Produci un annuncio video coinvolgente di 30 secondi progettato per i responsabili marketing che mirano a potenziare le campagne sui social media, con scene visivamente accattivanti e musica di sottofondo vivace, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen per creare rapidamente un impatto.
Sviluppa un video caldo e autentico di 60 secondi che dimostri i benefici del prodotto attraverso una testimonianza di un cliente per le aziende di e-commerce, impiegando diversi avatar AI e una voce narrante genuina per costruire fiducia e spiegare chiaramente la funzionalità, perfetto per video dimostrativi del prodotto.
Genera un elegante video di 15 secondi per un prodotto B2C per i brand strategist che necessitano di un branding visivo coerente in tutte le esigenze di marketing, con grafiche professionali e allineate al brand e una voce narrante sicura, alimentata dalla generazione avanzata di voiceover di HeyGen per mantenere una voce del brand raffinata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci video coinvolgenti per aumentare le vendite di prodotti B2C e le campagne di marketing con l'AI.
Produci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video brevi e accattivanti per i social media per aumentare la visibilità e il coinvolgimento del prodotto.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali per prodotti B2C?
HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, trasformando i tuoi script di testo in video di prodotto coinvolgenti con avatar AI e modelli diversi. Questo processo di generazione da testo a video semplificato rende accessibile la creazione di video di prodotto di alta qualità per tutte le tue esigenze di marketing.
Quali opzioni creative offre HeyGen per video demo di prodotto unici e campagne sui social media?
HeyGen offre modelli video estesi e generazione di voce AI, permettendoti di personalizzare i video demo di prodotto per campagne sui social media coinvolgenti. Puoi adattare ogni aspetto con controlli di branding robusti, assicurando che i tuoi annunci video e le testimonianze dei clienti si allineino perfettamente con il tuo brand.
HeyGen può incorporare l'identità del mio brand nei video esplicativi di prodotto e negli annunci video?
Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusa l'integrazione del logo e palette di colori personalizzate, per garantire che il tuo video esplicativo di prodotto e gli annunci video mantengano la coerenza del brand. Inoltre, aggiungi facilmente sottotitoli e didascalie per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.
HeyGen è adatto per generare vari tipi di video di marketing per prodotti?
Assolutamente, HeyGen è un creatore di video di prodotto versatile in grado di generare contenuti diversi, dai video demo di prodotto coinvolgenti ai video esplicativi di prodotto accattivanti. Sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per soddisfare tutte le tue esigenze di marketing in modo efficiente.