizzazioni che contrastano risposte corrette e scorrette, narrato da un avatar AI amichevole ma deciso per migliorare la ritenzione degli spettatori. Gli avatar AI di HeyGen daranno vita a questi scenari critici con espressioni e movimenti realistici.
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi specificamente per i manager che supervisionano la gestione dei dati, enfatizzando le migliori pratiche per la privacy dei dati nei servizi finanziari. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e minimalista, evidenziando punti dati cruciali con un tono di voce sicuro e rassicurante. Utilizza l'ampia libreria di Template & scene di HeyGen per costruire rapidamente una presentazione raffinata e professionale.
Genera un breve video di 30 secondi per i dipendenti generali, offrendo consigli essenziali per mantenere una sicurezza bancaria robusta. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e vivace con elementi animati e una voce narrante chiara ed energica per trasmettere informazioni importanti in modo conciso. Impiega la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per creare audio coerente e di alta qualità per questi video di formazione essenziali per i dipendenti.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Creazione Rapida di Corsi.
Accelera la creazione di contenuti di formazione sulla sicurezza bancaria per raggiungere un pubblico più ampio di dipendenti in modo efficiente.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze nella formazione sulla consapevolezza della sicurezza utilizzando video AI dinamici.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la formazione sulla sicurezza bancaria?
HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che consente ai servizi finanziari di creare video di formazione sulla consapevolezza della sicurezza coinvolgenti. Trasforma il testo in video da copione, rendendolo un potente generatore di formazione sulla sicurezza bancaria per i video di formazione dei dipendenti.
Cosa rende HeyGen un generatore di programmi di formazione efficiente per la conformità?
HeyGen semplifica la creazione di formazione sulla conformità con la sua libreria intuitiva di template & scene e capacità guidate dall'AI. Puoi generare rapidamente video di formazione professionale per i dipendenti utilizzando avatar AI e i tuoi controlli di branding.
HeyGen può simulare minacce informatiche comuni come il phishing?
Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla creazione di video, puoi progettare scenari all'interno del tuo generatore di programmi di formazione per illustrare minacce informatiche come simulazioni di phishing e ingegneria sociale. Questo aiuta a educare i dipendenti sulla privacy dei dati e sull'identificazione delle minacce.
Come supporta HeyGen la formazione personalizzata sulla consapevolezza della sicurezza?
HeyGen offre un'ampia personalizzazione per la formazione sulla consapevolezza della sicurezza attraverso i suoi avatar AI e la funzione di trasformazione del testo in video da copione. Questo ti consente di adattare il contenuto esattamente alle esigenze della tua organizzazione, garantendo video di formazione per i dipendenti pertinenti.