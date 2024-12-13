Generatore di Avatar per l'Industria del Turismo: Crea Persone Digitali Straordinarie

Trasforma i tuoi contenuti di viaggio con avatar AI iper-realistici, creando esperienze coinvolgenti e personalizzate per il tuo pubblico.

Immagina un video promozionale di 45 secondi rivolto ad agenzie di viaggio e aziende turistiche, che mostri come un generatore di avatar all'avanguardia per l'industria del turismo possa creare esperienze personalizzate per i clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e invitante, con avatar AI diversi che interagiscono con destinazioni turistiche scenografiche, accompagnati da musica di sottofondo vivace e una voce narrante chiara e professionale che spiega i vantaggi delle persone digitali. Questo video sfrutterebbe la funzione di avatar AI di HeyGen per dare vita a queste esperienze di viaggio virtuali, enfatizzando l'integrazione senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi progettato per i marketer e le aziende nel settore dei viaggi, illustrando come utilizzare efficacemente i Generatori di Avatar AI come ambasciatori virtuali del marchio. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e coinvolgente, incorporando grafiche pulite e brevi clip di diverse persone digitali che presentano offerte di viaggio, il tutto accompagnato da musica energica e ispiratrice con una voce narrante autorevole. Questo contenuto sarebbe facilmente generato utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, trasformando idee scritte in narrazioni visive coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video aspirazionale di 30 secondi rivolto a organizzazioni turistiche e del settore dell'ospitalità, evidenziando il potere di un'esperienza di viaggio e fotografia virtuale per attrarre visitatori internazionali. Lo stile visivo dovrebbe essere immersivo e globale, mostrando paesaggi digitali mozzafiato e punti di riferimento iconici, completati da musica di sottofondo culturale diversificata e una voce narrante amichevole e accogliente in più lingue. Questo video utilizzerebbe la generazione di voiceover di HeyGen per offrire supporto multilingue, rendendo il contenuto accessibile a un pubblico più ampio e migliorando le esperienze personalizzate.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dimostrativo giocoso di 45 secondi per creatori di contenuti e vlogger, enfatizzando la libertà creativa offerta dagli strumenti avanzati di creazione di avatar per contenuti di viaggio. I visual dovrebbero essere vivaci e innovativi, con una varietà di persone digitali uniche che intraprendono avventure virtuali, supportate da musica synth moderna e una voce narrante entusiasta che descrive la facilità delle opzioni di personalizzazione. Questo prompt incoraggia gli utenti a esplorare i modelli e le scene di HeyGen per costruire rapidamente narrazioni dinamiche e coinvolgenti, trasformando le loro idee in realtà.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Avatar per l'Industria del Turismo

Crea senza sforzo persone digitali coinvolgenti per viaggi virtuali ed esperienze personalizzate, trasformando il modo in cui ti connetti con il pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando o progettando un avatar AI per rappresentare il tuo marchio o destinazione turistica. Utilizza la potente funzione di avatar AI di HeyGen per dare vita alle tue persone digitali con una presenza simile a quella umana, pronte a catturare il tuo pubblico.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script Narrativo
Incolla il tuo racconto di viaggio o script promozionale nella piattaforma. Sfrutta il Text-to-video da script per trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, trasmettendo efficacemente il tuo messaggio su esperienze di viaggio e fotografia virtuali.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena e il Tuo Branding
Arricchisci il tuo video con varie opzioni di personalizzazione, inclusi sfondi, musica e visual che riflettono il tuo marchio. Applica i controlli di Branding (logo, colori) per garantire un aspetto coerente e professionale per il tuo ambasciatore di viaggio digitale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Esperienze Personalizzate
Una volta completato il tuo video avatar, Esporta il tuo video di alta qualità nel formato desiderato. Condividi queste esperienze personalizzate attraverso i tuoi canali di marketing, raggiungendo Marketer, Creatori e Aziende che cercano modi innovativi per coinvolgere nel settore del turismo e dell'ospitalità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Viaggio Ispiratori

.

Sviluppa video di viaggio ispiratori con avatar AI per accendere la voglia di viaggiare e aumentare le prenotazioni.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare l'esperienza nel settore del turismo?

HeyGen consente al settore del turismo di creare avatar AI dinamici, che fungono da persone digitali o ambasciatori virtuali del marchio. Questi avatar offrono esperienze personalizzate e contenuti coinvolgenti, dai tour virtuali alle guide interattive, rivoluzionando il marketing nel turismo e nell'ospitalità.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la creazione di avatar AI?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per la creazione di avatar AI, garantendo libertà creativa per progettare persone digitali uniche. Questo assicura una presenza simile a quella umana che si allinea perfettamente con il tuo marchio per varie esigenze di creazione video.

I Generatori di Avatar AI di HeyGen possono fornire supporto multilingue per un'ampia diffusione globale?

Sì, i Generatori di Avatar AI di HeyGen offrono un robusto supporto multilingue, permettendo alle tue persone digitali di comunicare efficacemente con pubblici diversi. Questa capacità, combinata con un avanzato text-to-speech, garantisce esperienze personalizzate a livello globale.

Come sfruttano i Marketer, i Creatori e le Aziende HeyGen per contenuti di viaggio e fotografia virtuali?

Marketer, Creatori e Aziende utilizzano HeyGen per produrre esperienze di viaggio e fotografia virtuali coinvolgenti utilizzando avatar AI. HeyGen semplifica la creazione di video, consentendo narrazioni coinvolgenti e ambasciatori del marchio realistici senza la necessità di troupe cinematografiche tradizionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo