Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i responsabili e formatori del magazzino sull'ottimizzazione della loro "piattaforma di e-learning" per le nuove normative di "sicurezza e conformità". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed educativo, con una voce narrante autorevole generata direttamente da un copione dettagliato, evidenziando l'efficienza dell'uso della capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per aggiornamenti rapidi dei contenuti.
Per i dipartimenti HR e i coordinatori della formazione che cercano un "video di onboarding" completo per i "video di formazione aziendale", sviluppa un pezzo di 2 minuti accogliente e informativo. Il video dovrebbe impiegare scene moderne e personalizzabili e sfruttare una generazione precisa della voce narrante per introdurre i valori aziendali e le procedure quotidiane, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen per creare un'esperienza visivamente accattivante.
Produci un video dinamico e istruttivo di 45 secondi utilizzando un "creatore di avatar per la formazione in magazzino" per i team globali del magazzino, concentrandoti su un nuovo sistema di gestione dell'inventario. Il video dovrebbe presentare immagini vivide tratte dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e includere sottotitoli generati automaticamente per soddisfare le esigenze linguistiche diverse, creando "video coinvolgenti" accessibili in tutto il mondo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Produzione di Corsi di Formazione.
Produci rapidamente corsi di formazione per il magazzino più completi, consentendo una distribuzione e un'accessibilità più ampie per tutti i dipendenti.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Sfrutta gli avatar AI per creare contenuti di formazione dinamici e interattivi, migliorando significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle informazioni.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione AI utilizzando la tecnologia testo-a-video?
HeyGen utilizza avatar AI avanzati e sofisticate capacità di testo-a-video, permettendo agli utenti di trasformare i copioni in video di formazione AI professionali senza sforzo. Questo include la generazione fluida di voci narranti e la possibilità di aggiungere sottotitoli, rendendo il contenuto accessibile e coinvolgente per varie esigenze di apprendimento.
HeyGen può essere utilizzato come creatore di avatar per la formazione in magazzino per video di formazione aziendale?
Assolutamente. HeyGen è un creatore ideale di avatar per la formazione in magazzino, consentendo la produzione rapida di video di formazione aziendale di alta qualità. Le sue scene personalizzabili e il motore creativo supportano la creazione di video coinvolgenti per scopi come sicurezza e conformità o video di formazione dettagliati per il magazzino.
Quali funzionalità di generazione video end-to-end offre HeyGen per creare contenuti di e-learning completi?
HeyGen fornisce una piattaforma di generazione video end-to-end, dotata di modelli video estesi e strumenti di editing video per produrre contenuti di e-learning completi. Gli utenti possono sfruttare avatar AI, funzionalità di testo-a-video, generazione di voci narranti e sottotitoli per costruire corsi coinvolgenti e informativi in modo efficiente.
Come possono i modelli video di HeyGen semplificare la produzione di video di onboarding?
La diversificata libreria di modelli video di HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video di onboarding, offrendo un avvio rapido per la creazione di contenuti di impatto. Questi modelli sono completamente personalizzabili, permettendo alle aziende di integrare controlli di branding e personalizzare le scene per un'esperienza di benvenuto su misura e coinvolgente per i nuovi assunti.