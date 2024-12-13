Generatore di Video di Onboarding Bancario: Creazione di Video AI Facile

Potenzia la tua istituzione finanziaria per offrire contenuti di formazione e spiegazione coinvolgenti. Sfrutta il testo in video da script per una produzione rapida.

Crea un video di 45 secondi progettato per accogliere i nuovi clienti bancari individuali, guidandoli attraverso i loro primi passi con uno stile visivo amichevole, professionale e caloroso, accompagnato da un audio chiaro e invitante. Questo concetto di "generatore di video di onboarding bancario" dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per offrire un benvenuto personalizzato e utilizzare la generazione di voiceover per istruzioni chiare e rassicuranti, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 60 secondi progettato per i clienti bancari esistenti, che dimostri come utilizzare una nuova funzionalità di banking digitale con uno stile visivo moderno, pulito e istruttivo, caratterizzato da grafiche animate coinvolgenti e un voiceover vivace e informativo. Questo prompt di "video esplicativi finanziari" dovrebbe utilizzare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per tradurre facilmente istruzioni dettagliate in visuali dinamiche e incorporare sottotitoli per l'accessibilità, rendendo le informazioni complesse più comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 75 secondi rivolto ai nuovi dipendenti bancari, introducendoli alla cultura aziendale della banca e alle linee guida di conformità di base con uno stile visivo professionale e in linea con il brand, utilizzando i colori aziendali e un voiceover sicuro e autorevole. Questo "video di onboarding per dipendenti" dovrebbe essere realizzato utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un flusso strutturato e incorporare supporti della libreria multimediale/stock per migliorare gli esempi visivi, garantendo che il messaggio sia coerente e visivamente accattivante per video in linea con il brand.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale coinvolgente di 30 secondi rivolto a potenziali nuovi clienti per un prodotto bancario specifico, presentandone i vantaggi con uno stile dinamico, persuasivo e visivamente accattivante, caratterizzato da tagli rapidi e un voiceover d'impatto. Questo concetto di "Generatore di Video di Marketing AI" dovrebbe capitalizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare i video professionali per varie piattaforme di social media, garantendo la massima portata ed efficacia in un mercato competitivo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding Bancario

Crea in modo efficiente video di onboarding professionali e in linea con il brand per il settore bancario, migliorando la formazione dei dipendenti e l'esperienza del cliente con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il tuo script di onboarding. Utilizza la funzione di testo in video della piattaforma per trasformare istantaneamente il tuo contenuto scritto in dialogo parlato per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI che rappresentano al meglio il tuo brand. Questi avatar AI presenteranno il tuo script, offrendo una presentazione coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Brand
Incorpora i controlli di branding della tua banca, inclusi loghi, colori e font, per garantire che i tuoi video siano completamente in linea con il brand. Migliora l'appeal visivo con media stock rilevanti dalla libreria.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Questo genera un video professionale pronto per il dispiegamento immediato nei tuoi programmi di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Finanziarie Complesse

.

Utilizza video AI per semplificare prodotti bancari intricati e regolamenti finanziari, garantendo una comunicazione chiara durante l'onboarding.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia produzione creativa di video per il settore bancario?

HeyGen ti consente di generare video professionali con avatar AI e capacità di testo in video, semplificando l'esperienza del software di creazione video creativa. Produci facilmente video coinvolgenti e in linea con il brand per contenuti esplicativi bancari e finanziari, garantendo un video AI personalizzato per il tuo pubblico.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per contenuti professionali?

HeyGen fornisce una varietà di avatar AI che danno vita ai tuoi script, perfetti per video di onboarding bancario o formazione dei dipendenti. Questi avatar possono essere personalizzati per mantenere l'immagine professionale del tuo brand, garantendo una comunicazione coerente e d'impatto in tutti i tuoi contenuti.

HeyGen può aiutare a creare video in linea con il brand per le istituzioni finanziarie?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e gli asset per produrre video perfettamente in linea con il brand. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione bancaria e contenuti di marketing si allineino perfettamente con la tua identità aziendale.

Come semplifica la creazione di contenuti la funzione di testo in video di HeyGen?

La funzionalità avanzata di testo in video di HeyGen trasforma gli script scritti in contenuti video dinamici in modo efficiente. Questo ti consente di generare rapidamente video di onboarding bancario o risorse del generatore di video di marketing AI, risparmiando tempo e garantendo video professionali di alta qualità per qualsiasi scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo