Generatore di Video B2B: Crea Video Professionali Istantaneamente
Genera video di marketing professionali con avatar AI per coinvolgere il tuo pubblico B2B e ampliare la tua portata senza sforzo.
Crea un video dinamico di 60 secondi per l'abilitazione alle vendite, rivolto a team di vendita e potenziali clienti durante una dimostrazione del prodotto, con l'obiettivo di evidenziare una caratteristica cruciale con uno stile visivo coinvolgente, istruttivo ed elegante che includa dimostrazioni UI accattivanti. Questo video dovrebbe presentare una voce fuori campo calma e sicura generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, integrando abilmente vari elementi visivi dalla libreria di modelli e scene per mantenere l'attenzione del pubblico.
Sviluppa un vivace video pubblicitario di 30 secondi per i social media rivolto a professionisti del settore e follower sui social media, promuovendo un webinar imminente con uno stile visivo dinamico, accattivante e vibrante caratterizzato da un montaggio veloce e musica di sottofondo energica. Assicurati che questo annuncio video AI utilizzi efficacemente i sottotitoli/caption di HeyGen per un'ampia accessibilità e sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Crea un video informativo di 40 secondi per la comunicazione interna rivolto a dipendenti e stakeholder interni, fornendo un aggiornamento aziendale in uno stile visivo e audio amichevole, affidabile e professionale ma accessibile, accompagnato da musica rilassante e messaggi chiari. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il contesto visivo e utilizza gli avatar AI per trasmettere il messaggio, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci B2B ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci video AI coinvolgenti per potenziare le tue campagne di marketing B2B e ottenere tassi di coinvolgimento e conversione più elevati.
Formazione e Onboarding dei Dipendenti.
Crea video di formazione e onboarding potenziati dall'AI che migliorano la comprensione e la ritenzione delle informazioni critiche da parte dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per il marketing?
HeyGen consente agli utenti di generare video di marketing di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video. La nostra piattaforma intuitiva trasforma gli script in contenuti video coinvolgenti, perfetti per varie applicazioni creative come video per social media e video per l'abilitazione alle vendite.
HeyGen può aiutare a creare annunci video AI coinvolgenti per la mia azienda?
Assolutamente. HeyGen è un potente editor video AI progettato per aiutare le aziende a creare annunci video AI visivamente sorprendenti e contenuti aziendali scalabili. Sfrutta i nostri modelli di video diversificati e la generazione di script AI per produrre campagne efficaci rapidamente.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per la personalizzazione dei video?
HeyGen offre ampi strumenti creativi, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, una ricca libreria multimediale e opzioni per la generazione dinamica di voiceover. Queste caratteristiche assicurano che i tuoi video di marketing siano personalizzati e perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.
HeyGen è adatto per generare video di comunicazione interna o di formazione?
Sì, HeyGen è altamente versatile per creare vari video di comunicazione interna e video di formazione di alta qualità. I nostri strumenti potenziati dall'AI e gli avatar umani interattivi rendono semplice produrre contenuti professionali e coinvolgenti per la formazione e l'onboarding dei dipendenti.