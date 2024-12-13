Sblocca la Crescita con un Generatore di Video Esplicativi per Clienti Bancari

Semplifica concetti finanziari complessi ed eleva l'esperienza del cliente con video esplicativi personalizzati, caratterizzati da avatar AI coinvolgenti.

Crea un video esplicativo di 30 secondi per i clienti bancari esistenti, illustrando i vantaggi di una nuova funzionalità di sicurezza online. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e rassicurante, accompagnato da una voce narrante professionale, garantendo un'esperienza positiva per il cliente. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per generare rapidamente il messaggio preciso necessario per la chiarezza.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial di onboarding personalizzato di 45 secondi rivolto ai nuovi titolari di conto, guidandoli attraverso i primi passi del banking digitale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e accogliente, con un avatar AI per migliorare il coinvolgimento. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per creare un presentatore coerente e accessibile per queste interazioni iniziali cruciali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di orientamento bancario di 60 secondi specificamente per i clienti PMI, semplificando un concetto finanziario complesso come il finanziamento delle attrezzature. Lo stile visivo e audio deve essere autorevole ma accessibile, con grafica chiara sullo schermo e voci narranti realistiche. La capacità di generazione di voiceover di HeyGen garantirà una narrazione di alta qualità che costruisce fiducia.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 30 secondi per una campagna di marketing rivolta a potenziali nuovi clienti, presentando un nuovo prodotto di risparmio. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante, utilizzando modelli personalizzabili per ottenere rapidamente un aspetto raffinato. Utilizza la funzione 'Modelli & scene' di HeyGen per distribuire rapidamente contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Clienti Bancari

Potenzia i tuoi clienti bancari con video esplicativi chiari e personalizzati per semplificare concetti finanziari complessi e migliorare la loro esperienza di banking digitale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi la tua spiegazione bancaria utilizzando un linguaggio accurato per il prodotto. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, rendendo i concetti finanziari complessi facili da comprendere per i clienti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI appropriato dalla nostra vasta libreria per essere il presentatore del tuo video di guida bancaria, garantendo una presenza sullo schermo relazionabile e professionale.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica il branding della tua banca, inclusi loghi e colori, per mantenere coerenza e professionalità. Assicurati che ogni video esplicativo rifletta l'identità della tua istituzione, rafforzando la fiducia dei clienti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video esplicativo finito nei rapporti d'aspetto desiderati. Esporta e condividi facilmente questi video AI personalizzati attraverso le tue piattaforme di banking digitale per migliorare l'esperienza e la comprensione del cliente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala l'Educazione al Banking Digitale

.

Produci rapidamente una vasta libreria di video di guida bancaria personalizzati e tutorial, raggiungendo più clienti con approfondimenti finanziari su misura.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'esperienza dei clienti bancari?

HeyGen consente alle banche di creare video AI coinvolgenti e personalizzati per migliorare l'esperienza del cliente, dai tutorial di onboarding alle spiegazioni sul banking digitale. Con voiceover realistici e modelli personalizzabili, HeyGen aiuta a tradurre concetti finanziari complessi in contenuti facilmente comprensibili, costruendo relazioni più solide con i clienti.

Che tipo di video esplicativi possono produrre le istituzioni finanziarie utilizzando HeyGen?

Le istituzioni finanziarie possono sfruttare HeyGen per produrre una vasta gamma di video esplicativi, tra cui introduzioni ai prodotti, guide pratiche per il banking online e contenuti educativi su strategie di investimento. Le capacità del generatore di video AI consentono una creazione efficiente di questi strumenti di comunicazione vitali.

HeyGen può generare video AI personalizzati per la guida bancaria?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di video AI personalizzati, perfetti per fornire una guida bancaria su misura e personalizzazione dei prodotti su larga scala. Utilizzando avatar AI e tecnologia di testo in video, HeyGen assicura una comunicazione coerente e professionale in tutti i punti di contatto con i clienti.

HeyGen è adatto per spiegare concetti finanziari complessi ai clienti?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video AI ideale per scomporre concetti finanziari complessi in riassunti video chiari e video esplicativi. La sua piattaforma intuitiva, che include assistenza nella scrittura di script e modelli personalizzabili, consente ai professionisti bancari di comunicare efficacemente informazioni intricate ai loro clienti PMI e altri clienti.

