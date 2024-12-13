Creatore di Messaggi di Benvenuto con Avatar: Creazione Video AI Facile

Crea video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati senza sforzo utilizzando i nostri avatar AI.

Crea un messaggio di benvenuto per il sito web di 30 secondi rivolto ai nuovi visitatori, con un avatar AI amichevole e professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere invitante e pulito, con una narrazione audio chiara e calma. Sfrutta la funzione di avatar AI di HeyGen per consegnare messaggi video personalizzati che migliorano il coinvolgimento degli utenti e scalano efficacemente i tuoi sforzi di accoglienza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un annuncio sui social media di 15 secondi perfetto per creatori di contenuti e influencer, mostrando un avatar AI personalizzato che incarna il tuo marchio. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico con musica di sottofondo vivace e una voce narrante energica e di tendenza. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare rapidamente video di qualità da studio per le tue piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 45 secondi per la comunicazione interna, destinato ad accogliere i nuovi assunti in un ambiente aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, accompagnato da una voce narrante rassicurante e chiara. Implementa la generazione di voiceover di HeyGen per creare video professionali con un tono coerente, favorendo una prima impressione positiva con un avatar AI personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio di marketing accattivante di 20 secondi per il lancio di un prodotto, con un avatar AI parlante con espressioni facciali animate e realistiche. Rivolgi ai potenziali clienti uno stile visivo moderno ed energico, accompagnato da musica di sottofondo persuasiva. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per costruire l'identità del tuo marchio e generare rapidamente contenuti coinvolgenti su larga scala.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Messaggi di Benvenuto con Avatar

Crea messaggi di benvenuto video coinvolgenti e personalizzati senza sforzo con un avatar AI parlante. Trasforma i tuoi saluti in esperienze memorabili per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o carica la tua immagine per creare un clone digitale che risuoni con il tuo marchio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Basta digitare o incollare il tuo script di benvenuto. Il nostro editor di testo in video supporta più lingue per un pubblico globale.
3
Step 3
Scegli una Voce
Scegli tra un'ampia selezione di attori vocali AI per abbinare perfettamente il tono desiderato e consegnare il tuo messaggio di benvenuto in modo naturale attraverso la generazione di voiceover.
4
Step 4
Genera il Tuo Video
Con un solo clic, genera il tuo messaggio di benvenuto video di qualità professionale, pronto per il tuo sito web, social media o contatti personalizzati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Onboarding di Dipendenti e Team

Accogli i nuovi assunti con video coinvolgenti e coerenti con avatar AI, garantendo un'introduzione fluida e personalizzata alla tua organizzazione.

Domande Frequenti

Come posso creare un avatar AI personalizzato con HeyGen?

HeyGen ti consente di creare avatar AI personalizzati permettendoti di caricare la tua immagine o scegliere da una libreria diversificata. Puoi quindi personalizzare il loro aspetto e gli abiti, assicurandoti che il tuo clone digitale rappresenti perfettamente il tuo marchio o messaggio per contenuti coinvolgenti su larga scala.

Qual è il processo di HeyGen per generare video dal testo?

Con HeyGen, generare video professionali è semplice. Basta aggiungere il tuo script e il nostro editor di testo in video, alimentato da una tecnologia avanzata di attori vocali AI, trasformerà il tuo testo in video parlanti coinvolgenti, completi di una voce narrante dal suono naturale.

HeyGen può aiutare a creare messaggi video personalizzati per il mio pubblico?

Assolutamente! HeyGen è perfetto per creare messaggi video personalizzati, come messaggi di benvenuto con avatar o contenuti sui social media che catturano l'attenzione. La nostra piattaforma ti aiuta a creare contenuti coinvolgenti su larga scala, ideali per annunci di marketing, video di vendita o messaggi di benvenuto sul sito web.

HeyGen supporta più lingue per i video con avatar AI?

Sì, HeyGen supporta un'ampia gamma di lingue, permettendoti di produrre video professionali con avatar AI per pubblici diversi in tutto il mondo. La nostra tecnologia avanzata di attori vocali AI assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro ed efficace in oltre 140 lingue.

