Generatore di Video di Vendita B2B per Vendite Più Veloci e Più Incontri

Automatizza video di vendita personalizzati con avatar AI per fissare più incontri e accelerare il tuo ciclo di vendita.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vivace di 30 secondi rivolto a responsabili marketing e creatori di contenuti nel settore B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, energico e visivamente accattivante, dimostrando come concetti complessi B2B possano essere trasformati in contenuti video coinvolgenti senza sforzo. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per illustrare il processo senza soluzione di continuità di conversione dei materiali di abilitazione alle vendite scritti in video impattanti e condivisibili con una voce chiara ed entusiasta.
Prompt di Esempio 2
Produci un video convincente di 60 secondi per leader dell'abilitazione alle vendite e formatori aziendali. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio autorevole ma accessibile, potenzialmente sfruttando un agente video AI realistico che fornisce informazioni chiave. Mostra come la generazione di voce fuori campo di HeyGen, unita a un agente video AI, possa fornire moduli di formazione o aggiornamenti di prodotto coerenti e scalabili, creando un'esperienza di apprendimento affidabile e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale incisivo di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e fondatori di startup che necessitano di strumenti di vendita efficaci. I visual dovrebbero essere veloci, amichevoli e potenzianti, evidenziando la facilità di creare contenuti di vendita professionali senza risorse estese. L'audio dovrebbe essere vivace e incoraggiante, sottolineando come il generatore di video di vendita B2B di HeyGen, combinato con i suoi modelli e scene intuitivi, consenta agli utenti di creare video di outreach di alta qualità istantaneamente, accelerando il loro ciclo di vendita.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Video di Vendita B2B

Crea video di vendita personalizzati e coinvolgenti senza sforzo con l'AI, trasformando il tuo outreach e coinvolgimento B2B per garantire connessioni più preziose.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di vendita. La nostra funzione di testo in video da script convertirà il tuo testo in contenuto parlato coinvolgente, pronto per il tuo avatar AI. Questo sfrutta la potenza di un generatore di testo in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Agente AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI professionali che rappresentano al meglio il tuo marchio o la persona desiderata. Questo personalizza il tuo messaggio per ogni potenziale cliente B2B, agendo come il tuo agente video AI dedicato.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo messaggio applicando l'identità visiva della tua azienda. Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per garantire coerenza e professionalità nei tuoi video di vendita B2B.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di alta qualità in vari formati. Distribuiscilo attraverso i tuoi canali preferiti per massimizzare la portata e guidare la tua strategia di video prospecting.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di Contenuti di Vendita Coinvolgenti

Produci rapidamente video di vendita dinamici e clip per social media, campagne email e follow-up per aumentare il coinvolgimento degli acquirenti.

Domande Frequenti

Come semplifica la produzione di contenuti creativi il generatore di video AI di HeyGen?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la produzione di contenuti creativi trasformando il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e cloni vocali, offrendo una potente piattaforma per la creazione di video personalizzati.

Quali sofisticati avatar AI sono disponibili tramite HeyGen?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici, permettendo agli utenti di selezionare o creare presentatori digitali personalizzati per trasmettere messaggi coinvolgenti, rendendo ogni video unico per un generatore di video AI.

HeyGen può convertire efficacemente il testo in video di qualità professionale?

Assolutamente, HeyGen eccelle come generatore di testo in video, permettendoti di creare rapidamente video di vendita professionali semplicemente digitando uno script e lasciando che l'AI generi i visual e la voce fuori campo con il suo editor video AI.

HeyGen supporta la creazione di video personalizzati per le vendite B2B?

Sì, HeyGen è un leader nel generare video di vendita B2B, progettato per produrre contenuti video altamente personalizzati con il tuo branding specifico, migliorando i tuoi sforzi di abilitazione alle vendite e di video prospecting.

