Generatore di Video Promozionali B2B: Crea Video Efficaci Velocemente

Produci senza sforzo video di marketing B2B professionali. Il nostro AI Video Maker ti consente di trasformare script in contenuti dinamici con il testo-a-video intelligente da script.

Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing che necessitano di ottimizzare la produzione di video di marketing di alta qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con grafiche nitide e transizioni fluide, accompagnato da una colonna sonora energica e contemporanea e una voce fuori campo chiara ed entusiasta. Questo video dimostrerà come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen trasforma senza sforzo le idee in contenuti professionali, evidenziando l'efficienza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi progettato per piccole imprese e startup che cercano di creare rapidamente video promozionali accattivanti. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e invitante, utilizzando animazioni sottili e una palette di colori calda, con un sottofondo strumentale edificante. Un avatar AI amichevole dovrebbe narrare i benefici, mostrando quanto sia facile generare contenuti di alta qualità senza strumenti di editing video estensivi, posizionando HeyGen come il creatore di video promozionali definitivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto alle aziende che devono chiarire caratteristiche di prodotto complesse ai potenziali clienti. I visual dovrebbero essere altamente illustrativi con testo a schermo chiaro e conciso sincronizzato con sequenze animate, il tutto supportato da una voce fuori campo calma e autorevole e sottotitoli visibili per migliorare l'accessibilità e la comprensione. Questo video metterà in evidenza come HeyGen aiuta a articolare concetti complessi in modo efficace per campagne di marketing potenti.
Prompt di Esempio 3
Immagina una dimostrazione di generatore di video promozionali B2B di 30 secondi per i team di vendita, progettata per un contatto personalizzato e la generazione di lead. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e coinvolgente, con un oratore professionale in un ambiente moderno, con elementi di branding personalizzati integrati senza soluzione di continuità. Una voce fuori campo coinvolgente e persuasiva, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen, enfatizzerà la personalizzazione rapida e un'immagine di marca coerente, consentendo modifiche senza sforzo per ogni potenziale cliente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video Promozionali B2B

Produci senza sforzo video di marketing B2B professionali con strumenti potenziati dall'AI, ottimizzando il tuo processo di creazione di contenuti dallo script ai social media.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Genera contenuti accattivanti per il tuo video promozionale B2B semplicemente digitando o incollando il tuo script. La nostra piattaforma utilizza la funzionalità "Testo-a-video da script" per convertire istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, formando il nucleo dei tuoi video di marketing.
2
Step 2
Seleziona un Modello Video
Inizia il tuo progetto in modo efficiente scegliendo dalla nostra libreria diversificata di "Modelli e scene". Questi layout progettati professionalmente forniscono un punto di partenza ideale per i tuoi video promozionali, risparmiando tempo e sforzi.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio e connettiti con il tuo pubblico incorporando un "Avatar AI" per presentare il tuo script. Questi presentatori digitali realistici aggiungono un tocco professionale e coinvolgente ai tuoi video di marketing B2B.
4
Step 4
Applica il Branding e Finalizza
Assicura la coerenza del marchio in tutti i tuoi video promozionali applicando i tuoi "Controlli di branding". Aggiungi facilmente loghi, colori personalizzati e font prima di esportare il tuo video promozionale B2B di alta qualità per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video AI coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti B2B.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing coinvolgenti?

HeyGen funziona come un avanzato AI Video Maker, progettato per semplificare l'intero processo di produzione per video promozionali. Sfrutta potenti funzionalità AI per aiutare gli utenti a generare rapidamente video di marketing di alta qualità con un editor intuitivo drag-and-drop.

HeyGen può generare video promozionali direttamente da uno script utilizzando avatar AI?

Sì, HeyGen eccelle nel trasformare i tuoi contenuti scritti in video promozionali dinamici. Puoi utilizzare la capacità di testo-a-video da script per presentare avatar AI realistici e voiceover AI personalizzabili, rendendo la produzione video efficiente e d'impatto.

Quali controlli creativi di branding offre HeyGen per i video promozionali B2B?

HeyGen fornisce controlli di branding completi per garantire che i tuoi video promozionali B2B siano coerenti con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente incorporare i tuoi loghi specifici e colori del marchio, e scegliere tra vari modelli di video promozionali per mantenere un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi contenuti.

Quanto velocemente posso produrre video di marketing per le piattaforme social con HeyGen?

Il design efficiente di HeyGen consente la rapida creazione di video di marketing perfettamente adatti ai social media. Con la sua interfaccia user-friendly e i modelli di video promozionali pronti all'uso, puoi generare, modificare ed esportare rapidamente contenuti coinvolgenti, inclusi sottotitoli automatici per la massima portata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo