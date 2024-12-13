AI Explainer Video Maker: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti di qualità da studio alimentati da avatar AI realistici.

Genera un video istruttivo di 60 secondi rivolto a sviluppatori software e professionisti IT, illustrando come l'AI explainer video maker di HeyGen semplifica le spiegazioni tecniche complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con grafiche nitide e una voce AI sicura e chiara, dimostrando la facilità di trasformare un copione in una presentazione dinamica utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per creare Avatar AI realistici per vari usi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, crea un video di onboarding di 90 secondi utilizzando l'Avatar Explainer Maker di HeyGen per introdurre le politiche aziendali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma amichevole con una voce AI rassicurante, guidando i nuovi assunti attraverso informazioni essenziali utilizzando Template e scene personalizzabili, e mettendo in evidenza la generazione di Voiceover robusta di HeyGen per garantire un messaggio di brand coerente nei materiali di formazione e onboarding.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per team di marketing globali e creatori di contenuti, mostrando quanto velocemente si possa generare contenuto multilingue. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e energico, con diverse voci AI che dimostrano le opzioni linguistiche, ulteriormente migliorato da Sottotitoli/caption automatici. Sottolinea l'efficienza della creazione testo-a-video di HeyGen e il suo ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per soddisfare le esigenze di diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo completo di 2 minuti progettato per piccoli imprenditori e produttori video freelance, dimostrando come creare contenuti accattivanti da zero. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo creativo e illustrativo abbinato a una voce AI entusiasta, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali ricche e avatar AI personalizzabili per personalizzare i messaggi, rendendo il processo di creazione di contenuti accessibile e potente per qualsiasi progetto di video esplicativi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Avatar Telehealth Explainer Maker

Crea facilmente video esplicativi professionali per la telemedicina con Avatar AI. Trasforma informazioni mediche complesse in contenuti visivi chiari e coinvolgenti in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione esplicativo per la telemedicina. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando una tecnologia avanzata di testo-a-video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio di telemedicina. Personalizza il loro aspetto per adattarsi perfettamente allo stile e al tono del tuo brand.
3
Step 3
Migliora con Voce e Visuali
Genera voiceover dal suono naturale con il nostro generatore di voce AI e integra il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di branding completi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo video esplicativo per la telemedicina applicando i rapporti d'aspetto desiderati ed esportandolo in alta qualità, pronto per la distribuzione su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi l'Apprendimento nella Telemedicina a Livello Globale

.

Sviluppa corsi online scalabili e contenuti educativi utilizzando video esplicativi AI per raggiungere e informare pazienti e professionisti in tutto il mondo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video esplicativi AI?

HeyGen semplifica notevolmente il processo tecnico di creazione di video esplicativi coinvolgenti sfruttando le sue avanzate capacità di generazione video AI. Gli utenti possono trasformare facilmente i copioni in video professionali con diversi Avatar AI, semplificando l'intero flusso di lavoro di creazione di contenuti.

Quali tipi di Avatar AI posso utilizzare con HeyGen per i miei video esplicativi?

HeyGen offre un'ampia selezione di Avatar AI realistici e animati, oltre all'opzione di creare avatar personalizzati su misura per l'identità unica del tuo brand. Questo potente creatore di avatar AI ti consente di personalizzare i tuoi video esplicativi per il massimo coinvolgimento.

HeyGen può generare video esplicativi multilingue con voiceover AI naturali?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di video esplicativi multilingue, incorporando un sofisticato generatore di voce AI e software di sintesi vocale per un audio dal suono naturale. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli per garantire che il tuo messaggio raggiunga un pubblico globale.

Quali strumenti di editing video offre HeyGen per migliorare il mio processo di creazione di contenuti?

HeyGen potenzia la tua creazione di contenuti con robusti strumenti di editing video, inclusa la possibilità di caricare registrazioni dello schermo o filmati grezzi, e di tagliare, ritagliare e ridimensionare i video senza sforzo. La nostra piattaforma supporta anche il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, insieme a un'ampia libreria multimediale/stock.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo