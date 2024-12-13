Creatore di Video per un Curriculum Equilibrato per Coinvolgere ed Educare

Trasforma istantaneamente piani di lezione complessi in contenuti video coinvolgenti utilizzando la nostra potente funzione di text-to-video from script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi progettato per gli studenti, che spiega un concetto scientifico complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e animato, con avatar AI carismatici che interagiscono con grafica sullo schermo, supportati da una traccia audio energica e amichevole. Sottolinea la facilità di creare contenuti così coinvolgenti utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen per dare vita a idee astratte.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial rapido di 30 secondi per creatori di video per curriculum impegnati, illustrando quanto velocemente un nuovo segmento di lezione possa essere assemblato. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva professionale e elegante con tagli rapidi e una traccia di sottofondo motivazionale e vivace. Dimostra l'efficienza dei "Templates & scenes" di HeyGen nell'accelerare la creazione di video senza sacrificare la qualità, rendendo accessibili gli strumenti per la creazione di video educativi.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 50 secondi rivolto agli educatori focalizzati su ambienti di apprendimento inclusivi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, calmo e altamente accessibile, con studenti diversi e una voce professionale e articolata. Mostra come la capacità di "Subtitles/captions" di HeyGen garantisca che tutti i video educativi, in particolare quelli di un creatore di video per un curriculum equilibrato, siano accessibili a ogni studente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per un Curriculum Equilibrato

Crea senza sforzo video educativi coinvolgenti che catturano l'attenzione degli studenti e semplificano il tuo processo di sviluppo dei contenuti con strumenti potenti e intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Curriculare
Inizia delineando il tuo materiale di lezione o corso. Utilizza l'interfaccia intuitiva della piattaforma o il text-to-video from script per trasformare il tuo script scritto direttamente in segmenti video coinvolgenti, formando la base del tuo curriculum.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Audio Coinvolgenti
Eleva i tuoi video educativi incorporando elementi dinamici. Seleziona tra una gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale, rendendo l'apprendimento più immersivo e visivamente stimolante per i tuoi studenti.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza i Tuoi Video
Adatta i tuoi contenuti per rispecchiare l'identità della tua istituzione. Applica il logo, i colori e i caratteri della tua scuola utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video educativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi le Tue Lezioni
Una volta che il tuo video curriculare è rifinito, esportalo in vari formati adatti a diversi sistemi di gestione dell'apprendimento o piattaforme. Questo assicura che i tuoi video educativi di alta qualità raggiungano efficacemente i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima il Contenuto del Curriculum

Trasforma argomenti complessi, come eventi storici, in storie vivaci e memorabili utilizzando la narrazione video potenziata dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi?

HeyGen funge da potente creatore di video educativi, offrendo a insegnanti ed educatori un motore creativo per produrre materiali di apprendimento coinvolgenti. Semplifica la creazione di video combinando avatar AI e funzionalità di text-to-video from script, rendendo i temi complessi facili da comprendere.

Quali sono le caratteristiche principali di HeyGen per una rapida produzione di video?

HeyGen offre avatar AI avanzati e capacità di text-to-video from script per accelerare il processo di creazione dei video. Con la generazione di Voiceover integrata e un editor video robusto, puoi produrre rapidamente contenuti raffinati per varie esigenze.

Posso personalizzare i miei video educativi con HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding personalizzabili per personalizzare i tuoi video educativi e video esplicativi coinvolgenti. Puoi incorporare il tuo logo e colori unici, utilizzando i nostri diversi modelli di video per una presenza di marca coerente in tutti i tuoi contenuti.

Come supporta HeyGen l'accessibilità nei video?

HeyGen dà priorità all'accessibilità attraverso la generazione automatica di sottotitoli, rendendo i tuoi contenuti inclusivi e raggiungendo un pubblico più ampio. Inoltre, il registratore integrato di schermo e webcam consente dimostrazioni dinamiche, che possono poi essere perfezionate utilizzando l'editor video.

