Avatar AI: Rivoluzionare Viaggi e Ospitalità

Offri esperienze personalizzate e aumenta la crescita dei ricavi sfruttando gli avatar AI, facilmente creati con la funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen.

Crea un video istruttivo di 90 secondi per proprietari di agenzie di viaggio e responsabili marketing, dimostrando come gli avatar AI possano migliorare significativamente il servizio clienti nel settore dei viaggi e dell'ospitalità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e informativo, accompagnato da una voce narrante sicura e autorevole. Questo video utilizzerà efficacemente gli avatar AI di HeyGen e la sua capacità di trasformare il testo in video per mostrare applicazioni pratiche della creazione di video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una dimostrazione coinvolgente di 60 secondi rivolta a sviluppatori e innovatori tecnologici nel settore dell'ospitalità, evidenziando le avanzate opzioni di personalizzazione disponibili attraverso i generatori di avatar AI per creare personaggi digitali unici che offrono esperienze personalizzate. L'estetica dovrebbe essere moderna ed elegante, enfatizzando la tecnologia all'avanguardia con una traccia audio vivace e incoraggiante. Le caratteristiche chiave di HeyGen come la generazione di voiceover dovrebbero essere centrali per creare queste sofisticate interazioni digitali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione di 2 minuti per i dipartimenti di formazione di hotel e resort, spiegando come sfruttare la creazione di video AI, in particolare con supporto multilingue, possa migliorare drasticamente l'efficienza operativa nelle operazioni di servizio clienti globali nel settore dei viaggi. Lo stile visivo e audio deve essere esplicativo, educativo e facile da seguire, con una narrazione chiara e precisa e i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione completa tra team diversi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale coinvolgente di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing turistico e alle agenzie di viaggio online, illustrando come i pianificatori di viaggio virtuali innovativi, alimentati dall'AI, possano potenziare gli sforzi di marketing e contribuire direttamente alla crescita dei ricavi. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e aspirazionale con una voce energica e persuasiva, utilizzando i ricchi modelli e scene di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock per creare contenuti visivamente sorprendenti e di grande impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano gli Avatar AI per l'Industria del Turismo

Migliora il coinvolgimento dei clienti e semplifica la comunicazione nel settore dei viaggi e dell'ospitalità creando esperienze video dinamiche alimentate dall'AI.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo marchio. Queste figure dinamiche sono perfette per migliorare le interazioni con i clienti nel settore dei viaggi utilizzando la nostra potente funzione di avatar AI.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Inserisci facilmente il tuo contenuto testuale e la nostra piattaforma lo convertirà in un video realistico. Questa funzionalità di trasformazione del testo in video assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni
Adatta il tuo video per abbinare perfettamente l'estetica del tuo marchio. Utilizza robuste opzioni di personalizzazione, inclusi i controlli di branding (logo, colori) per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Produci il tuo video finale in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. La nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto assicura che il tuo contenuto offra esperienze personalizzate e coinvolgenti al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Esperienze di Viaggio dei Clienti

.

Condividi testimonianze autentiche e coinvolgenti dei clienti attraverso video generati dall'AI per costruire fiducia e incoraggiare le prenotazioni.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione efficiente di video AI?

HeyGen sfrutta generatori avanzati di avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video per trasformare script in video professionali con una velocità notevole. Questo processo semplificato aumenta drasticamente l'efficienza operativa per diverse esigenze di contenuto.

HeyGen può personalizzare gli avatar AI per allinearsi con identità di marca specifiche?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per le tue figure digitali, permettendoti di adattare gli avatar AI per rispecchiare l'identità unica del tuo marchio. Utilizza i controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire una presenza coerente e professionale.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare voiceover naturali e sincronizzazione labiale?

La piattaforma sofisticata di creazione video AI di HeyGen include una generazione robusta di voiceover, permettendo una narrazione realistica ed espressiva per i tuoi contenuti. Inoltre, supporta la funzionalità di sincronizzazione labiale naturale per migliorare il realismo dei tuoi avatar AI.

HeyGen supporta la generazione di video multilingue per un pubblico globale?

Sì, HeyGen offre un supporto multilingue completo, permettendoti di creare video AI con voiceover diversificati adatti a una portata globale. Questa caratteristica è cruciale per offrire esperienze personalizzate in vari mercati internazionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo