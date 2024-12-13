Creatore di Video B2C: Crea Video di Marketing Coinvolgenti

Produci rapidamente video promozionali B2C accattivanti per social media e prodotti utilizzando modelli e scene personalizzabili per amplificare la presenza del tuo marchio.

Crea un video prodotto B2C dinamico di 30 secondi rivolto a consumatori esperti di tecnologia desiderosi di innovazioni all'avanguardia, caratterizzato da uno stile visivo elegante e futuristico con musica elettronica ad alta energia e una narrazione chiara e concisa fornita da un avatar AI per evidenziare le caratteristiche e i benefici principali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video testimonianza cliente autentico di 45 secondi rivolto a potenziali clienti in cerca di soluzioni affidabili, utilizzando immagini calde e personali, musica di sottofondo soft e mostrando in modo prominente le parole del relatore con sottotitoli/caption accurati per aumentare il coinvolgimento sulle piattaforme social.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo convincente di 60 secondi per individui impegnati che necessitano di una rapida comprensione di un nuovo servizio B2C, impiegando grafiche illustrative brillanti, una voce fuori campo amichevole e informativa, e sfruttando modelli e scene pre-progettati per una presentazione professionale e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale vibrante di 15 secondi per amplificare la presenza del marchio per un prossimo evento B2C o una vendita lampo, rivolto a clienti esistenti e nuovi che scorrono sui social media, con un ritmo visivo veloce, musica pop entusiasmante, testi in grassetto e una chiamata all'azione dinamica fornita tramite generazione di voce fuori campo di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video B2C

Produci rapidamente video promozionali coinvolgenti per il tuo pubblico B2C, trasformando la tua strategia di marketing con strumenti potenziati dall'AI e qualità professionale.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da uno Script
Inizia la creazione del tuo video scegliendo tra una varietà di modelli e scene progettati professionalmente o incolla il tuo script per generare contenuti video iniziali, impostando il tono per il tuo messaggio B2C.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi Visivi e Avatar
Personalizza la tua narrazione incorporando i tuoi media o selezionando dalla nostra libreria diversificata. Integra avatar AI realistici per presentare il tuo prodotto o servizio con un tocco umano.
3
Step 3
Genera Voiceover e Affina
Dai vita al tuo script con la generazione di voiceover di alta qualità in più lingue e stili. Assicurati chiarezza e accessibilità aggiungendo sottotitoli o caption.
4
Step 4
Esporta e Condividi su Tutte le Piattaforme
Ottimizza il tuo video finale per qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Produci contenuti raffinati e coinvolgenti pronti a incrementare le vendite e connetterti con i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze Autentiche dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità creando facilmente video di testimonianze autentiche dei clienti che evidenziano esperienze positive e incoraggiano nuovi acquisti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere le aziende B2C nella generazione di video di marketing coinvolgenti?

Il generatore di video AI di HeyGen consente alle aziende B2C di creare rapidamente video promozionali accattivanti. Puoi trasformare il testo in video utilizzando avatar AI realistici e sfruttare una varietà di modelli per produrre contenuti video di marketing B2C di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen supporta il mantenimento della coerenza del marchio in tutti i video di marketing B2C?

Sì, HeyGen è progettato per la coerenza del marchio. La nostra piattaforma ti consente di utilizzare loghi personalizzati, colori del marchio e un editor drag-and-drop con vari modelli e scene per garantire che ogni video promozionale B2C sia in linea con l'identità del tuo marchio.

Quali tipi di video B2C possono essere creati con HeyGen per diverse piattaforme?

HeyGen consente la creazione di diversi video B2C, inclusi video per social media, video di prodotto, video esplicativi e testimonianze dei clienti. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e i sottotitoli automatici, puoi ottimizzare i contenuti per varie piattaforme per coinvolgere efficacemente i consumatori.

HeyGen è un creatore di video B2C efficiente per la produzione rapida di contenuti?

Assolutamente. HeyGen semplifica la produzione di video B2C con il suo editor intuitivo drag-and-drop e le capacità di testo in video da script. Genera rapidamente voiceover professionali e video di alta qualità, riducendo significativamente il tempo e i costi associati alla creazione di video tradizionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo