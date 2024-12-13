Creatore di Video Walkthrough dell'App AI Avatar per Demo Coinvolgenti

Crea facilmente walkthrough di app accattivanti e spiegazioni di prodotto utilizzando avatar AI realistici per semplificare qualsiasi flusso di lavoro complesso.

Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai digital marketer, dimostrando come realizzare spiegazioni di prodotto coinvolgenti utilizzando il creatore di video dell'app HeyGen AI Avatar, impiegando uno stile visivo vivace e una generazione di voiceover chiara per evidenziare le caratteristiche principali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 60 secondi per i product manager, illustrando un flusso di lavoro efficiente per creare walkthrough di app. Questo video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito e istruttivo con musica di sottofondo calma, mostrando la facilità di utilizzo del testo in video da script e modelli & scene.
Prompt di Esempio 2
Produci un video parlante amichevole di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, sottolineando come gli avatar AI possano creare rapidamente contenuti coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio accogliente e caldo, sfruttando i sottotitoli/caption automatici per una maggiore diffusione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video completo di 90 secondi per i manager del successo del cliente, concentrandoti sulla generazione di video dettagliati per i flussi di onboarding dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e professionale con un tono incoraggiante, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione versatile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video Walkthrough con Avatar AI

Crea facilmente walkthrough di app coinvolgenti e spiegazioni di prodotto con avatar AI, trasformando il tuo testo in contenuti video accattivanti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di testo o caricando media esistenti. La nostra piattaforma converte le tue idee in un video walkthrough rifinito utilizzando le capacità di "Testo in video da script".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" realistici per essere il presentatore del tuo walkthrough. L'avatar selezionato presenterà il tuo script con espressioni naturali.
3
Step 3
Aggiungi Branding Personalizzato
Personalizza il tuo video applicando i "Controlli di branding (logo, colori)". Assicurati che il tuo walkthrough si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio per un aspetto e una sensazione coerenti.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video walkthrough e utilizza il "Ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto" per produrlo in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Condividi facilmente i tuoi walkthrough professionali dell'app.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Dimostrazioni di Flusso di Lavoro

Produci guide video chiare e passo-passo con avatar AI per semplificare flussi di lavoro interni complessi e procedure operative.

Domande Frequenti

Quali vantaggi offre HeyGen per la creazione di video walkthrough dell'app con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video walkthrough dell'app con avatar AI coinvolgenti con facilità. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video, fungendo da potente generatore di video AI per semplificare la produzione di video walkthrough di alta qualità per qualsiasi applicazione.

Come può HeyGen migliorare il branding creativo e la personalizzazione nelle spiegazioni di prodotto?

HeyGen agisce come un motore creativo, consentendo un ampio branding personalizzato per le tue spiegazioni di prodotto. Puoi personalizzare completamente gli avatar AI e utilizzare diversi modelli per garantire che i tuoi video parlanti si allineino perfettamente con l'identità e il messaggio del tuo marchio.

HeyGen supporta i sottotitoli automatici e il testo in video per una produzione efficiente?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro offrendo robuste capacità di testo in video e voci sintetiche. Inoltre, la piattaforma fornisce sottotitoli/caption automatici, garantendo accessibilità e risparmiando tempo prezioso nella produzione per i tuoi progetti di generatore di video AI.

Gli avatar AI di HeyGen sono utili per i flussi di formazione e onboarding?

Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen sono strumenti di apprendimento altamente efficaci per aumentare il coinvolgimento nella formazione e chiarire flussi di onboarding complessi. Offrono contenuti educativi dinamici che catturano l'attenzione e migliorano la comprensione per gli studenti.

