Crea un video di onboarding di 1 minuto per nuovi volontari di un'organizzazione non-profit, con un avatar AI personalizzato e amichevole che li guida attraverso i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, accompagnato da una voce AI rassicurante e chiara, dimostrando quanto sia facile creare video coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione tecnica di 90 secondi per volontari esperti, spiegando un nuovo aggiornamento del sistema specifico per un compito. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo nitido e istruttivo con sovrapposizioni di testo sullo schermo e un attore vocale AI preciso, evidenziando l'efficienza di generare contenuti direttamente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un pezzo promozionale di 45 secondi mirato ad attrarre potenziali volontari, mostrando gli aspetti gratificanti del servizio comunitario. Lo stile del video dovrebbe essere dinamico e stimolante con musica vivace e tagli rapidi di immagini positive, utilizzando i diversi modelli e scene video di HeyGen per creare un messaggio d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo di 2 minuti per un programma di volontariato globale, garantendo l'accessibilità per un pubblico diversificato. La presentazione visiva presenterà vari avatar AI parlanti di diverse origini, supportati da sottotitoli/caption chiari e sincronizzati per soddisfare le capacità multilingue, enfatizzando la portata globale raggiungibile con gli strumenti di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Volontari con Avatar

Produci facilmente video di formazione per volontari professionali e coinvolgenti con avatar AI, trasformando i tuoi copioni in contenuti dinamici e accessibili per un onboarding efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nell'editor. La nostra capacità di testo-a-video da copione convertirà automaticamente il tuo materiale scritto in dialogo parlato, fornendo una base chiara e coerente per la tua formazione volontaria.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una collezione diversificata di avatar AI pronti all'uso, o carica il tuo avatar AI personalizzato. Questo presentatore virtuale trasmetterà il tuo messaggio, creando video AI coinvolgenti che risuonano con i tuoi volontari e migliorano la loro esperienza di onboarding.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Migliora l'impatto del tuo video incorporando immagini, video e musica di sottofondo pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale. Migliora l'accessibilità e la comprensione generando sottotitoli/caption automatici per tutto il contenuto parlato, garantendo che la tua formazione volontaria sia inclusiva.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Finalizza il tuo video di formazione applicando il branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, utilizzando i nostri controlli di branding. Una volta completato, esporta i tuoi video di formazione per volontari di alta qualità, pronti per la distribuzione e l'integrazione nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Chiarisci Istruzioni Complesse per i Volontari

Sfrutta gli avatar AI per spiegare chiaramente procedure complesse, linee guida di sicurezza o scenari etici ai volontari.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti per il Creatore di Video di Formazione AI?

HeyGen trasforma i copioni in video AI coinvolgenti con avatar AI realistici e attori vocali AI espressivi, fungendo da potente Creatore di Video di Formazione AI. Aggiunge automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità per un efficace onboarding dei volontari e vari Video di Formazione Aziendale.

HeyGen può aiutare a creare video di onboarding personalizzati per volontari e video di formazione generale?

Assolutamente, HeyGen offre un versatile Creatore di Video di Formazione AI con una gamma di modelli video e opzioni per avatar AI personalizzati. Questo consente alle organizzazioni di produrre video AI altamente coinvolgenti su misura per l'onboarding dei volontari, Video di Formazione per Dipendenti e altre esigenze istruttive specifiche.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI e il branding video in HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding e la possibilità di creare un avatar AI personalizzato per garantire che i tuoi avatar AI parlanti e i video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. L'editor di testo-a-video intuitivo consente una personalizzazione dettagliata di ogni elemento visivo e audio.

HeyGen offre funzionalità per una portata globale e una gestione semplificata dei video?

Sì, HeyGen fornisce robuste capacità multilingue e sottotitoli/caption generati automaticamente, permettendo ai tuoi video potenziati dall'AI di raggiungere un pubblico globale. Mentre semplifica il processo di creazione, HeyGen può anche supportare l'integrazione LMS per una distribuzione e gestione efficienti dei tuoi video AI coinvolgenti.

