Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto ai team aziendali interni, mostrando quanto sia facile generare aggiornamenti di team coerenti utilizzando un avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI personalizzabile che fornisce le principali notizie dipartimentali, accompagnato da una voce fuori campo chiara e sicura. Sottolinea l'efficienza di trasformare un semplice script in un video raffinato con la capacità di testo-a-video di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per professionisti del marketing e team di vendita, illustrando come la comunicazione personalizzata possa essere raggiunta con avatar AI. Visivamente, il video dovrebbe essere moderno e dinamico, evidenziando la creazione di un Avatar Personalizzato e il suo utilizzo attraverso vari canali di marketing, con una voce fuori campo amichevole e persuasiva. Dimostra la facilità di migliorare i messaggi con la generazione di Voiceover di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 60 secondi rivolto a piccoli imprenditori e creatori di contenuti, evidenziando la semplicità di utilizzare una piattaforma video AI per creare comunicazioni rapide e brandizzate. Il design visivo dovrebbe essere luminoso e facile da usare, dimostrando vari avatar AI parlanti che interagiscono con diversi Template e scene di HeyGen, tutti supportati da una voce fuori campo entusiasta e vivace. Mostra quanto sia facile aggiungere accessibilità con i Sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 40 secondi per i dipartimenti HR e i responsabili della formazione, dettagliando l'efficienza della Generazione Video End-to-End con HeyGen come generatore di avatar AI. Presenta una voce fuori campo autorevole e calma insieme a uno stile visivo informativo che mostra diversi casi d'uso per gli avatar AI nella formazione aziendale, dimostrando il ridimensionamento e le esportazioni dell'aspetto di HeyGen per un utilizzo versatile.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Aggiornamenti di Team con Avatar

Crea facilmente video di aggiornamento di team coinvolgenti e professionali con avatar AI e branding personalizzato per mantenere tutti informati e connessi.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Aggiornamento del Team
Inizia incollando il tuo script di aggiornamento del team scritto nella piattaforma. La nostra AI trasformerà il tuo testo in video dallo script, generando una voce fuori campo naturale per il tuo aggiornamento.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI Professionale
Sfoglia la nostra vasta libreria e seleziona un avatar AI professionale per essere il portavoce del tuo aggiornamento di team. Scegli uno stile che rappresenti al meglio il tono e il messaggio della tua azienda.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Migliora il tuo aggiornamento applicando i colori e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding. Personalizza la scena con elementi visivi pertinenti per rendere il tuo messaggio impattante e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Aggiornamento di Team Coinvolgente
Una volta personalizzato, genera il tuo video con avatar AI. La piattaforma finalizzerà il tuo aggiornamento, inclusi sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, pronto per essere condiviso con il tuo team.

Facilita la Condivisione Interna della Conoscenza

Genera rapidamente corsi e aggiornamenti interni di alta qualità, garantendo una diffusione coerente della conoscenza a livello di team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di avatar AI per contenuti professionali?

Il generatore di avatar AI di HeyGen consente agli utenti di creare facilmente avatar AI di alta qualità e professionali. Questo semplifica il processo di produzione di contenuti video coinvolgenti per varie applicazioni, dal marketing agli aggiornamenti aziendali, posizionando HeyGen come una piattaforma video AI leader.

HeyGen può trasformare script di testo in aggiornamenti video coinvolgenti?

Assolutamente! HeyGen sfrutta avanzate capacità di testo-a-video per convertire i tuoi script in video dinamici con avatar AI parlanti, perfetti per aggiornamenti di leadership o comunicazioni di team. Rende la generazione video end-to-end semplice, rendendo la creazione di contenuti professionali accessibile ed efficiente.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i video AI su HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del tuo brand direttamente nei tuoi video AI. Con una vasta gamma di template e scene e la Creazione di Avatar Personalizzati, puoi garantire che i tuoi contenuti mantengano facilmente un'identità di brand coerente e professionale.

HeyGen supporta la creazione video completa con funzionalità come voiceover e sottotitoli?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI end-to-end che include una robusta generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento. Questo assicura che i tuoi contenuti video siano professionali e raggiungano efficacemente un pubblico più ampio, rendendolo uno strumento potente per i creatori di contenuti.

