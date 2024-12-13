Rivoluziona la Formazione con un Generatore di Supporto Avatar

Ottimizza la creazione dei tuoi video di formazione e migliora il supporto clienti con i nostri avatar AI, sfruttando il testo per video da script per una produzione di contenuti senza soluzione di continuità.

Crea un video di marketing coinvolgente di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese sopraffatti dalle richieste di supporto clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, accompagnato da un tono audio vivace e amichevole. Mostra come gli avatar AI realistici di HeyGen possano rivoluzionare le interazioni di supporto clienti, facilmente generati utilizzando il testo per video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i responsabili delle risorse umane e della formazione aziendale, evidenziando l'efficienza di un generatore di avatar AI per la formazione interna. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e chiaro con una generazione di voce fuori campo autorevole e calma. Utilizza i modelli e le scene diversificate di HeyGen per dimostrare la rapida creazione di contenuti per vari moduli di formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci una presentazione dinamica di prodotto di 30 secondi rivolta ai professionisti del marketing in cerca di contenuti innovativi. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e ricca, completata da uno stile audio energico e persuasivo. Illustra come le ampie opzioni di personalizzazione degli avatar, supportate dalla libreria multimediale di HeyGen, possano elevare le campagne di marketing.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo professionale di 50 secondi per aziende globali e team di comunicazione internazionale, enfatizzando la facilità di creare contenuti in più lingue. Lo stile visivo dovrebbe essere globale e diversificato, con una chiara consegna audio multilingue. Evidenzia la capacità di testo per video da script di HeyGen, combinata con sottotitoli/caption automatici, per semplificare le comunicazioni transfrontaliere.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Supporto Avatar per la Formazione

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti e personalizzati con avatar AI. Trasforma gli script in contenuti di supporto dinamici per il tuo pubblico in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici o personalizzane uno per rappresentare il tuo brand. Questo assicura un volto coerente e amichevole per i tuoi video di supporto clienti o formazione utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inserisci direttamente nella piattaforma i tuoi contenuti di formazione o le risposte di supporto clienti. La capacità di sintesi vocale AI di HeyGen genererà automaticamente voiceover dal suono naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Eleva il tuo video con elementi di branding, musica di sottofondo e media pertinenti dalla nostra vasta libreria. Utilizza modelli e opzioni di scena per creare moduli di formazione visivamente accattivanti ed efficaci.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione di alta qualità guidato da avatar AI. Esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, rendendolo pronto per l'uso immediato nel supporto clienti o nell'onboarding dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse

Usa avatar AI per semplificare informazioni complesse su prodotti o servizi, migliorando la comprensione sia per i clienti che per i team di supporto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare avatar AI realistici per i miei contenuti?

HeyGen consente agli utenti di generare avatar AI realistici da un semplice script, rendendo il processo di creazione video accessibile per varie esigenze, tra cui marketing e formazione. Il nostro avanzato generatore di avatar AI garantisce visuali di alta qualità e coinvolgenti.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare video di formazione efficaci o contenuti di supporto clienti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore ideale di supporto per la formazione con avatar. Permette la creazione di video di formazione coinvolgenti e materiali di supporto clienti con avatar AI personalizzabili e modelli facili da usare, migliorando i tuoi sforzi di creazione di contenuti.

Qual è il processo per trasformare il testo in video con l'AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi trasformare facilmente il tuo script scritto in video professionali utilizzando la nostra sofisticata tecnologia AI di sintesi vocale e avatar AI realistici. Questo semplifica la creazione di contenuti, permettendoti di generare rapidamente contenuti video coinvolgenti.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per avatar AI e branding video?

Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione degli avatar e controlli di branding, inclusa l'integrazione del logo, colori personalizzati e vari modelli. Questo assicura che i tuoi video generati dall'AI si allineino perfettamente con l'identità e il messaggio del tuo brand.

