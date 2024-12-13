B2C Promo Video Maker: Potenzia le tue Campagne di Marketing

Crea senza sforzo video di marketing B2C straordinari per i social media con la nostra vasta collezione di template e scene, aumentando l'engagement e guidando le vendite.

395/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing elegante e professionale di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing che necessitano di contenuti efficienti per le loro ultime campagne. Utilizza una voce fuori campo sicura e persuasiva, evidenziando l'impatto dei contenuti video promozionali dinamici. Dimostra l'integrazione senza soluzione di continuità degli "avatar AI" per trasmettere messaggi chiave, sottolineando il ruolo di HeyGen nella creazione di campagne di marketing di alta qualità senza una produzione complessa.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo pulito e illustrativo di 60 secondi per imprenditori che lanciano nuovi prodotti, concentrandoti su chiarezza e accessibilità. Questo video, con un audio amichevole e chiaro, dovrebbe scomporre una caratteristica complessa del prodotto in semplici passaggi. Sfrutta la "Generazione di voiceover" di HeyGen per fornire spiegazioni precise e coinvolgenti, trasformando efficacemente i dettagli tecnici in un video tutorial accessibile per i consumatori B2C.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing moderno e coinvolgente di 30 secondi per venditori e-commerce, progettato per catturare rapidamente l'attenzione sulle piattaforme social. Il video dovrebbe avere un tono entusiasta e visuali dinamiche. Illustra quanto sia facile creare contenuti di marketing aziendale di impatto utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire che il loro messaggio risuoni anche senza audio, trasformando le loro presentazioni di prodotto in video di marketing efficaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il B2C Promotional Video Maker

Crea facilmente video promozionali B2C coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI e un'interfaccia drag-and-drop, progettata per potenziare le tue campagne di marketing sui social media.

1
Step 1
Scegli un Template o Inizia da Zero
Seleziona da una vasta gamma di "template e scene" progettati professionalmente per iniziare rapidamente il tuo video promozionale B2C, o inizia da una tela bianca per un controllo creativo completo.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti
Migliora il tuo video con audio dal suono professionale. Utilizza i nostri "voiceover AI" per narrare il tuo messaggio promozionale con una varietà di voci e lingue.
3
Step 3
Applica Sottotitoli Automatici
Assicurati che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori utilizzando "sottotitoli automatici". Questo migliora l'engagement, specialmente per chi guarda senza audio.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Scarica il tuo video promozionale B2C completato in vari formati, ottimizzati per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le tue piattaforme "social media" per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video persuasivi potenziati dall'AI per presentare esperienze positive dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali accattivanti?

HeyGen agisce come un potente creatore di video promozionali, offrendo un'interfaccia intuitiva drag-and-drop combinata con una vasta gamma di template e scene professionali. Questo ti consente di progettare rapidamente contenuti coinvolgenti per le tue campagne di marketing e social media.

Posso personalizzare i miei video promozionali con presentatori unici?

Assolutamente! HeyGen ti consente di includere avatar AI realistici nei tuoi video promozionali, dando vita ai tuoi script. Puoi anche generare voiceover AI dal suono naturale direttamente dal tuo testo, garantendo una consegna professionale e coinvolgente.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace B2C Promo Video Maker?

Come un primo B2C Promo Video Maker, HeyGen fornisce strumenti essenziali per creare video di marketing di impatto. Puoi garantire la coerenza del marchio con controlli di branding integrati e massimizzare l'accessibilità con sottotitoli automatici, tutti cruciali per raggiungere un pubblico diversificato.

Come può HeyGen aiutare a ottimizzare i video per varie piattaforme social?

HeyGen, un avanzato editor video AI, ti consente di ottimizzare senza sforzo i tuoi contenuti, inclusi video esplicativi e promozionali, per diverse piattaforme. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che le tue creazioni appaiano perfette su qualsiasi canale social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo