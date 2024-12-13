Generatore di Town Hall con Avatar per una Comunicazione Senza Soluzione di Continuità

Eleva l'engagement dei dipendenti e raggiungi un pubblico globale creando video professionali di town hall con gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video promozionale accattivante di 45 secondi rivolto ai team di comunicazione aziendale, mostrando come il nostro generatore di town hall con avatar elevi il branding interno. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con elementi di branding personalizzati integrati senza soluzione di continuità in ambienti virtuali, accompagnati da una colonna sonora aziendale edificante e una voce fuori campo chiara e articolata. Sottolinea la facilità di utilizzo degli avatar AI e le opzioni di personalizzazione per mantenere un'immagine aziendale coerente, enfatizzando la capacità di HeyGen di creare "AI avatars" per presentatori personalizzati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 60 secondi progettato per i responsabili delle risorse umane e gli specialisti dell'engagement dei dipendenti, illustrando l'impatto dei video interattivi di town hall sul morale del personale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e amichevole, incorporando avatar AI diversi che interagiscono in un ambiente virtuale vivace, sottolineato da una musica di sottofondo allegra. Dimostra come un video maker con strumenti AI possa favorire un senso di comunità, menzionando specificamente la funzione "Voiceover generation" di HeyGen per trasmettere messaggi coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio conciso di 30 secondi per dirigenti impegnati e piccoli imprenditori, enfatizzando la rapida produzione di contenuti di alta qualità utilizzando il video maker di HeyGen. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e energico, con tagli rapidi che mostrano vari modelli e scene, completati da una colonna sonora motivazionale e una narrazione diretta e persuasiva. Mostra come la produzione video automatizzata con strumenti AI renda semplice ed efficiente la creazione di aggiornamenti urgenti, utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video concettuale innovativo di 50 secondi per appassionati di tecnologia e clienti B2B interessati alla comunicazione all'avanguardia, esplorando le possibilità future di un generatore di town hall con avatar. Adotta uno stile visivo futuristico e sofisticato, con visualizzazioni di dati astratti e transizioni fluide, accompagnato da una colonna sonora ambientale e stimolante e una voce fuori campo informativa ma ispiratrice. Metti in evidenza gli avatar AI avanzati e gli strumenti potenziati dall'AI che guidano questa tecnologia, presentando esplicitamente le funzionalità "AI avatars" e "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per un'ampia accessibilità e una chiara comunicazione di idee complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Town Hall con Avatar

Crea in modo efficiente video di town hall virtuali coinvolgenti e professionali con avatar potenziati dall'AI e personalizzazione senza soluzione di continuità, assicurando una comunicazione chiara e l'engagement dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto di Town Hall
Inizia selezionando un modello o una scena adatta all'interno di HeyGen per impostare il palcoscenico del tuo generatore di town hall virtuale con avatar, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar AI e lo Script
Dai vita al tuo town hall scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Inserisci il tuo script e guarda come trasmettono il tuo messaggio con una consegna naturale e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Rafforza l'identità della tua azienda applicando Elementi di Branding personalizzati come loghi e colori. Migliora l'accessibilità e la chiarezza con sottotitoli automatici per il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Town Hall
Rivedi il tuo video di town hall potenziato dall'AI ed esportalo facilmente, consegnando Contenuti di Livello Professionale pronti per una portata globale e un massimo engagement dei dipendenti in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Connetti con la Tua Forza Lavoro

.

Trasmetti messaggi potenti e motivanti e favorisci una cultura aziendale più forte attraverso video di town hall generati dall'AI e prodotti professionalmente.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video di town hall?

HeyGen offre robusti "Elementi di Branding" e "opzioni di personalizzazione", permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e stili visivi unici in tutti i tuoi "video di town hall". Questo assicura "Contenuti di Livello Professionale" che riflettono costantemente l'identità del tuo brand.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di town hall con avatar?

HeyGen è un efficace "generatore di town hall con avatar" perché sfrutta avanzati "AI Avatars" e "Produzione Video Automatizzata" per trasformare script in coinvolgenti "video di town hall" in modo efficiente. Questo semplifica il processo di creazione mantenendo alta qualità.

HeyGen può assistere nella creazione di video di town hall per un pubblico globale?

Assolutamente. HeyGen supporta la "portata globale" permettendo la creazione di "Contenuti Multilingue" attraverso i suoi "strumenti di traduzione" e "Generatore di Sottotitoli AI". Questo assicura che i tuoi "video di town hall" siano accessibili e coinvolgenti per dipendenti internazionali diversi.

Come migliorano gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen l'engagement dei dipendenti?

Gli "strumenti potenziati dall'AI" di HeyGen migliorano l'"engagement dei dipendenti" rendendo facile creare "video di town hall" dinamici e personalizzati rapidamente. Come versatile "video maker", HeyGen ti permette di incorporare "Funzionalità Interattive" per mantenere il tuo pubblico connesso e informato.

