Creatore di Video Promozionali B2B: Potenzia il Tuo Successo di Marketing

Produci video aziendali e video di prodotto accattivanti con facilità utilizzando potenti avatar AI.

Crea un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, dimostrando come la nostra soluzione B2B semplifica le loro operazioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e rassicurante, utilizzando una voce fuori campo chiara e articolata. Sottolinea la facilità d'uso e i benefici immediati, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente la narrazione direttamente dal tuo testo di marketing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti B2B e decisori, mostrando le caratteristiche principali di un nuovo aggiornamento software. Adotta uno stile visivo moderno e coinvolgente con grafiche eleganti e musica di sottofondo energica, mantenendo un tono professionale ma innovativo. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i benefici chiave, aggiungendo un tocco umano senza riprese estensive.
Prompt di Esempio 2
Produci un contenuto conciso di 15 secondi per i social media destinato a professionisti impegnati, servendo come un rapido annuncio video per suscitare interesse nel tuo servizio B2B. Lo stile visivo e audio deve essere veloce, visivamente accattivante con testo animato e altamente impattante, trasmettendo una forte storia del brand in un lampo. Assicurati la massima accessibilità e coinvolgimento includendo i sottotitoli/caption di HeyGen, vitali per la visualizzazione mobile.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video aziendale informativo di 60 secondi per promuovere un prossimo webinar o evento virtuale B2B, invitando i potenziali partecipanti a registrarsi. L'estetica dovrebbe essere invitante, sofisticata e professionale, con una voce fuori campo calda e autorevole e visuali di alta qualità. Semplifica il tuo processo di creazione iniziando con i modelli e le scene progettati professionalmente da HeyGen, permettendo una rapida personalizzazione per adattarsi al branding del tuo evento.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali B2B

Crea video promozionali B2B coinvolgenti con facilità. La nostra piattaforma video AI intuitiva semplifica la produzione di contenuti, aiutandoti a connetterti con il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia selezionando da una libreria di modelli progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per allinearti perfettamente alla tua visione e al tuo brand.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio
Incolla il tuo copione e guarda come la nostra funzione di testo-a-video trasforma il tutto in visuali dinamiche, portando alla vita la tua narrazione B2B senza sforzo.
3
Step 3
Seleziona Miglioramenti AI
Eleva il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto con un tocco professionale e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Esporta il tuo video promozionale B2B di alta qualità in vari formati, ottimizzati per la distribuzione immediata su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Sviluppa Storie di Successo del Cliente Coinvolgenti

Trasforma le testimonianze dei clienti in studi di caso video persuasivi potenziati dall'AI che costruiscono fiducia e dimostrano valore ai potenziali clienti B2B.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen fornisce modelli progettati professionalmente e un editor drag-and-drop facile da usare, permettendoti di creare rapidamente video di marketing visivamente attraenti, video esplicativi e contenuti per i social media che catturano l'attenzione.

Quali capacità AI offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per funzionalità come avatar AI realistici, generazione di voce fuori campo AI senza soluzione di continuità e la capacità di convertire testo in video da un copione, semplificando il tuo processo di creazione video.

HeyGen è adatto per creare video promozionali B2B?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video promozionali B2B ideale, che consente alle aziende di produrre video professionali, video di prodotto coinvolgenti e storie di brand impattanti in modo efficiente per il loro pubblico di riferimento.

Posso personalizzare i video che creo con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso il suo editor video, permettendoti di aggiungere testo animato, grafiche, musica e transizioni. Puoi anche includere facilmente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.

