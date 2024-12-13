Il tuo Generatore di Video per Prodotti B2C per un Marketing ad Alto Impatto

Trasforma i tuoi video di prodotto per campagne sui social media e annunci; crea facilmente contenuti accattivanti con testo in video da script.

300/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un annuncio video coinvolgente di 30 secondi progettato per i responsabili marketing che mirano a potenziare le campagne sui social media, con scene visivamente accattivanti e musica di sottofondo vivace, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen per creare rapidamente un impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video caldo e autentico di 60 secondi che dimostri i benefici del prodotto attraverso una testimonianza di un cliente per le aziende di e-commerce, impiegando diversi avatar AI e una voce narrante genuina per costruire fiducia e spiegare chiaramente la funzionalità, perfetto per video dimostrativi del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Genera un elegante video di 15 secondi per un prodotto B2C per i brand strategist che necessitano di un branding visivo coerente in tutte le esigenze di marketing, con grafiche professionali e allineate al brand e una voce narrante sicura, alimentata dalla generazione avanzata di voiceover di HeyGen per mantenere una voce del brand raffinata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Prodotti B2C

Crea senza sforzo video di prodotto B2C coinvolgenti, dal concetto alla consegna, catturando il tuo pubblico e mostrando le tue offerte con qualità professionale.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di **Modelli e scene** pre-progettati su misura per le presentazioni di prodotto. Questo avvia il tuo progetto, fornendo una base professionale per il tuo video di prodotto B2C.
2
Step 2
Genera il Tuo Script
Inserisci i dettagli del tuo prodotto e il messaggio di marketing. La nostra piattaforma sfrutta il **Testo in video da script** per trasformare le tue parole in immagini dinamiche e narrazione AI coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Affina il tuo video con l'identità unica del tuo brand. Applica **Controlli di branding (logo, colori)** e altri elementi creativi per garantire che il tuo video di prodotto B2C si allinei perfettamente con la tua estetica.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e utilizza la nostra funzione di **Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto** per scaricare video di prodotto di alta qualità ottimizzati per varie piattaforme, pronti per coinvolgere i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma il feedback dei clienti in testimonianze video autentiche potenziate dall'AI che costruiscono fiducia e credibilità per i tuoi prodotti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali per prodotti B2C?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, trasformando i tuoi script di testo in video di prodotto coinvolgenti con avatar AI e modelli diversi. Questo processo di generazione da testo a video semplificato rende accessibile la creazione di video di prodotto di alta qualità per tutte le tue esigenze di marketing.

Quali opzioni creative offre HeyGen per video demo di prodotto unici e campagne sui social media?

HeyGen offre modelli video estesi e generazione di voce AI, permettendoti di personalizzare i video demo di prodotto per campagne sui social media coinvolgenti. Puoi adattare ogni aspetto con controlli di branding robusti, assicurando che i tuoi annunci video e le testimonianze dei clienti si allineino perfettamente con il tuo brand.

HeyGen può incorporare l'identità del mio brand nei video esplicativi di prodotto e negli annunci video?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusa l'integrazione del logo e palette di colori personalizzate, per garantire che il tuo video esplicativo di prodotto e gli annunci video mantengano la coerenza del brand. Inoltre, aggiungi facilmente sottotitoli e didascalie per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.

HeyGen è adatto per generare vari tipi di video di marketing per prodotti?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video di prodotto versatile in grado di generare contenuti diversi, dai video demo di prodotto coinvolgenti ai video esplicativi di prodotto accattivanti. Sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per soddisfare tutte le tue esigenze di marketing in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo