Creatore di Video Pitch B2B: Crea Presentazioni Aziendali Efficaci

Eleva i tuoi pitch B2B con video professionali che presentano avatar AI coinvolgenti, assicurando che il tuo messaggio si distingua.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi per startup che mirano a ottenere finanziamenti iniziali, presentando il loro concetto innovativo come una presentazione accattivante. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, con grafiche vivaci e una musica di sottofondo allegra e speranzosa. Evidenzia quanto sia facile per gli utenti iniziare sfruttando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente un'esperienza di video pitch professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto elegante di 45 secondi rivolto ai team di marketing che lanciano nuovi software, enfatizzando la creazione di video di alta qualità per campagne di grande impatto. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e pulita, utilizzando registrazioni dello schermo del software in azione, accompagnate da una voce fuori campo professionale e autorevole. Mostra come gli "Avatar AI" di HeyGen possano essere utilizzati per trasmettere messaggi chiave, aggiungendo un tocco umano e raffinato ai video di marketing senza bisogno di talenti in video.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 60 secondi per professionisti delle vendite che spiega una soluzione SaaS complessa, progettato come una presentazione video accessibile. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e istruttivo, con diagrammi e grafici animati, accompagnati da una narrazione calma e sicura. Illustra come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantisca che il messaggio sia compreso universalmente, anche in ambienti senza audio, offrendo una personalizzazione robusta per il branding.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video introduttivo amichevole di 30 secondi per piccoli imprenditori che desiderano mostrare rapidamente i loro servizi unici, incoraggiando la narrazione video collaborativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando colori brillanti e amichevoli e una voce gentile e accessibile. Dimostra come la capacità "Testo-a-video da script" di HeyGen permetta a chiunque di diventare un creatore di video aziendali semplicemente digitando il proprio messaggio, trasformando senza sforzo il testo in contenuti coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pitch B2B

Trasforma i tuoi pitch aziendali in presentazioni video dinamiche e professionali che catturano il tuo pubblico e comunicano chiaramente la tua proposta di valore.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo video pitch B2B scegliendo tra una varietà di modelli video professionali progettati per soddisfare diverse esigenze aziendali. Questo avvia il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto
Dai vita al tuo script con avatar AI che trasmettono il tuo messaggio, o carica i tuoi media. Aggiungi facilmente i tuoi punti chiave per costruire una narrazione coinvolgente.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati che il tuo pitch sia in linea con l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding (logo, colori). Personalizza font, colori e aggiungi il tuo logo per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo pitch B2B, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottenere il tuo video di alta qualità nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma o presentazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Social B2B Coinvolgenti

Produci rapidamente video e clip dinamici per i social media con AI per costruire la consapevolezza del marchio e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico B2B.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare presentazioni video coinvolgenti che si distinguono?

HeyGen ti consente di creare presentazioni professionali e coinvolgenti con facilità. Utilizza i nostri modelli video diversificati, personalizza il branding con il tuo logo e i tuoi colori, e sfrutta gli avatar AI e le voci realistiche per trasmettere il tuo messaggio in modo memorabile, rendendo i tuoi video pitch B2B davvero efficaci.

Cosa rende HeyGen il creatore di video pitch B2B ideale per le aziende?

HeyGen offre strumenti potenziati dall'AI progettati per semplificare la creazione di video pitch B2B di alta qualità. Puoi generare presentazioni video professionali da uno script, includere avatar AI e garantire la coerenza del marchio attraverso la personalizzazione, rendendolo una soluzione robusta per la creazione di video aziendali.

Posso personalizzare facilmente le mie presentazioni video con le funzionalità di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per le tue presentazioni video. La nostra interfaccia intuitiva ti consente di utilizzare modelli video predefiniti, incorporare i tuoi media, applicare controlli di branding e persino regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, garantendo un tocco personalizzato con strumenti potenziati dall'AI.

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing di alta qualità per i team?

HeyGen semplifica la creazione di video di marketing di alta qualità consentendo ai team di generare presentazioni video professionali da script utilizzando strumenti potenziati dall'AI. Con funzionalità come sottotitoli e didascalie automatiche, voci realistiche e modelli video prontamente disponibili, i team possono produrre efficacemente contenuti video aziendali raffinati.

