Creatore di Scenari di Formazione con Avatar: Costruisci un Apprendimento Immersivo

Progetta una formazione aziendale personalizzata e interattiva con avatar AI realistici personalizzati utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i professionisti delle risorse umane, mostrando come il creatore di scenari di formazione con avatar di HeyGen possa semplificare l'inserimento di nuovi dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con avatar AI diversi che interagiscono in scenari comuni sul posto di lavoro, accompagnati da una voce chiara e incoraggiante. Evidenzia la facilità di creare contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare dialoghi dinamici per una formazione personalizzata.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tecnico di 2 minuti rivolto agli sviluppatori software, dimostrando la creazione di una simulazione software complessa utilizzando la formazione basata su scenari. Utilizza avatar AI personalizzati per rappresentare le interazioni degli utenti all'interno del software, con un'estetica visiva pulita e altamente dettagliata e uno stile audio preciso ed esplicativo. Sottolinea come la generazione di voiceover e sottotitoli di HeyGen garantisca chiarezza nell'istruzione tecnica.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 60 secondi rivolto ai dipartimenti globali di L&D, illustrando la potenza dei presentatori virtuali per fornire formazione in più opzioni linguistiche. I visual dovrebbero essere dinamici e rappresentativi a livello globale, mostrando vari avatar AI che parlano lingue diverse, supportati da una traccia audio sicura e multilingue. Questo video dovrebbe sottolineare la capacità di HeyGen di distribuire avatar AI con testo-a-video da script per una vasta portata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 75 secondi per i progettisti didattici, dettagliando i passaggi tecnici per produrre un modulo video interattivo per la formazione aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere dimostrativo, concentrandosi sull'interfaccia di HeyGen, con una guida audio pratica e vivace. Evidenzia quanto sia facile sfruttare i modelli predefiniti e l'editor di testo-a-video dalla funzione Modelli & scene di HeyGen per accelerare la produzione video e migliorare le esperienze di formazione personalizzate.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Scenari di Formazione con Avatar

Crea video di formazione coinvolgenti e interattivi con avatar AI realistici e scenari dinamici, semplificando i tuoi sforzi di formazione aziendale.

1
Step 1
Crea il Tuo Scenario di Formazione
Inizia selezionando un modello predefinito o progettando scene personalizzate per definire l'ambientazione della tua formazione basata su scenari.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore virtuale per esperienze di formazione immersive.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Script e Dialogo
Incolla il tuo script di formazione e il nostro editor di testo-a-video genererà dialoghi naturali, potenziati dall'AI, per l'avatar scelto.
4
Step 4
Genera il Tuo Video di Formazione
Produci il tuo video di formazione completo, pronto per la distribuzione, con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Semplifica l'Istruzione Specializzata

Semplifica argomenti complessi, come quelli medici, per migliorare significativamente i programmi educativi specializzati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione video con avatar AI?

HeyGen semplifica la produzione video convertendo script di testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici. La nostra piattaforma ti consente di creare contenuti di alta qualità rapidamente, rendendo la creazione di video complessi accessibile a tutti.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per una formazione personalizzata?

Assolutamente, HeyGen consente la creazione di avatar AI personalizzati, inclusi gemelli digitali, perfetti per la formazione personalizzata e gli scenari di formazione aziendale. Questa capacità assicura che i tuoi presentatori virtuali risuonino autenticamente con il tuo pubblico.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per un editing testo-a-video robusto?

HeyGen offre caratteristiche tecniche robuste per l'editing testo-a-video, inclusa la generazione avanzata di voiceover, sottotitoli automatici e supporto per opzioni linguistiche multiple. Questi strumenti consentono agli utenti di produrre contenuti video altamente rifiniti e accessibili senza sforzo.

Come può HeyGen migliorare la formazione basata su scenari con video interattivi?

HeyGen migliora significativamente la formazione basata su scenari permettendoti di costruire video interattivi con dialoghi generati da AI e avatar realistici. Questo crea esperienze di apprendimento dinamiche e immersive, trasformando la formazione tradizionale in simulazioni coinvolgenti.

