Creatore di Video per Campagne di Sensibilizzazione: Aumenta la Tua Portata

Trasforma i tuoi script di campagna in video accattivanti istantaneamente con la nostra generazione di testo in video, rendendo la sensibilizzazione semplice.

Crea un video di campagna di sensibilizzazione di 60 secondi, rivolto al pubblico generale, che promuova la sostenibilità ambientale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e animato, simile a un video esplicativo, accompagnato da una colonna sonora edificante e speranzosa. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare fatti chiave e utilizza la funzione di generazione di voiceover per una narrazione chiara e d'impatto, creando un pezzo di storytelling strategico per ispirare all'azione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video AI dinamico di 30 secondi per aumentare la consapevolezza del marchio di una nuova app mobile, destinata a giovani professionisti. Il video dovrebbe presentare grafiche in movimento eleganti e un'estetica moderna e professionale, abbinata a una traccia di sottofondo energica e una voce diretta e persuasiva. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare efficacemente il contenuto dell'annuncio e assicurati che i sottotitoli siano inclusi per massimizzare la portata sui social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 45 secondi, condividendo storie personali per evidenziare il successo di un progetto comunitario locale, destinato ai residenti locali e ai potenziali volontari. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, mescolando interviste genuine con riprese b-roll del progetto in azione, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale incoraggiante e delicato. Utilizza i numerosi modelli e scene di HeyGen per semplificare la produzione e integra elementi dalla libreria multimediale/supporto stock per arricchire la narrazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per una campagna di sensibilizzazione rivolta agli stakeholder del settore, spiegando una nuova iniziativa politica. Il video necessita di uno stile visivo audace e professionale con una chiara visualizzazione dei dati e un voiceover autorevole, puntando a un forte impatto nel video marketing. Impiega il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e utilizza la funzione di trasformazione del testo in video da script per una generazione di contenuti efficiente, garantendo un risultato video professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Campagne di Sensibilizzazione

Crea facilmente video di campagne di sensibilizzazione d'impatto in pochi minuti, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per catturare il tuo pubblico e trasmettere il tuo messaggio.

Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia la tua campagna di sensibilizzazione scegliendo un modello di video professionale o genera un video direttamente dal tuo script utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script.
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video con avatar AI unici, risorse della libreria multimediale diversificate e integra i colori del tuo marchio per garantire un aspetto coerente.
Step 3
Affina con Voce e Testo
Migliora il tuo messaggio con la generazione di voiceover realistici e aggiungi sottotitoli completi per massimizzare l'accessibilità e l'impatto.
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video di campagna di sensibilizzazione finito per la distribuzione su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le diverse opzioni di esportazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti di Advocacy e Sensibilizzazione Ispiratori

Sviluppa video potenti e guidati dalla narrazione per ispirare all'azione e favorire connessioni più profonde per le tue campagne di advocacy o sensibilizzazione pubblica.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video online per varie esigenze di marketing?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali con facilità, agendo come un versatile creatore di video online. I suoi strumenti potenziati dall'AI, inclusi avatar AI e trasformazione del testo in video da script, semplificano la produzione di contenuti video di marketing coinvolgenti che aumentano la consapevolezza del marchio e supportano lo storytelling strategico.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente annunci video AI e video esplicativi animati?

Assolutamente, HeyGen è progettato per accelerare la creazione di video, rendendolo una piattaforma ideale per generare annunci video AI e video esplicativi animati in modo efficiente. Utilizza modelli di video predefiniti e generazione di voiceover per produrre rapidamente immagini d'impatto senza riprese estensive.

Quali vantaggi offre HeyGen per lo sviluppo di video di campagne di sensibilizzazione coinvolgenti?

HeyGen fornisce una piattaforma robusta per creare video di campagne di sensibilizzazione coinvolgenti che risuonano sui social media. Puoi facilmente incorporare i colori e il logo del tuo marchio, utilizzare contenuti estesi della libreria multimediale ed esportare in vari rapporti d'aspetto per massimizzare la portata e l'efficacia della call-to-action.

HeyGen fornisce strumenti per personalizzare i video per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi e un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i tuoi video a vari canali social. Con un editor intuitivo drag-and-drop e una ricca selezione di modelli video, personalizzare il tuo messaggio per diversi pubblici è semplice.

