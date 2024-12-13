Crea Video Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Avatar per la Formazione in Magazzino

Ottimizza la tua formazione aziendale con avatar AI. Genera rapidamente video coinvolgenti di sicurezza e conformità per la tua piattaforma di e-learning.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto per i nuovi dipendenti del magazzino, dimostrando il corretto utilizzo delle attrezzature. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che guida gli spettatori attraverso i principali protocolli di sicurezza con immagini istruttive chiare e un tono audio rassicurante, assicurando che comprendano gli aspetti critici dei "video di formazione per il magazzino" prima di iniziare a lavorare.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i responsabili e formatori del magazzino sull'ottimizzazione della loro "piattaforma di e-learning" per le nuove normative di "sicurezza e conformità". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed educativo, con una voce narrante autorevole generata direttamente da un copione dettagliato, evidenziando l'efficienza dell'uso della capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per aggiornamenti rapidi dei contenuti.
Prompt di Esempio 2
Per i dipartimenti HR e i coordinatori della formazione che cercano un "video di onboarding" completo per i "video di formazione aziendale", sviluppa un pezzo di 2 minuti accogliente e informativo. Il video dovrebbe impiegare scene moderne e personalizzabili e sfruttare una generazione precisa della voce narrante per introdurre i valori aziendali e le procedure quotidiane, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen per creare un'esperienza visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico e istruttivo di 45 secondi utilizzando un "creatore di avatar per la formazione in magazzino" per i team globali del magazzino, concentrandoti su un nuovo sistema di gestione dell'inventario. Il video dovrebbe presentare immagini vivide tratte dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e includere sottotitoli generati automaticamente per soddisfare le esigenze linguistiche diverse, creando "video coinvolgenti" accessibili in tutto il mondo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Avatar per la Formazione in Magazzino

Crea facilmente video di formazione per il magazzino coinvolgenti utilizzando avatar AI, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici per un onboarding e una conformità alla sicurezza efficienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI di HeyGen e scegli una scena o un modello adatto per impostare il contesto del tuo modulo di formazione per il magazzino.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Copione di Formazione
Inserisci il tuo copione di formazione e la nostra tecnologia testo-a-video genererà automaticamente una voce narrante naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Sottotitoli
Migliora il tuo video aggiungendo sottotitoli personalizzabili e incorpora il logo e i colori del tuo marchio per un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Genera il tuo video di formazione per il magazzino di alta qualità, pronto per essere distribuito sulla tua piattaforma di e-learning o per la distribuzione interna al team, garantendo una chiara comprensione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Aggiornamenti e Brief di Formazione Rapidi

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti per promemoria di sicurezza, aggiornamenti delle politiche o moduli di micro-apprendimento rapidi per il personale del magazzino.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione AI utilizzando la tecnologia testo-a-video?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e sofisticate capacità di testo-a-video, permettendo agli utenti di trasformare i copioni in video di formazione AI professionali senza sforzo. Questo include la generazione fluida di voci narranti e la possibilità di aggiungere sottotitoli, rendendo il contenuto accessibile e coinvolgente per varie esigenze di apprendimento.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di avatar per la formazione in magazzino per video di formazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen è un creatore ideale di avatar per la formazione in magazzino, consentendo la produzione rapida di video di formazione aziendale di alta qualità. Le sue scene personalizzabili e il motore creativo supportano la creazione di video coinvolgenti per scopi come sicurezza e conformità o video di formazione dettagliati per il magazzino.

Quali funzionalità di generazione video end-to-end offre HeyGen per creare contenuti di e-learning completi?

HeyGen fornisce una piattaforma di generazione video end-to-end, dotata di modelli video estesi e strumenti di editing video per produrre contenuti di e-learning completi. Gli utenti possono sfruttare avatar AI, funzionalità di testo-a-video, generazione di voci narranti e sottotitoli per costruire corsi coinvolgenti e informativi in modo efficiente.

Come possono i modelli video di HeyGen semplificare la produzione di video di onboarding?

La diversificata libreria di modelli video di HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video di onboarding, offrendo un avvio rapido per la creazione di contenuti di impatto. Questi modelli sono completamente personalizzabili, permettendo alle aziende di integrare controlli di branding e personalizzare le scene per un'esperienza di benvenuto su misura e coinvolgente per i nuovi assunti.

