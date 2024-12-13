Creatore di Video per l'Outreach B2B: Vendite Personalizzate Automatizzate

Aumenta il coinvolgimento e genera lead con avatar AI per campagne video scalabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi progettato per i responsabili marketing, illustrando un servizio o software B2B complesso. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando modelli e scene dinamiche per scomporre le informazioni in modo chiaro, supportato da una narrazione professionale da testo a video. Lo stile audio deve essere informativo e autorevole, garantendo che il messaggio sulle capacità del creatore di video per l'outreach B2B sia facilmente comprensibile.
Produci un video di outreach automatizzato di 30 secondi per i team di customer success per riattivare i clienti inattivi. Questo breve video d'impatto dovrebbe presentare uno stile visivo amichevole e incoraggiante, sfruttando la libreria multimediale/supporto stock per immagini di alta qualità e pertinenti. L'audio deve essere invitante e conciso, spingendo all'azione senza essere invadente, evidenziando l'efficacia delle campagne video personalizzate.
Crea un video di generazione lead di 50 secondi per i team di sviluppo commerciale, introducendo un nuovo prodotto con un tono vivace e professionale. I visual dovrebbero essere dinamici e moderni, con un avatar AI coinvolgente per trasmettere i benefici chiave, garantendo una visione ottimale su tutte le piattaforme con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. L'audio dovrebbe essere energico e persuasivo, mostrando il potenziale dell'outreach video mirato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Outreach B2B

Crea e scala facilmente video AI personalizzati per il tuo outreach B2B per connetterti con i potenziali clienti a un livello più profondo e aumentare il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Video AI Personalizzato
Inizia selezionando o personalizzando un avatar AI. Inserisci il tuo script e la nostra piattaforma genererà un messaggio video personalizzato su misura per il tuo outreach B2B.
2
Step 2
Genera Contenuti Dinamici con l'AI
Utilizza il generatore di script AI per creare messaggi coinvolgenti o carica il tuo testo. La nostra tecnologia da testo a video creerà un voiceover dal suono naturale per il tuo video.
3
Step 3
Integra per l'Outreach Automatizzato
Collega senza problemi i tuoi video personalizzati con il tuo CRM o le piattaforme di coinvolgimento delle vendite. Imposta sequenze di outreach automatizzate per ottimizzare i tuoi sforzi di video prospecting.
4
Step 4
Applica Personalizzazioni per l'Impatto
Migliora le tue campagne video con controlli di branding personalizzati, call to action e pagine di destinazione dinamiche. Fornisci un outreach video altamente personalizzato che risuoni con ogni potenziale cliente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci Video ad Alte Prestazioni

Produci rapidamente annunci video ad alta conversione con l'AI, consentendo la generazione di lead B2B scalabile e campagne di outreach mirate.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen le campagne video personalizzate per l'outreach B2B?

HeyGen funge da potente creatore di video per l'outreach B2B, consentendo la creazione di video AI personalizzati per sequenze di vendita altamente efficaci e video di prospecting, migliorando significativamente il coinvolgimento e la generazione di lead.

Quali opzioni creative sono disponibili per la creazione di video AI con HeyGen?

HeyGen offre strumenti completi per la creazione di video potenziati dall'AI, inclusi sfondi dinamici, avatar AI personalizzabili e un generatore di script AI, permettendo una narrazione autentica adattata al tuo messaggio.

HeyGen può generare video AI direttamente dal testo?

Sì, HeyGen dispone di avanzate capacità di conversione da testo a video, trasformando senza sforzo i tuoi script in video AI professionali con opzioni per voiceover multilingue e sottotitoli integrati per ampliare il tuo pubblico.

Come può HeyGen supportare la coerenza del brand nei video personalizzati?

HeyGen assicura la coerenza del brand attraverso ampie opzioni di personalizzazione, permettendo pagine video personalizzate con il marchio e l'applicazione di controlli di branding a ogni video AI prodotto, rendendo il tuo outreach unico.

