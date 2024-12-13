Generatore di Walkthrough del Flusso di Lavoro Avatar: Crea Video Tutorial Coinvolgenti

Produci senza sforzo video di presentazione dell'app coinvolgenti con avatar AI realistici per semplificare processi complessi.

Crea un video di presentazione dell'app di 45 secondi, vivace e progettato per i nuovi utenti desiderosi di padroneggiare il "generatore di walkthrough del flusso di lavoro avatar" di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e intuitivo, con evidenziazioni sullo schermo dell'interfaccia, accompagnate da una narrazione audio amichevole e incoraggiante. Mostra quanto sia facile per gli utenti trasformare le loro idee in contenuti coinvolgenti sfruttando la funzione "Testo in video da script" per animare "avatar AI" realistici.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing di 60 secondi mirato a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, con l'obiettivo di elevare i loro spiegatori di prodotto. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva dinamica e moderna, incorporando tagli rapidi e grafiche coinvolgenti, insieme a una colonna sonora musicale vivace. Evidenzia come le capacità di "Template e scene" e "Generazione di voiceover" di HeyGen possano produrre rapidamente avatar AI parlanti di alta qualità, ulteriormente migliorati con "Sottotitoli/didascalie" chiari per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di formazione aziendale di 50 secondi per educatori e formatori aziendali, dimostrando la potenza degli "avatar AI a figura intera" per moduli di apprendimento coinvolgenti. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e professionale, ambientata in un ambiente di studio virtuale, con una voce narrante calma e autorevole che guida lo spettatore. Sottolinea la facilità di creare un "avatar personalizzato" e integrare immagini rilevanti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per arricchire l'esperienza formativa.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di abilitazione alle vendite di 30 secondi, conciso e su misura per i team di vendita, illustrando come possano creare rapidamente messaggi persuasivi utilizzando un "generatore di video AI". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e d'impatto, utilizzando transizioni eleganti e una narrazione sicura e diretta. Concentrati sull'efficienza della funzionalità "creatore di video da script", dimostrando come "Testo in video da script" e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" aiutino a creare contenuti versatili per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Walkthrough del Flusso di Lavoro Avatar

Crea senza sforzo video di presentazione dell'app coinvolgenti con avatar AI e strumenti intuitivi, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI predefiniti o crea il tuo presentatore digitale personalizzato per guidare il tuo pubblico attraverso il flusso di lavoro.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Walkthrough
Inserisci il tuo script dettagliato per il walkthrough. La piattaforma utilizza la tecnologia Testo in video da script per generare automaticamente la narrazione dell'avatar.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Personalizza le Scene
Arricchisci il tuo walkthrough con immagini pertinenti e personalizza le scene utilizzando Template e scene per illustrare chiaramente ogni passaggio e caratteristica chiave della tua app.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Finalizza il tuo video di presentazione dell'app e sfrutta il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generarlo in vari formati adatti alle piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Dimostrazioni di Prodotto Dinamiche

Produci rapidamente dimostrazioni di prodotto d'impatto e punti salienti delle caratteristiche dell'app con video AI per catturare l'attenzione del pubblico e stimolare il coinvolgimento.

Domande Frequenti

A cosa serve il generatore di video AI di HeyGen?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente agli utenti di creare video professionali utilizzando avatar AI realistici a partire da testo. Trasforma i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti per marketing, formazione e spiegazioni di prodotto.

Come può HeyGen aiutare a creare video di presentazione dell'app in modo efficiente?

HeyGen semplifica la creazione di video di presentazione dell'app permettendoti di trasformare script in guide visive di alta qualità con avatar AI parlanti. Il suo intuitivo creatore di video da script e i template predefiniti semplificano l'intero processo di produzione.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding nei video di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa la possibilità di creare avatar personalizzati e applicare i colori e i loghi unici del tuo brand per un branding coerente. Puoi persino scegliere tra avatar AI a figura intera per migliorare i tuoi contenuti video.

HeyGen supporta sottotitoli automatici e più lingue?

Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi per i tuoi video, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento. Questo potente editor di testo in video supporta anche una vasta gamma di lingue, rendendo i tuoi contenuti rilevanti a livello globale.

