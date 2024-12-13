Generatore di Cultura Aziendale con Avatar: Costruisci il Tuo Team Ideale

Eleva la tua cultura aziendale e aumenta l'engagement dei dipendenti con comunicazioni interne personalizzate utilizzando i nostri potenti avatar AI.

Immagina un video di 60 secondi per i professionisti delle risorse umane, che svela un "generatore di cultura aziendale con avatar" come un elemento rivoluzionario per coltivare ambienti di lavoro vivaci. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e innovativo, combinando grafiche nitide con una voce sicura e articolata. Questo video utilizzerà gli avatar AI di HeyGen per mostrare il generatore in azione e sfruttare la funzione di testo-a-video da script per una comunicazione precisa e d'impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 45 secondi destinato ai dipendenti esistenti e ai team leader, che celebra le recenti "Iniziative di Cultura Aziendale" e il loro impatto positivo sull'"Engagement dei Dipendenti". Il suo stile sarà energico e invitante, con visuali calde e una voce amichevole e incoraggiante. I versatili modelli e scene di HeyGen possono illustrare diverse storie di successo, mentre la generazione di voiceover aggiunge un tocco personale alla narrazione.
Prompt di Esempio 2
Un video di 30 secondi deve essere creato per dirigenti di alto livello e senior management, delineando chiaramente i benefici strategici di un "Generatore di Cultura Organizzativa". L'approccio visivo sarà nitido e analitico, accompagnato da una voce autorevole e fattuale che presenta le intuizioni in modo efficiente. Questa produzione dovrebbe utilizzare i sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e sfruttare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Che ne dici di un cortometraggio di 50 secondi che accoglie i nuovi assunti, concentrandosi sull'"engagement nella formazione culturale" attraverso un approccio innovativo con il "Generatore di Avatar AI"? Questo pezzo dovrebbe essere caldo e contemporaneo, utilizzando visuali luminose e una voce invitante e rassicurante per impostare un tono positivo. Integra la libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire le visuali di benvenuto e sottolinea il ruolo degli avatar AI nelle esperienze di onboarding personalizzate.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Cultura Aziendale con Avatar

Trasforma i valori della tua azienda in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI per comunicare chiaramente la tua cultura aziendale unica e stimolare l'engagement dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Cultura
Inizia delineando la tua "Dichiarazione di Cultura Aziendale" o specifiche "Iniziative di Cultura Aziendale" in uno script dettagliato. Utilizza la capacità di HeyGen di "testo-a-video da script" per preparare il tuo messaggio per la consegna AI, garantendo chiarezza e precisione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio e i tuoi valori. Abbina l'avatar scelto con un voiceover adatto tra le varie opzioni, sfruttando la potente "generazione di voiceover" di HeyGen per dare vita al tuo script con un discorso dal suono naturale.
3
Step 3
Arricchisci con Scene e Branding
Personalizza ulteriormente il tuo video integrando "modelli e scene" pertinenti che si allineano con l'estetica della tua azienda. Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per garantire che il tuo messaggio culturale venga consegnato in modo coerente.
4
Step 4
Condividi il Tuo Video di Cultura
Genera il tuo video finale, ottimizzato per varie piattaforme, e distribuiscilo attraverso i tuoi canali di "comunicazioni interne". Questo potente strumento di "generazione video" facilita l'"engagement nella formazione culturale" e promuove un forte "ambiente di lavoro" condividendo costantemente i tuoi valori fondamentali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Onboarding Culturale Interno

.

Sviluppa video di onboarding scalabili e coerenti e contenuti di integrazione culturale per i nuovi assunti utilizzando avatar AI per garantire una comprensione diffusa.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di cultura organizzativa?

HeyGen consente ai professionisti delle risorse umane di promuovere un ambiente di lavoro positivo creando comunicazioni interne coinvolgenti. Utilizza avatar AI e testo-a-video da script per articolare efficacemente e costantemente la tua dichiarazione di cultura aziendale.

Qual è il ruolo degli avatar AI di HeyGen nelle iniziative di cultura aziendale?

Gli avatar AI di HeyGen migliorano significativamente l'engagement dei dipendenti nelle iniziative di cultura aziendale. Forniscono messaggi coerenti e personalizzati per la formazione e gli aggiornamenti, rendendo le comunicazioni interne più dinamiche e d'impatto in tutta l'organizzazione.

HeyGen può aiutare a creare video coinvolgenti per l'engagement nella formazione culturale?

Assolutamente. HeyGen facilita la generazione di video per l'engagement nella formazione culturale utilizzando modelli e scene professionali. Puoi facilmente convertire script in video raffinati con avatar AI e generazione di voiceover integrata, garantendo un'esperienza di apprendimento coinvolgente.

Come supporta HeyGen i professionisti delle risorse umane nella trasformazione organizzativa?

HeyGen fornisce ai professionisti delle risorse umane strumenti potenti per la trasformazione organizzativa, semplificando la creazione di comunicazioni interne coinvolgenti. Questa piattaforma aiuta ad articolare nuove strategie, rafforzare la cultura aziendale desiderata e aumentare l'engagement dei dipendenti attraverso contenuti video professionali e scalabili.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo