Aumenta le Vendite con il Nostro Generatore di Video Promozionali B2C
Produci video promozionali B2C coinvolgenti con generazione di voiceover AI di alta qualità, garantendo messaggi chiari e accattivanti per i tuoi clienti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di 45 secondi d'impatto rivolto alle piccole imprese che puntano a campagne di marketing efficaci sui social media, con uno stile visivo luminoso ed energico, tagli rapidi e avatar AI diversi che dimostrano vari casi d'uso. Integra gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria/stock media, insieme a sottotitoli/didascalie, per illustrare come un creatore di video promozionali possa elevare le loro campagne di marketing sui social media.
Produci un video professionale di 90 secondi per agenzie di marketing digitale che cercano di produrre in modo efficiente annunci video di alta qualità per i clienti, utilizzando uno stile visivo elegante che dimostri un flusso di lavoro semplificato, incorporando schermi divisi per mostrare diversi rapporti d'aspetto. L'audio dovrebbe presentare una voce narrante autorevole e informativa, con effetti sonori sottili che evidenziano le caratteristiche chiave. Mostra le capacità di HeyGen di ridimensionamento ed esportazione dei rapporti d'aspetto e di trasformazione del testo in video per semplificare la produzione di annunci video diversi.
Crea un video conciso di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti che vogliono generare rapidamente video esplicativi coinvolgenti senza editing complesso, con uno stile visivo animato in stile infografica che presenta testo animato e visuali semplici e chiare. Questo sarà accompagnato da una voce narrante diretta e concisa e una colonna sonora di sottofondo leggera e ambientale. Incorpora le capacità di HeyGen di modelli e scene e sottotitoli/didascalie per semplificare come un generatore di video promozionali possa fornire video esplicativi accattivanti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti che catturano l'attenzione e aumentano le vendite per i tuoi prodotti e servizi B2C.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video e clip accattivanti per i social media per aumentare la consapevolezza del brand e coinvolgere il tuo pubblico target.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali?
HeyGen funziona come un avanzato editor video AI e generatore di video promozionali, semplificando la produzione di contenuti video promozionali di alta qualità. Gli utenti possono sfruttare le capacità di trasformazione del testo in video per generare video, integrando avatar AI realistici e voiceover AI personalizzati da un semplice script, riducendo significativamente i tempi di produzione.
Quali capacità di editing offre HeyGen per personalizzare i video di marketing?
HeyGen offre capacità di editing robuste, permettendo agli utenti di personalizzare i video di marketing con un editor drag-and-drop facile da usare. Puoi utilizzare vari modelli, aggiungere sottotitoli automatici, incorporare media da una vasta libreria di foto e video stock, e applicare controlli di branding come loghi e colori per garantire che i tuoi video siano in linea con le tue campagne di marketing.
HeyGen può produrre video di alta qualità ottimizzati per varie piattaforme?
Sì, HeyGen garantisce un output video di alta qualità, supportando una risoluzione video HD 1080p per risultati professionali. La piattaforma include il ridimensionamento ed esportazione dei rapporti d'aspetto, permettendoti di ridimensionare i tuoi contenuti per il canale appropriato, dagli annunci video sui social media ai video esplicativi, e scaricare il tuo video in formato MP4 di alta qualità per un'ampia distribuzione.
Come possono gli utenti garantire che l'identità del loro brand sia mantenuta nei video generati da HeyGen?
HeyGen offre agli utenti ampi controlli di branding per mantenere un'identità di brand coerente in tutti i video generati. Puoi facilmente caricare e integrare i loghi del tuo brand e palette di colori specifiche nei modelli, garantendo che ogni video personalizzato rifletta il tuo brand unico per video di prodotto e iniziative di marketing.