Avatar Team Communication Maker: Rivoluziona le Comunicazioni Interne

Semplifica la comunicazione del team e crea video professionali per la formazione, l'onboarding e l'abilitazione alle vendite utilizzando avatar AI avanzati.

Progetta un video coinvolgente di 45 secondi rivolto ai team leader e ai professionisti delle risorse umane, dimostrando come creare comunicazioni interne coinvolgenti con avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con una voce narrante chiara e amichevole, evidenziando la facilità d'uso per generare video di qualità da studio direttamente da un copione utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 60 secondi per i responsabili marketing e i team di vendita, mostrando come creare video professionali per l'abilitazione alle vendite. Utilizza uno stile visivo moderno e veloce con musica di sottofondo vivace. Questo video dovrebbe illustrare l'applicazione efficace dei Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti di marketing d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai creatori di contenuti, enfatizzando la semplicità della creazione di contenuti video. Impiega un'estetica visiva creativa e amichevole con un narratore chiaro e conciso. Il video dovrebbe mettere in evidenza come la generazione di Voiceover di HeyGen possa rapidamente dare vita ai copioni, rendendo la narrazione professionale accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video innovativo di 75 secondi per team globali e multinazionali, concentrandoti sulla comunicazione del team semplificata per pubblici diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e all'avanguardia, con audio professionale e testo sullo schermo. Questo video dimostrerà efficacemente come la funzione Subtitles/captions di HeyGen supporti una chiara comprensione e accessibilità per tutti gli spettatori, migliorando la comunicazione per qualsiasi team.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Avatar Team Communication Maker

Crea facilmente video coinvolgenti di qualità da studio con avatar AI per semplificare le tue comunicazioni interne e connetterti con il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia digitando il tuo copione. La nostra piattaforma genera automaticamente un avatar AI realistico che consegnerà il tuo messaggio, trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli la Tua Scena
Personalizza il tuo messaggio selezionando tra una varietà di modelli e scene. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop ti consente di aggiungere facilmente branding, immagini e altri elementi visivi al tuo video.
3
Step 3
Applica Miglioramenti
Massimizza la portata e l'accessibilità. Aggiungi sottotitoli per chiarezza e genera voiceover in più lingue per garantire che ogni membro del team comprenda il tuo messaggio, favorendo una comunicazione interna veramente coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video è rifinito, esportalo semplicemente nel formato desiderato. Condividi i tuoi video professionali su tutti i tuoi canali interni per una formazione, un onboarding e annunci efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Comunicazione del Team

.

Consegna messaggi interni ispiratori e informativi al tuo team con video professionali potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di qualità da studio?

HeyGen consente agli utenti di produrre video coinvolgenti di qualità da studio senza sforzo. La sua piattaforma intuitiva permette una facile creazione di contenuti video con avatar AI personalizzabili e funzionalità di text-to-video, ideale per vari progetti creativi.

Posso personalizzare gli avatar AI per i miei contenuti video?

Sì, HeyGen offre un generatore di avatar AI robusto che consente un'ampia personalizzazione. Puoi personalizzare l'aspetto e la voce dei tuoi avatar AI per adattarli perfettamente al tuo marchio e messaggio, migliorando la creazione dei tuoi contenuti video.

Qual è la capacità di text-to-video di HeyGen?

La tecnologia avanzata di text-to-video di HeyGen trasforma i tuoi copioni in video dinamici con avatar AI realistici. Questo semplifica il processo di creazione video, consentendo una rapida produzione di video professionali per tutte le tue esigenze.

HeyGen facilita la creazione collaborativa di contenuti video per i team?

HeyGen è progettato per essere un efficace creatore di comunicazione di team con avatar, consentendo la creazione collaborativa di video. I team possono produrre efficacemente comunicazioni interne coinvolgenti, materiali di formazione per i dipendenti e video di marketing utilizzando il suo editor intuitivo drag-and-drop.

