Generatore di Video B2B: Crea Video Professionali Istantaneamente

Genera video di marketing professionali con avatar AI per coinvolgere il tuo pubblico B2B e ampliare la tua portata senza sforzo.

Immagina un video di marketing di 45 secondi progettato per catturare l'attenzione di potenziali clienti B2B, in particolare responsabili marketing, mostrando un innovativo generatore di video B2B. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, professionale e moderno, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali e il testo in video da script per una consegna dei contenuti senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 60 secondi per l'abilitazione alle vendite, rivolto a team di vendita e potenziali clienti durante una dimostrazione del prodotto, con l'obiettivo di evidenziare una caratteristica cruciale con uno stile visivo coinvolgente, istruttivo ed elegante che includa dimostrazioni UI accattivanti. Questo video dovrebbe presentare una voce fuori campo calma e sicura generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, integrando abilmente vari elementi visivi dalla libreria di modelli e scene per mantenere l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un vivace video pubblicitario di 30 secondi per i social media rivolto a professionisti del settore e follower sui social media, promuovendo un webinar imminente con uno stile visivo dinamico, accattivante e vibrante caratterizzato da un montaggio veloce e musica di sottofondo energica. Assicurati che questo annuncio video AI utilizzi efficacemente i sottotitoli/caption di HeyGen per un'ampia accessibilità e sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 40 secondi per la comunicazione interna rivolto a dipendenti e stakeholder interni, fornendo un aggiornamento aziendale in uno stile visivo e audio amichevole, affidabile e professionale ma accessibile, accompagnato da musica rilassante e messaggi chiari. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il contesto visivo e utilizza gli avatar AI per trasmettere il messaggio, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video B2B

Trasforma rapidamente il testo in video B2B coinvolgenti con l'AI, semplificando la creazione di contenuti per marketing, vendite e formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto video. Il nostro generatore di video B2B utilizza la tecnologia di testo in video per dare vita alle tue parole.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per essere il tuo presentatore e abbinalo a una voce fuori campo adatta per una consegna naturale.
3
Step 3
Personalizza con Elementi del Marchio
Migliora il tuo video applicando modelli video, incorporando il tuo branding e aggiungendo media stock pertinenti per adattarsi al tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video finale, completo di sottotitoli/caption generati automaticamente, e scaricalo in formato MP4 di alta qualità, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Produci facilmente video di storie di successo dei clienti per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti B2B.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per il marketing?

HeyGen consente agli utenti di generare video di marketing di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video. La nostra piattaforma intuitiva trasforma gli script in contenuti video coinvolgenti, perfetti per varie applicazioni creative come video per social media e video per l'abilitazione alle vendite.

HeyGen può aiutare a creare annunci video AI coinvolgenti per la mia azienda?

Assolutamente. HeyGen è un potente editor video AI progettato per aiutare le aziende a creare annunci video AI visivamente sorprendenti e contenuti aziendali scalabili. Sfrutta i nostri modelli di video diversificati e la generazione di script AI per produrre campagne efficaci rapidamente.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre ampi strumenti creativi, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, una ricca libreria multimediale e opzioni per la generazione dinamica di voiceover. Queste caratteristiche assicurano che i tuoi video di marketing siano personalizzati e perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

HeyGen è adatto per generare video di comunicazione interna o di formazione?

Sì, HeyGen è altamente versatile per creare vari video di comunicazione interna e video di formazione di alta qualità. I nostri strumenti potenziati dall'AI e gli avatar umani interattivi rendono semplice produrre contenuti professionali e coinvolgenti per la formazione e l'onboarding dei dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo