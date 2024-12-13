Avatar AI: Crea Formazione eLearning Coinvolgente

Crea contenuti immersivi e interattivi per corsi online con istruttori virtuali utilizzando il testo-a-video da script di HeyGen.

Crea un video di 60 secondi che dimostri come i formatori aziendali e i professionisti L&D possano sviluppare rapidamente moduli eLearning coinvolgenti. Il video dovrebbe presentare immagini professionali e pulite con una voce narrante autorevole, evidenziando come gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script semplifichino il processo di produzione di avatar AI di alta qualità nell'eLearning.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi rivolto a educatori e creatori di corsi online, mostrando il potere dei video personalizzati per esperienze di apprendimento digitale. Usa immagini dinamiche e amichevoli e una voce incoraggiante e naturale. Sottolinea quanto sia facile creare avatar e migliorare il coinvolgimento degli studenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi per piccoli imprenditori e dipartimenti HR illustrando come trasformare materiali di formazione complessi in contenuti interattivi. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e veloce con una voce professionale e vivace, spiegando i vantaggi dell'uso dello strumento di creazione avatar di HeyGen con i suoi Modelli & scene e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per una configurazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 75 secondi rivolto a manager HR e coordinatori di formazione, concentrandosi sull'efficace sviluppo delle competenze dei dipendenti utilizzando istruttori virtuali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale con una voce sicura e articolata. Evidenzia il generatore di video AI di HeyGen per produrre rapidamente contenuti con avatar AI e generazione di voiceover, garantendo una comunicazione chiara con Sottotitoli/didascalie.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Formazione Avatar University

Produci senza sforzo contenuti formativi coinvolgenti e potenziati dall'AI per i tuoi programmi di sviluppo universitario o aziendale, trasformando argomenti complessi in esperienze di apprendimento accessibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Istruttore Virtuale
Seleziona o progetta un avatar AI dalla nostra vasta libreria, che fungerà da istruttore virtuale per dare vita ai tuoi contenuti formativi. Questo funge da strumento principale per la creazione di avatar.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inserisci il tuo script educativo direttamente nella piattaforma. La nostra AI sintetizza quindi il tuo testo, potenziato dalla nostra capacità di testo-a-video da script, con l'avatar scelto, pronto per il miglioramento visivo per i tuoi moduli eLearning.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Migliora il tuo video utilizzando i nostri modelli & scene per aggiungere immagini pertinenti, elementi di sfondo e applicare il branding della tua università o azienda per personalizzare i tuoi avatar AI nei contenuti eLearning, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta la Tua Formazione Personalizzata
Finalizza il tuo video di formazione basato su avatar selezionando il rapporto d'aspetto e la qualità desiderati utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto. Esportalo per un'integrazione immediata nel tuo sistema o piattaforma di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai Vita ai Contenuti Educativi

Trasforma il materiale educativo in esperienze di apprendimento dinamiche e immersive utilizzando la narrazione video potenziata dall'AI e istruttori virtuali per un coinvolgimento profondo.

Domande Frequenti

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen i contenuti eLearning?

HeyGen ti consente di creare avatar AI realistici che fungono da istruttori virtuali, rendendo le esperienze di apprendimento digitale più coinvolgenti. Questi video personalizzati possono migliorare significativamente il coinvolgimento degli studenti e sono perfetti per i corsi online.

Quali funzionalità offre HeyGen per la creazione di avatar?

HeyGen fornisce una piattaforma intuitiva per creare avatar, offrendo testo-a-video da script, generazione di voiceover e controlli di branding. Puoi facilmente produrre avatar AI personalizzati per varie applicazioni, inclusa la formazione basata su avatar.

HeyGen può essere utilizzato per lo sviluppo di competenze specializzate dei dipendenti e la formazione sulle soft skills?

Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare contenuti coinvolgenti e interattivi per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti e la formazione sulle soft skills. Sfrutta l'AI generativa per creare video personalizzati che favoriscono ambienti di apprendimento immersivi.

Come facilita HeyGen la generazione di contenuti video AI?

HeyGen semplifica la produzione di contenuti video AI permettendoti di generare video da script con avatar AI e voiceover. Questo generatore di video AI include modelli, sottotitoli e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un output efficiente e professionale.

