Crea Video di Consapevolezza Efficaci con il Nostro Creatore AI

Trasforma rapidamente il testo in video di consapevolezza accattivanti con avatar AI, senza bisogno di esperienza.

Sviluppa un video esplicativo di 30 secondi per "creatore di video di consapevolezza" rivolto ai piccoli imprenditori, mostrando come il loro marchio possa distinguersi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un avatar AI che presenta un discorso convincente con una generazione di voiceover professionale. Questo "video di marketing" mira a catturare l'attenzione e informare, utilizzando l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 45 secondi rivolto a product manager o educatori, dettagliando una caratteristica o un concetto complesso. Utilizza uno stile "video animato" con grafiche chiare e vivaci provenienti dalla libreria di "modelli e scene". La narrazione dovrebbe essere generata tramite testo-a-video da script, mantenendo un tono vivace e informativo per semplificare la comprensione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di marketing dinamico di 15 secondi per i social media marketer, dimostrando la capacità di HeyGen per "stili di video diversi". L'approccio visivo dovrebbe essere veloce, incorporando tagli rapidi di vari filmati d'archivio dalla libreria multimediale/supporto d'archivio, sincronizzati con una generazione di voiceover energica. Questa campagna rapida deve catturare l'attenzione istantaneamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di consapevolezza interno di 60 secondi per i dipartimenti HR, introducendo nuove politiche aziendali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale e rassicurante, con sottotitoli/caption sullo schermo per l'accessibilità e una narrazione chiara e professionale generata tramite testo-a-video da script. Questo assicura una "comunicazione interna" efficiente per gli utenti senza esperienza necessaria.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Consapevolezza

Crea senza sforzo video di consapevolezza di impatto per qualsiasi piattaforma, coinvolgendo il tuo pubblico con strumenti potenziati dall'AI e visuali sorprendenti—senza bisogno di esperienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo messaggio. La nostra funzione di creazione testo-a-video ti consente di convertire senza sforzo il contenuto scritto in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visual
Seleziona da un'ampia gamma di modelli professionali per dare vita visivamente al tuo messaggio di consapevolezza, assicurandoti che risuoni con il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Dinamici
Migliora il tuo video con una generazione di voiceover di alta qualità e garantisci l'accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption per una comunicazione chiara.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di marketing utilizzando il nostro strumento di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, quindi scarica e distribuisci il tuo video di consapevolezza rifinito sulle piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e migliorando la reputazione e la consapevolezza del tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video professionali per principianti?

HeyGen è un `generatore di video AI` intuitivo progettato in modo che `non sia necessaria esperienza` per produrre `video AI` di alta qualità. Il suo `editor drag-and-drop` e l'ampia gamma di `modelli` permettono a chiunque di creare rapidamente contenuti raffinati.

Cosa rende HeyGen un'ottima scelta per creare `video di marketing` e `video esplicativi` coinvolgenti?

HeyGen è ottimizzato per produrre `video di marketing` e `video esplicativi` di impatto sfruttando `avatar AI` e `generazione di voiceover`. Puoi anche garantire la coerenza del marchio in tutti i tuoi `video AI` con controlli di branding integrati.

HeyGen può aiutare a produrre `video animati` diversi e contenuti personalizzati?

Assolutamente! HeyGen supporta la creazione di vari `video animati` e `video AI` unici utilizzando i suoi avanzati `avatar AI` e una vasta gamma di `modelli`. Questo consente `stili di video diversi` adattati a qualsiasi visione creativa.

Come semplifica la produzione di contenuti la `creazione di testo-a-video` di HeyGen?

La `creazione di testo-a-video` innovativa di HeyGen trasforma i tuoi script in `video AI` coinvolgenti senza sforzo. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genererà automaticamente `voiceover` realistici e `sottotitoli` accurati per dare vita al tuo messaggio.

